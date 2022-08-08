Festival em Vila Velha terá shows gratuitos e vinhos a R$ 60

A temporada de festivais que têm cervejas artesanais ou vinhos como protagonistas continua no auge. E nesta semana, que antecede o Dia dos Pais, o que não vai faltar é evento para colocar na agenda, como o Puxadinho Moxuara, em Cariacica , e também o Vinho Festival, no Boulevard Vila Velha, ambos com entrada gratuita.

O festival dedicado ao vinho se propõe a mesclar gastronomia e cultura, incluindo atrações musicais capixabas que são sucesso de público. De sexta a domingo, 12 a 14 de agosto, o evento vai reunir no estacionamento do shopping mais de 20 rótulos da bebida, de diversas regiões do Brasil e de vários países.

Ao todo, quinze estandes participam do evento, oferecendo vinhos para todos os gostos e bolsos - com preços a partir de R$ 60 a garrafa. Também serão vendidas taças no local, que estará em funcionamento das 17h à meia-noite.

Evento terá cerca de 20 rótulos diferentes, a partir de R$ 60 Crédito: Shutterstock

Direto da Rua do Lazer de Domingos Martins, estará presente o restaurante Wine & Beer. A cerveja artesanal também vai ter espaço garantido, com opções da Trarko, da Kingbier, da El Bigodon e da Barba Ruiva.

“Nosso objetivo é trazer para a cidade canela-verde essa rota do vinho, que tem apreciadores em todo o Estado. Vamos oferecer uma carta variada, que vai do vinho seco ao tinto, além de opções gastronômicas como peixes, carnes e doces. Tudo isso com a entrada 100% gratuita, será só chegar e entrar. O consumo, claro, é à parte”, explica Thiago Cruz, um dos organizadores do evento.

A estrutura de lazer conta com área kids para entreter o público infantil. Na parte musical, seis atrações se revezam no palco, começando pelo show do Casaca na noite de sexta (12), ao som de rock e reggae. Confira a programação completa:

SEXTA - 12 de agosto

Casaca - a partir das 20h

SÁBADO - 13 de agosto

Blacksete e Jackson Lima - a partir das 19h

DOMINGO - 14 de agosto (Dia dos Pais)



Saulo Simonassi, Cláudio Bocca e Banda Trilha - a partir das 19h

A banda Trilha se apresentará no domingo, Dia dos Pais Crédito: Trilha/Divulgação