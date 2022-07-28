Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entrada gratuita

Festival de cerveja terá rock e "batalha medieval" em Vila Velha

Velhas Virgens, Rastaclone e Dona Fran estão entre as atrações do Vikings Festival, que acontece no estacionamento do Boulevard Shopping
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 07:00

Nos próximos dois finais de semana, a segunda edição do Vikings Festival promete agitar os capixabas com muito rock e cerveja artesanal no estacionamento do Boulevard Shopping, em Vila Velha. O evento acontecerá entre os dias 29 e 31 de julho e de 5 a 7 de agosto, com entrada gratuita.
Entre as cervejarias artesanais capixabas presentes estão Hood, Trindade, Mestra, King Bier, Bigos, Trarko, Moro e Convento. O evento contará ainda com lojas parceiras e uma praça de alimentação com churrasco e diversas outras opções gastronômicas.
Vikings Festival promete agitar os capixabas no Boulevard Shopping Vila Velha
Evento será realizado no estacionamento de um shopping em Vila Velha Crédito: Divulgação
Durante o Vikings Festival, mais de 10 bandas passarão pelo palco para animar o público. A paulista Velhas Virgens é uma das atrações confirmadas e apresenta-se neste sábado (30), às 22h.
Festival de cerveja terá rock e "batalha medieval" em Vila Velha
Conhecida por suas canções escrachadas, com letras irreverentes - geralmente sobre sexo e álcool, a banda de rock independente é formada pelos músicos Paulão de Carvalho, Tuca Paiva, Alexandre Cavalo Dias, Filipe Cirilo, Simon Brow e Juliana Kosso. “A Mulher do Diabo” e “Um Homem Lindo” são clássicos do repertório.
Vikings Festival promete agitar os capixabas no Boulevard Shopping Vila Velha
Velhas Virgens: clássico do rock independente é atração do festival Crédito: Solange Santos (Sol Simplicio)

DUELO AO ESTILO MEDIEVAL

Para entrar no clima "viking", como sugere o nome do evento, serão realizados duelos ao estilo medieval. Duas grandes batalhas estão programadas: nelas os participantes vão duelar a exemplo das grandes batalhas medievais, mas com acessórios cenográficos, como espadas, machados e escudos.
Outro duelo previsto é o de bandas musicais, em que o público e uma comissão especial vão definir quem merece faturar o prêmio de R$ 2 mil.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sexta - 29/07
  • 19h - Loudwire
  • 21h - Hannover 
Sábado - 30/07
  • 18h - Colt Cobra
  • 20h - Kaza das Prima
  • 22h - Velhas Virgens
Domingo 31/07
  • 19h - Lu Nogueira
  • 21h - Lady Steel 
Sexta - 5/08
  • 18h - Dr Steim
  • 19h30 - Danger Line
  • 21h30 - Letal
  • 23h30 - Renegades of Funk 
Sábado - 6/08
  • 18h - Flying Tires
  • 20h - Dona Fran
  • 22h - Rastaclone
Domingo - 7/08
  • Batalha de bandas
VIKINGS FESTIVAL 
Quando: de 29 a 31 de julho e de 5 a 7 de agosto
Horários: das 18h à 0h (sexta e sábado) e das 12h às 22h (domingo)
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
Entrada gratuita

Veja Também

Fondue de petit gateau, uma receita diferente para compartilhar

Onde tem café colonial no ES? Veja 4 bufês para comer à vontade

Lasanha de camarão também pode ser assada no micro-ondas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Gastronomia Rock Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
Artemis 2 volta à Terra após viagem à Lua: o que acontece com os astronautas agora?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados