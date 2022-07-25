Lasanha de camarão também pode ser feita no micro-ondas

Aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola.

Junte o vinho, todo o conteúdo das latas de tomate pelado e tempere com as ervas, o sal e a pimenta.

Deixe ferver em fogo baixo por dois minutos, acrescente os camarões e cozinhe por mais 1 minuto.

Em um refratário retangular médio (20 x 30 cm), espalhe um pouco do molho e intercale camadas de massa e de molho, sendo a última camada de molho.

Polvilhe o parmesão por cima e cubra com papel-manteiga (caso vá assar no micro-ondas).



Leve ao micro-ondas, em potência alta, por cinco minutos. Deixe descansar por mais cinco minutos dentro do aparelho e sirva em seguida.



Se preferir, leve ao forno preaquecido (180º C) e asse por aproximadamente 20 minutos ou até dourar.