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Lasanha de camarão também pode ser feita no micro-ondas

Para comemorar o Dia da Lasanha na sexta, 29 de julho, sugerimos uma receita irresistível que leva um toque de vinho branco
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 15:47

Você sabia que a lasanha, prato dos mais queridos no mundo inteiro, tem um dia próprio para ser comemorado? É o 29 de julho, que este ano cai em uma sexta-feira. 
Para lhe inspirar com uma receita para servir na data, escolhemos uma combinação irresistível para quem adora frutos do mar: uma lasanha de camarão, que pode ser assada tanto no micro-ondas como no forno convencional. Confira o passo a passo.

LASANHA DE CAMARÃO

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: médio
Lasanha de camarão
Recheio da lasanha é perfumado com vinho branco Crédito: Ara Fotografia
INGREDIENTES:
  • 1 embalagem de lasanha (500g)
  • 500g de camarão fresco, sem casca e limpo
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 cebola média picada
  • ½ xícara (chá) de vinho branco seco
  • 3 latas de tomate italiano pelado
  • ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado
  • 1 colher (sopa) de ervas de Provença (secas)
  • Sal a gosto
  • Pimenta vermelha, sem sementes e picadinha, a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola. 
  2. Junte o vinho, todo o conteúdo das latas de tomate pelado e tempere com as ervas, o sal e a pimenta. 
  3. Deixe ferver em fogo baixo por dois minutos, acrescente os camarões e cozinhe por mais 1 minuto.
  4. Em um refratário retangular médio (20 x 30 cm), espalhe um pouco do molho e intercale camadas de massa e de molho, sendo a última camada de molho. 
  5. Polvilhe o parmesão por cima e cubra com papel-manteiga (caso vá assar no micro-ondas).
  6. Leve ao micro-ondas, em potência alta, por cinco minutos. Deixe descansar por mais cinco minutos dentro do aparelho e sirva em seguida.
  7. Se preferir, leve ao forno preaquecido (180º C) e asse por aproximadamente 20 minutos ou até dourar.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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