"HZ" lista cinco opções para curtir o Dia dos Pais na Grande Vitória

Dia dos Pais é momento de comemorar ao lado de seu "herói sem capa" Crédito: Shutterstock

Uns, talvez mais exagerados, acham que ser pai é "padecer no paraíso", relatando que, ao lado das mães, educar um filho é sinônimo de doação prazerosa e, às vezes, tormenta. Outros, se afastando de qualquer possibilidade de o ato se tornar um fardo, preferem sabiamente dizer que ser pai é viver intensamente o amor pela paternidade.

Não importa de que lado da moeda o seu "herói sem capa" esteja, pois o que vale é que no domingo (14) vamos comemorar o Dia dos Pais e você, como bom filho, vai preparar uma programação pra lá de especial para curtir ao lado de seu "velho".

Ainda não sabe o que fazer ou não se programou? Acalme-se, pois "HZ" dá cinco dicas preciosas para você ficar bem na fita com o paizão. Tem de roteiro gastronômico pela Grande Vitória (com pratos preparados especialmente para o dia deles) a atividades ao ar livre, com direito a um concerto especial com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Confira abaixo.

"PAPAI É POP" NOS CINEMAS

Em cartaz nos cinemas desde quinta (11), "Papai é Pop" é o filme perfeito para curtir ao lado de seu paizão, com muita pipoca, refri e dando boas risadas. A comédia dramática também fará você refletir sobre as dores e as delícias da paternidade. Ele está em cartaz em cinemas como Cinemark (Vitória e Vila Velha), Kinoplex (Vila Velha), Cinesystem (Vila Velha), Cine Ritz Aracruz, Cinépolis Moxuara (Cariacica), Cine Ritz Conceição (Linhares) e Cine Araújo (Serra). As entradas podem ser garantidas presencialmente ou pelo site Ingresso.com

Baseado no livro homônimo de Marcos Piangers, o longa traz Lázaro Ramos como Tom, um homem que vê a vida mudar com a chegada da filha. Ao lado da mulher Elisa (Paolla Oliveira), ele precisa aprender a cuidar da menina recém-nascida enquanto tenta manter o relacionamento e lidar com o trauma de ter sido abandonado pelo pai.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESPÍRITO SANTO NO PARQUE BOTÂNICO VALE, EM VITÓRIA

Nada como passar o Dia dos Pais ao lado de seu melhor amigo curtindo a natureza. Se juntar com programação cultural, a diversão fica ainda mais gostosa.

Neste domingo, o Parque Botânico Vale, em Vitória, apresenta o "Concerto Especial de Dia dos Pais", com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, gratuitamente, a partir das 11h. O dia também reserva uma estação de massagens "Relaxa Pai", das 8h às 12h, no Hall do Auditório.

Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira

Na Sala Pau Brasil, o destaque fica para a Oficinas de Artes "Meu Amor por Você", que acontece às 10h, 11h, 14h e 15h, com inscrições podendo ser feitas na sala da administração do parque.

As tradicionais Trilhas Ecológicas e a exposição da Reserva Natural Vale no Parque Botânico continuam a todo vapor. Mais informações sobre horários e inscrições podem ser conseguidas pela internet . O espaço fica localizado na Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória.

A fim de mais diversão ao ar livre neste dia especial? Temos mais dicas com passeios para toda a família em parques e praias. Para se programar é só dar uma olhada básica nesta matéria

FESTIVAL ESPÍRITO GEEK, NA SERRA

O paizão que faz o estilo nerd tem diversão garantida neste fim de semana. Neste sábado (13) e domingo (14), rola o Festival Espírito Geek, no Shopping Mestre Álvaro, em Eurico Salles (Serra). O evento promete reunir 2 mil pessoas em mais de 20 horas de programação.

Torneio do Mestre: League of Legends, que aconteceu no Shop. Mestre Álvaro Crédito: Shop. Mestre Álvaro/Divulgação

Nos dois dias, o encontro - que começa a partir das 11h - promete campeonatos de E-Sports transmitidos ao vivo, oficinas, exposição de quadrinhos, desfile de cosplay, área para jogar RPG e boardgames, além de um palco com atrações que acontecem durante o dia inteiro, como palestras e apresentações de bandas, grupos de dança Kpop e shows de stand-up comedy. Confira a programação completa nesta matéria esperta publicada em "HZ"

TRANSMISSÃO AO VIVO DOS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL

Que tal curtir um barzinho, com uma cerva bem gelada e petiscos "da hora", assistindo a um jogão do Campeonato Brasileiro de Futebol em uma telona? Se seu pai é fanático pelo esporte bretão, programa melhor não há.

Alguns bares da Grande Vitória estão se destacando por ferverem em dias de jogos. No Gustus Sport Bar (Av. Castelo Branco, 855, Centro, Vila Velha), por exemplo, tem transmissão de Flamengo x Athletico/PR e, como programação do Dia dos Pais, ainda rola shows com Grupo Samba On, Primeira Classe e DJ Pe.

O Carretão Bar (Av. Des. Dermeval Lyrio, 280, Mata da Praia, Vitória), que é especializado em parrilla, sempre lota de rubro negros nos fins de semana de jogos. Outro espaço que está bombando é o Five Sport Bar, com unidades em Vitória e Vila Velha, onde vários telões exibem jogos de futebol simultâneos, além de partidas esportivas de qualquer modalidade. É uma espécie de "Disneylândia do Esporte", com direito à boa comida e bebida.

PRATOS ESPECIAIS PARA OS DIAS DOS PAIS

Gastronomia Como adiantou a colunista de de "HZ", Evelize Calmon, para o Dia dos Pais alguns restaurantes da Grande Vitória prepararam pratos especiais e surpresas culinárias. Vamos citar alguns deles...

O restaurante Noz Comida Afetiva, dos chefs Mônica Castelli e Lucas Borgneth, por exemplo, criou um cardápio para a data, com quatro opções de entrada, cinco de prato principal e duas de sobremesa. Para comer até se fartar!

Um dos destaques, para abrir os trabalhos, é o caldo de mocotó com feijão branco, lula, camarão e mexilhão (R$ 45/individual). Também de entrada, os clientes poderão pedir o bolinho de ossobuco com maionese de tutano (R$ 39 a porção com quatro).

Peixe grelhado com purê de banana do Noz para o Dia dos Pais Crédito: Noz/Divulgação

Já na seção de pratos, vale provar do filé de dourado com purê de banana-da-terra, pesto de coentro e amêndoas (R$ 79), assim como do arroz de pato com gema curada (R$ 82), ambos individuais.