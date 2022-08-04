Festival Aracruz Sabores celebra a gastronomia do Norte do ES

Frutos do mar, cozinha internacional contemporânea, churrasco, hambúrguer, american barbecue e várias outras especialidades colocarão a gastronomia do Norte do Espírito Santo em evidência durante um novo festival, no município de Aracruz, no próximo fim de semana.

É o Aracruz Sabores, que acontecerá entre os dias 11 e 14 de agosto, no balneário de Barra do Sahy. A programação terá aulas de culinária com chefs locais e de renome nacional, circuito de cervejas artesanais, shows musicais e praça de alimentação com quatro restaurantes da cidade.

Croquetes de cupim do Garden Bistrô Crédito: Garden/Instagram

Para os fãs de cerveja, não faltarão opções fresquinhas produzidas pelas cervejarias reunidas no festival. Além da anfitriã, Cervejaria Moro, de Aracruz, estarão presentes a convidadas Três Torres (João Neiva), Bergerbier (Santa Teresa) e Loveland (Ibatiba), com vários estilos premiados.

No espaço Mercearia, estarão à venda cafés especiais, queijos, pães, biscoitos, cachaças, chocolate, minifigo, sorvete artesanal e também flores e artesanato. Vinhos e itens de delicatéssen serão comercializados pela Adega Mendes nos quatro dias de festival.

RESTAURANTES TRADICIONAIS

A praça de alimentação reunirá alguns dos principais restaurantes de Aracruz, com cardápios criados para a ocasião. O mais antigo deles, fundado há 44 anos, é o Broetto, especializado em churrasco.

Com um sistema de rodízio diferente, em que o cliente paga por pedaço consumido, o restaurante servirá em seu espaço no evento picanha bovina, cordeiro, calabresa, filés bovino e de frango com bacon, pão de alho da casa, queijos coalho e cabacinha, feijão tropeiro, arroz e vinagrete.

Arroz de mariscos do restaurante Purumar Crédito: Purumar/Divulgação

Outro endereço bastante tradicional, com mais de 30 anos de funcionamento, é o restaurante Purumar, da Praia dos Padres, que terá no festival arroz de mariscos, cação à dorê, bolinho de bacalhau, arroz de polvo e bobó de camarão. As porções, todas individuais, custarão a partir de R$ 35.

Já o Garden Bistrô, de cozinha contemporânea, levará para o Aracruz Sabores croquete de cupim, camarão VG na tapioca com purê de abóbora e maionese de bacon, cesta de pastéis (de polvo, de bobó de camarão, de abóbora com carne-de-sol, caprese e de linguiça e provolone), short rib com purê batata e salmão com purê de batata e pesto de ervas.

De sobremesa, a casa terá torta de chocolate com creme de baunilha (R$ 20). Os pratos e entradas custarão entre R$ 40 e R$ 49.

A hamburgueria Casebre do Jack, que também tem american barbecue como especialidade, servirá brisket e cupim defumados por 12 horas no pitsmoker, buffalo wings, costelinha suína defumada com barbecue e batatas e três opções de hambúrguer (que custarão de R$ 26 a R$ 34).

Baby Back Ribs: costelinha suína com barbecue do Casebre do Jack Crédito: Casebre do Jack/Divulgação

Os chefs Raíssa Furieri, Binho Bonatto, Letícia Sant'Anna, Paulo Gaudio, Alessandro Eller, Harum Katharian e Cynthia Amorim compõem a programação de workshops culinários, que terá como atração na sexta e no sábado o chef carioca Jimmy Ogro, do programa "Mais Você", da TV Globo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

QUINTA-FEIRA - 11/08

Barra do Sahy

18h – Abertura da praça de alimentação (Broetto, Casebre do Jack, Purumar e Garden Bistrô)

Espaço aula-show

18h - Chef Raíssa Furieri (Delicatus Gourmet)



19h - Chef Binho Bonatto (Cozinha Mediterrânea)



Palco Aracruz

19h - Apresentação cultural



19h30 - Rádio Rock S/A



22h - Banda Vinil Box

SEXTA-FEIRA - 12/08

Barra do Sahy

18h - Abertura da praça de alimentação (Broetto, Casebre do Jack, Purumar e Garden Bistrô)



Espaço Aula-show

19h - Chef Harum Katharian (Aleixo Restaurante)



20h - Sommelier e Chef Paulo Gaudio - "O mundo dos vinhos e harmonizações"



21h - Chef Jimmy Ogro (RJ), do programa "Mais Você" (TV Globo)



Palco Aracruz



19h - Duo Harpa e Voz



20h - Fena Jazz (clássicos do rock em versões de blues e jazz)



22h - Banda PicNic Dogs (rock internacional dos anos 80)

SÁBADO - 13/08

Barra do Sahy

15h - Abertura da praça de alimentação (Broetto, Casebre do Jack, Purumar e Garden Bistrô)



Espaço Aula-show

18h - Chef Letícia Sant'Anna (Restaurante Purumar)



17h - Mestre-cervejeiro Gustavo Moro (Cervejaria Moro)



19h - Chefs Alessandro Eller e Cynthia Amorim (UVV)



21h - Chef Jimmy Ogro (RJ), do programa "Mais Você" (TV Globo)

Palco Aracruz

15h - Gardênia Marques (choro cantado)



18h - Orquestra com Dedilamarcos (Preservarte)



20h - Os Inimboráveis (MPB e rock)



22h - Marcos Bifão (MPB e rock nacional)



DOMINGO - 14/08

Barra do Sahy

11h - Abertura da praça de alimentação (Broetto, Casebre do Jack, Purumar e Garden Bistrô)



Palco Aracruz



12h- Marcelo Rocha (MPB)



15h - Samba e Pagode com a Banda Filipinho



18h - Moda de viola com Adilson & Deosdeti

