Nos próximos dois finais de semana, a segunda edição do Vikings Festival promete agitar os capixabas com muito rock e cerveja artesanal no estacionamento do Boulevard Shopping, em Vila Velha. O evento acontecerá entre os dias 29 e 31 de julho e de 5 a 7 de agosto, com entrada gratuita.
Entre as cervejarias artesanais capixabas presentes estão Hood, Trindade, Mestra, King Bier, Bigos, Trarko, Moro e Convento. O evento contará ainda com lojas parceiras e uma praça de alimentação com churrasco e diversas outras opções gastronômicas.
Durante o Vikings Festival, mais de 10 bandas passarão pelo palco para animar o público. A paulista Velhas Virgens é uma das atrações confirmadas e apresenta-se neste sábado (30), às 22h.
Festival de cerveja terá rock e "batalha medieval" em Vila Velha
Conhecida por suas canções escrachadas, com letras irreverentes - geralmente sobre sexo e álcool, a banda de rock independente é formada pelos músicos Paulão de Carvalho, Tuca Paiva, Alexandre Cavalo Dias, Filipe Cirilo, Simon Brow e Juliana Kosso. “A Mulher do Diabo” e “Um Homem Lindo” são clássicos do repertório.
DUELO AO ESTILO MEDIEVAL
Para entrar no clima "viking", como sugere o nome do evento, serão realizados duelos ao estilo medieval. Duas grandes batalhas estão programadas: nelas os participantes vão duelar a exemplo das grandes batalhas medievais, mas com acessórios cenográficos, como espadas, machados e escudos.
Outro duelo previsto é o de bandas musicais, em que o público e uma comissão especial vão definir quem merece faturar o prêmio de R$ 2 mil.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
Sexta - 29/07
- 19h - Loudwire
- 21h - Hannover
- 18h - Colt Cobra
- 20h - Kaza das Prima
- 22h - Velhas Virgens
- 19h - Lu Nogueira
- 21h - Lady Steel
Sexta - 5/08
- 18h - Dr Steim
- 19h30 - Danger Line
- 21h30 - Letal
- 23h30 - Renegades of Funk
- 18h - Flying Tires
- 20h - Dona Fran
- 22h - Rastaclone
- Batalha de bandas
VIKINGS FESTIVAL
Quando: de 29 a 31 de julho e de 5 a 7 de agosto
Horários: das 18h à 0h (sexta e sábado) e das 12h às 22h (domingo)
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
Entrada gratuita
Quando: de 29 a 31 de julho e de 5 a 7 de agosto
Horários: das 18h à 0h (sexta e sábado) e das 12h às 22h (domingo)
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
Entrada gratuita