Festival em Vila Velha terá shows gratuitos e vinhos a R$ 60

A temporada de festivais que têm cervejas artesanais ou vinhos como protagonistas continua no auge. E nesta semana, que antecede o Dia dos Pais, o que não vai faltar é evento para colocar na agenda, como o Puxadinho Moxuara, em Cariacica, e também o Vinho Festival, no Boulevard Vila Velha, ambos com entrada gratuita.
O festival dedicado ao vinho se propõe a mesclar gastronomia e cultura, incluindo atrações musicais capixabas que são sucesso de público. De sexta a domingo, 12 a 14 de agosto, o evento vai reunir no estacionamento do shopping mais de 20 rótulos da bebida, de diversas regiões do Brasil e de vários países.
Ao todo, quinze estandes participam do evento, oferecendo vinhos para todos os gostos e bolsos - com preços a partir de R$ 60 a garrafa. Também serão vendidas taças no local, que estará em funcionamento das 17h à meia-noite.
Direto da Rua do Lazer de Domingos Martins, estará presente o restaurante Wine & Beer. A cerveja artesanal também vai ter espaço garantido, com opções da Trarko, da Kingbier, da El Bigodon e da Barba Ruiva.
“Nosso objetivo é trazer para a cidade canela-verde essa rota do vinho, que tem apreciadores em todo o Estado. Vamos oferecer uma carta variada, que vai do vinho seco ao tinto, além de opções gastronômicas como peixes, carnes e doces. Tudo isso com a entrada 100% gratuita, será só chegar e entrar. O consumo, claro, é à parte”, explica Thiago Cruz, um dos organizadores do evento.
A estrutura de lazer conta com área kids para entreter o público infantil. Na parte musical, seis atrações se revezam no palco, começando pelo show do Casaca na noite de sexta (12), ao som de rock e reggae. Confira a programação completa:
- SEXTA - 12 de agosto
- Casaca - a partir das 20h
- SÁBADO - 13 de agosto
- Blacksete e Jackson Lima - a partir das 19h
- DOMINGO - 14 de agosto (Dia dos Pais)
- Saulo Simonassi, Cláudio Bocca e Banda Trilha - a partir das 19h
VINHO FESTIVAL
Quando: de 12 a 14 de agosto (sexta a domingo)
Onde: no Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
Entrada gratuita
Mais informações: (27) 3500-1799.
Quando: de 12 a 14 de agosto (sexta a domingo)
Onde: no Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
Entrada gratuita
Mais informações: (27) 3500-1799.