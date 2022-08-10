No Dia dos Pais, restaurantes farão pratos especiais e promoções

Vai levar o seu pai para almoçar fora no domingo, 14 de agosto? Pois saiba que na data haverá restaurantes com surpresas e promoções para comemorar, e HZ reuniu dicas de 10 estabelecimentos em uma lista de dar água na boca. Confira!

ESPECIAL DE DOMINGO

O restaurante Noz Comida Afetiva, dos chefs Mônica Castelli e Lucas Borgneth, criou um cardápio especial para o Dia dos Pais com quatro opções de entrada, cinco de prato principal e duas de sobremesa.

Um dos destaques, para abrir os trabalhos, é o caldo de mocotó com feijão branco, lula, camarão e mexilhão (R$ 45/individual). Também de entrada, os clientes poderão pedir o bolinho de ossobuco com maionese de tutano (R$ 39 a porção com quatro).

Dourado com purê de banana do Noz para o Dia dos Pais Crédito: Noz/Divulgação

Já na seção de pratos, vale provar do filé de dourado com purê de banana-da-terra, pesto de coentro e amêndoas (R$ 79), assim como do arroz de pato com gema curada (R$ 82), ambos individuais.

O Noz vai abrir no domingo (14) das 12h às 16h e fica na Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, em Jardim da Penha, Vitória. Para mais informações, entre em contato pelo (27) 99701-6929.

CHURRASCO EM FOGO DE CHÃO

O argentino La Dolina criou um prato em homenagem aos pais apaixonados por carne: ojo de bife assado em fogo de chão e acompanhado por purê de batata defumado e chimichurri de feijão-manteiga. Quanto: R$ 120 (serve duas pessoas).

O restaurante abre aos domingos das 11h30 às 16h e fica em Vitória, na Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho , 696, República. Mais informações pelo (27) 99810-6459.

RISOTO COM TOQUE CÍTRICO

Em Vila Velha, o bar e restaurante Caranguejo do Assis terá um prato comemorativo no fim de semana do Dia dos Pais: risoto de limão siciliano com camarões médios empanados e supercrocantes, recheados com requeijão cremoso.

O prato estará disponível no sábado (13) e no domingo (14) e custará R$ 180 (serve duas pessoas). Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica. O telefone é (27) 3289-8486.

Risoto de limão com camarão crocante: dica do Caranguejo do Assis Crédito: Antonio Carlos

MENU COM CERVEJA

O Pecorino Bar e Trattoria criou o menu Família Reunida para comemorar o Dia dos Pais. De entrada, ele inclui croquetes de carne, e, como prato principal, brandade de bacalhau gratinada com queijo parmesão.

O menu é individual e custa R$ 108, já com uma cerveja de 330 ml inclusa. Os clientes que o escolherem como opção, concorrerão a uma experiência Pecorino e um brinde da Stella Artois.

Croquetes de carne e brandade de bacalhau fazem parte do menu Crédito: Pecorino/Divulgação

O Pecorino fica no piso L1 do shopping Praia da Costa, na Rua Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações pelo (27) 3010-3685.

FILÉ APIMENTADO

A Figata Pizza & Pasta criou um prato especial para o Dia dos Pais e o servirá em suas duas unidades (Praia do Canto e Shopping Vitória) durante o fim de semana - de sexta a domingo (12 a 14/08).

Filetto au Poivre é o prato temático da Figata Crédito: Figata/Divulgação

A opção é o Filetto au Poivre, filé mignon grelhado com molho de pimenta rosa e lascas de grana padano servido com risoto de cogumelo Paris (R$ 87,90, individual). Mais informações pelo (27) 3376-4451.

ALMOÇO COM MÚSICA AO VIVO

Para comemorar o Dia dos Pais no domingo (14), o Hotel Senac Ilha do Boi terá um menu temático a R$ 190 por pessoa, que inclui desde entradas até sobremesas e também bebidas (água e refrigerante). O almoço será das 12h às 16h, com música ao vivo no estilo voz e violão.

Costela bovina no bafo com aipim na manteiga, camafeu de frango ao demi glace e laranja, salmão ao molho de camarão com alcaparras e tomate cereja e risoto caipira estão entre as opções de prato principal.

De entrada, haverá itens como sushi, canolli de camarão defumado com maionese de coentro e arroz negro com anéis de lula e chips de alho. Panna cotta diet com frutas vermelhas, pavê de amendoim, torta holandesa e brigadeirão estão na lista de sobremesas.

O hotel fica na Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória. Reservas e mais informações pelo (27) 3345-0111.

DINHEIRO DE VOLTA

O D.O.C Gastronomia criou uma promoção para o Dia dos Pais. No domingo (14), os clientes que pedirem a Short Rib (750g), que vem acompanhada de purê de cenoura, batatas hasselback, chalotas caramelizadas, brócolis grelhados e brotos de coentro (R$ 180, para dois), ganharão cashback de R$ 50 para utilizar em outra visita à casa.

Short rib do D.O.C Gastronomia renderá cashback no domingo (14) Crédito: D.O.C/Divulgação

O crédito poderá ser usado de segunda a quinta-feira durante todo o mês de agosto. O restaurante fica no shopping Praia da Costa, na Rua Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações pelo (27) 99972-1040.

PROMOÇÃO DE COMIDA SAUDÁVEL

O restaurante Casa Graviola (Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto/3201-8608) aposta em duas promoções para a data: o Rodízio do Paizão, em que o cliente compra quatro pizzas brotinho, do sabor que preferir, por R$ 120.

Já a promoção Tal Pai, Tal Filho funciona assim: na compra de um hambúrguer (frango, vegano, atum ou salmão), o cliente ganha dois mini-hambúrgueres de frango ou vegano. Os preços dos sandubas variam entre R$ 36 e R$ 56, e as ações valerão no sábado (13) e no domingo (14).

BRUNCH NO CAPRICHO

Que tal começar o Dia dos Pais com um brunch? A cafeteria Olima criou um combo especial que inclui toast com creme de queijo emmental, pastrami e molho de mostarda e rúcula; salada de frutas com creme de iogurte e raspas de laranja e café especial filtrado (R$ 47).

Brunch do Dia dos Pais na Olima será servido sábado e domingo Crédito: Olima/Divulgação

O brunch pode ser pedido das 8h às 15h aos sábados e domingos de agosto. A Olima fica na Avenida Governador Eurico Rezende, 40, Jardim Camburi, Vitória, e o telefone para informações é o (27) 99789-7807.

DOSE DUPLA DE CHOPE