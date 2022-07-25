Lasanha de camarão também pode ser feita no micro-ondas

Você sabia que a lasanha, prato dos mais queridos no mundo inteiro, tem um dia próprio para ser comemorado? É o 29 de julho, que este ano cai em uma sexta-feira.
Para lhe inspirar com uma receita para servir na data, escolhemos uma combinação irresistível para quem adora frutos do mar: uma lasanha de camarão, que pode ser assada tanto no micro-ondas como no forno convencional. Confira o passo a passo.
LASANHA DE CAMARÃO
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 1 embalagem de lasanha (500g)
- 500g de camarão fresco, sem casca e limpo
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 cebola média picada
- ½ xícara (chá) de vinho branco seco
- 3 latas de tomate italiano pelado
- ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado
- 1 colher (sopa) de ervas de Provença (secas)
- Sal a gosto
- Pimenta vermelha, sem sementes e picadinha, a gosto
MODO DE PREPARO:
- Aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola.
- Junte o vinho, todo o conteúdo das latas de tomate pelado e tempere com as ervas, o sal e a pimenta.
- Deixe ferver em fogo baixo por dois minutos, acrescente os camarões e cozinhe por mais 1 minuto.
- Em um refratário retangular médio (20 x 30 cm), espalhe um pouco do molho e intercale camadas de massa e de molho, sendo a última camada de molho.
- Polvilhe o parmesão por cima e cubra com papel-manteiga (caso vá assar no micro-ondas).
- Leve ao micro-ondas, em potência alta, por cinco minutos. Deixe descansar por mais cinco minutos dentro do aparelho e sirva em seguida.
- Se preferir, leve ao forno preaquecido (180º C) e asse por aproximadamente 20 minutos ou até dourar.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.