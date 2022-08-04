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De 11 a 14 de agosto

Festival Aracruz Sabores celebra a gastronomia do Norte do ES

Programação do evento inclui restaurantes, circuito de cerveja artesanal, aulas de chefs renomados e shows gratuitos, na Barra do Sahy
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 08:00

Frutos do mar, cozinha internacional contemporânea, churrasco, hambúrguer, american barbecue e várias outras especialidades colocarão a gastronomia do Norte do Espírito Santo em evidência durante um novo festival, no município de Aracruz, no próximo fim de semana. 
É o Aracruz Sabores, que acontecerá entre os dias 11 e 14 de agosto, no balneário de Barra do Sahy. A programação terá aulas de culinária com chefs locais e de renome nacional, circuito de cervejas artesanais, shows musicais e praça de alimentação com quatro restaurantes da cidade.
Petisco do restaurante Garden Bistrô, em Aracruz
Croquetes de cupim do Garden Bistrô Crédito: Garden/Instagram
Para os fãs de cerveja, não faltarão opções fresquinhas produzidas pelas cervejarias reunidas no festival. Além da anfitriã, Cervejaria Moro, de Aracruz, estarão presentes a convidadas Três Torres (João Neiva), Bergerbier (Santa Teresa) e Loveland (Ibatiba), com vários estilos premiados.
No espaço Mercearia, estarão à venda cafés especiais, queijos, pães, biscoitos, cachaças, chocolate, minifigo, sorvete artesanal e também flores e artesanato. Vinhos e itens de delicatéssen serão comercializados pela Adega Mendes nos quatro dias de festival.

RESTAURANTES TRADICIONAIS

A praça de alimentação reunirá alguns dos principais restaurantes de Aracruz, com cardápios criados para a ocasião. O mais antigo deles, fundado há 44 anos, é o Broetto, especializado em churrasco.
Com um sistema de rodízio diferente, em que o cliente paga por pedaço consumido, o restaurante servirá em seu espaço no evento picanha bovina, cordeiro, calabresa, filés bovino e de frango com bacon, pão de alho da casa, queijos coalho e cabacinha, feijão tropeiro, arroz e vinagrete.
Arroz de mariscos do restaurante Purumar, em Aracruz
Arroz de mariscos do restaurante Purumar Crédito: Purumar/Divulgação
Outro endereço bastante tradicional, com mais de 30 anos de funcionamento, é o restaurante Purumar, da Praia dos Padres, que terá no festival arroz de mariscos, cação à dorê, bolinho de bacalhau, arroz de polvo e bobó de camarão. As porções, todas individuais, custarão a partir de R$ 35.     
Já o Garden Bistrô, de cozinha contemporânea, levará para o Aracruz Sabores croquete de cupim, camarão VG na tapioca com purê de abóbora e maionese de bacon, cesta de pastéis (de polvo, de bobó de camarão, de abóbora com carne-de-sol, caprese e de linguiça e provolone), short rib com purê batata e salmão com purê de batata e pesto de ervas.
De sobremesa, a casa terá torta de chocolate com creme de baunilha (R$ 20). Os pratos e entradas custarão entre R$ 40 e R$ 49. 
A hamburgueria Casebre do Jack, que também tem american barbecue como especialidade, servirá brisket e cupim defumados por 12 horas no pitsmoker, buffalo wings, costelinha suína defumada com barbecue e batatas e três opções de hambúrguer (que custarão de R$ 26 a R$ 34).   
Baby Back Ribs, costelinha suína com barbecue do Casebre do Jack, em Aracruz
Baby Back Ribs: costelinha suína com barbecue do Casebre do Jack Crédito: Casebre do Jack/Divulgação
Os chefs Raíssa Furieri, Binho Bonatto, Letícia Sant'Anna, Paulo Gaudio, Alessandro Eller, Harum Katharian e Cynthia Amorim compõem a programação de workshops culinários, que terá como atração na sexta e no sábado o chef carioca Jimmy Ogro, do programa "Mais Você", da TV Globo. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

QUINTA-FEIRA - 11/08
  • Barra do Sahy 
  • 18h – Abertura da praça de alimentação (Broetto, Casebre do Jack, Purumar e Garden Bistrô)
  • Espaço aula-show
  • 18h - Chef Raíssa Furieri (Delicatus Gourmet)
  • 19h - Chef Binho Bonatto (Cozinha Mediterrânea)
  • Palco Aracruz
  • 19h - Apresentação cultural
  • 19h30 - Rádio Rock S/A
  • 22h - Banda Vinil Box
SEXTA-FEIRA - 12/08
  • Barra do Sahy 
  • 18h - Abertura da praça de alimentação (Broetto, Casebre do Jack, Purumar e Garden Bistrô)
  • Espaço Aula-show
  • 19h - Chef Harum Katharian (Aleixo Restaurante)
  • 20h - Sommelier e Chef Paulo Gaudio - "O mundo dos vinhos e harmonizações"
  • 21h - Chef Jimmy Ogro (RJ), do programa "Mais Você" (TV Globo)
  • Palco Aracruz
  • 19h - Duo Harpa e Voz
  • 20h - Fena Jazz (clássicos do rock em versões de blues e jazz)
  • 22h - Banda PicNic Dogs (rock internacional dos anos 80)
SÁBADO - 13/08
  • Barra do Sahy
  • 15h - Abertura da praça de alimentação (Broetto, Casebre do Jack, Purumar e Garden Bistrô)
  • Espaço Aula-show
  • 18h - Chef Letícia Sant'Anna (Restaurante Purumar)
  • 17h - Mestre-cervejeiro Gustavo Moro (Cervejaria Moro)
  • 19h - Chefs Alessandro Eller e Cynthia Amorim (UVV)
  • 21h - Chef Jimmy Ogro (RJ), do programa "Mais Você" (TV Globo)
  • Palco Aracruz
  • 15h - Gardênia Marques (choro cantado)
  • 18h - Orquestra com Dedilamarcos (Preservarte)
  • 20h - Os Inimboráveis (MPB e rock)
  • 22h - Marcos Bifão (MPB e rock nacional)
DOMINGO - 14/08 
  • Barra do Sahy
  • 11h - Abertura da praça de alimentação (Broetto, Casebre do Jack, Purumar e Garden Bistrô)
  • Palco Aracruz
  • 12h- Marcelo Rocha (MPB)
  • 15h - Samba e Pagode com a Banda Filipinho
  • 18h - Moda de viola com Adilson & Deosdeti
FESTIVAL ARACRUZ SABORES
Quando: de 11 a 14 de agosto
Onde: Barra do Sahy, Aracruz 
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro com apoio do Sebrae, do Governo do Estado por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Prefeitura Municipal de Aracruz 
Mais informações:  @institutopaneladebarro (Instagram).

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