Festival Aracruz Sabores celebra a gastronomia do Norte do ES

Frutos do mar, cozinha internacional contemporânea, churrasco, hambúrguer, american barbecue e várias outras especialidades colocarão a gastronomia do Norte do Espírito Santo em evidência durante um novo festival, no município de Aracruz, no próximo fim de semana.
É o Aracruz Sabores, que acontecerá entre os dias 11 e 14 de agosto, no balneário de Barra do Sahy. A programação terá aulas de culinária com chefs locais e de renome nacional, circuito de cervejas artesanais, shows musicais e praça de alimentação com quatro restaurantes da cidade.
Para os fãs de cerveja, não faltarão opções fresquinhas produzidas pelas cervejarias reunidas no festival. Além da anfitriã, Cervejaria Moro, de Aracruz, estarão presentes a convidadas Três Torres (João Neiva), Bergerbier (Santa Teresa) e Loveland (Ibatiba), com vários estilos premiados.
No espaço Mercearia, estarão à venda cafés especiais, queijos, pães, biscoitos, cachaças, chocolate, minifigo, sorvete artesanal e também flores e artesanato. Vinhos e itens de delicatéssen serão comercializados pela Adega Mendes nos quatro dias de festival.
RESTAURANTES TRADICIONAIS
A praça de alimentação reunirá alguns dos principais restaurantes de Aracruz, com cardápios criados para a ocasião. O mais antigo deles, fundado há 44 anos, é o Broetto, especializado em churrasco.
Com um sistema de rodízio diferente, em que o cliente paga por pedaço consumido, o restaurante servirá em seu espaço no evento picanha bovina, cordeiro, calabresa, filés bovino e de frango com bacon, pão de alho da casa, queijos coalho e cabacinha, feijão tropeiro, arroz e vinagrete.
Outro endereço bastante tradicional, com mais de 30 anos de funcionamento, é o restaurante Purumar, da Praia dos Padres, que terá no festival arroz de mariscos, cação à dorê, bolinho de bacalhau, arroz de polvo e bobó de camarão. As porções, todas individuais, custarão a partir de R$ 35.
Já o Garden Bistrô, de cozinha contemporânea, levará para o Aracruz Sabores croquete de cupim, camarão VG na tapioca com purê de abóbora e maionese de bacon, cesta de pastéis (de polvo, de bobó de camarão, de abóbora com carne-de-sol, caprese e de linguiça e provolone), short rib com purê batata e salmão com purê de batata e pesto de ervas.
De sobremesa, a casa terá torta de chocolate com creme de baunilha (R$ 20). Os pratos e entradas custarão entre R$ 40 e R$ 49.
A hamburgueria Casebre do Jack, que também tem american barbecue como especialidade, servirá brisket e cupim defumados por 12 horas no pitsmoker, buffalo wings, costelinha suína defumada com barbecue e batatas e três opções de hambúrguer (que custarão de R$ 26 a R$ 34).
Os chefs Raíssa Furieri, Binho Bonatto, Letícia Sant'Anna, Paulo Gaudio, Alessandro Eller, Harum Katharian e Cynthia Amorim compõem a programação de workshops culinários, que terá como atração na sexta e no sábado o chef carioca Jimmy Ogro, do programa "Mais Você", da TV Globo.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
QUINTA-FEIRA - 11/08
- Barra do Sahy
- 18h – Abertura da praça de alimentação (Broetto, Casebre do Jack, Purumar e Garden Bistrô)
- Espaço aula-show
- 18h - Chef Raíssa Furieri (Delicatus Gourmet)
- 19h - Chef Binho Bonatto (Cozinha Mediterrânea)
- Palco Aracruz
- 19h - Apresentação cultural
- 19h30 - Rádio Rock S/A
- 22h - Banda Vinil Box
SEXTA-FEIRA - 12/08
- Barra do Sahy
- 18h - Abertura da praça de alimentação (Broetto, Casebre do Jack, Purumar e Garden Bistrô)
- Espaço Aula-show
- 19h - Chef Harum Katharian (Aleixo Restaurante)
- 20h - Sommelier e Chef Paulo Gaudio - "O mundo dos vinhos e harmonizações"
- 21h - Chef Jimmy Ogro (RJ), do programa "Mais Você" (TV Globo)
- Palco Aracruz
- 19h - Duo Harpa e Voz
- 20h - Fena Jazz (clássicos do rock em versões de blues e jazz)
- 22h - Banda PicNic Dogs (rock internacional dos anos 80)
SÁBADO - 13/08
- Barra do Sahy
- 15h - Abertura da praça de alimentação (Broetto, Casebre do Jack, Purumar e Garden Bistrô)
- Espaço Aula-show
- 18h - Chef Letícia Sant'Anna (Restaurante Purumar)
- 17h - Mestre-cervejeiro Gustavo Moro (Cervejaria Moro)
- 19h - Chefs Alessandro Eller e Cynthia Amorim (UVV)
- 21h - Chef Jimmy Ogro (RJ), do programa "Mais Você" (TV Globo)
- Palco Aracruz
- 15h - Gardênia Marques (choro cantado)
- 18h - Orquestra com Dedilamarcos (Preservarte)
- 20h - Os Inimboráveis (MPB e rock)
- 22h - Marcos Bifão (MPB e rock nacional)
DOMINGO - 14/08
- Barra do Sahy
- 11h - Abertura da praça de alimentação (Broetto, Casebre do Jack, Purumar e Garden Bistrô)
- Palco Aracruz
- 12h- Marcelo Rocha (MPB)
- 15h - Samba e Pagode com a Banda Filipinho
- 18h - Moda de viola com Adilson & Deosdeti
FESTIVAL ARACRUZ SABORES
Quando: de 11 a 14 de agosto
Onde: Barra do Sahy, Aracruz
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro com apoio do Sebrae, do Governo do Estado por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Prefeitura Municipal de Aracruz
Mais informações: @institutopaneladebarro (Instagram).
Quando: de 11 a 14 de agosto
Onde: Barra do Sahy, Aracruz
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro com apoio do Sebrae, do Governo do Estado por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Prefeitura Municipal de Aracruz
Mais informações: @institutopaneladebarro (Instagram).