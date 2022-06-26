Torta de wafer com doce de leite na taça: receita fácil e viciante

Um famoso bombom de wafer crocante recheado, o Bis, por si só já é viciante. Quem é formiguinha sabe que é quase impossível não devorar a caixa inteira de uma só vez.
Mas imagine você que é possível deixar essa guloseima ainda mais irresistível, transformando-a em uma sobremesa "vapt-vupt" - que além de ser rápida de fazer, também pode acabar em poucos minutos.
Veja a seguir a receita de uma torta na taça feita com Bis, doce de leite e creme de leite e resista se puder!
TORTA DE WAFER COM DOCE DE LEITE NA TAÇA
Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Nível: muito fácil
INGREDIENTES:
- ½ caixa de wafer crocante recheado (Bis) sabor chocolate ao leite
- ½ caixa de wafer crocante recheado (Bis) sabor chocolate branco
- 400g de doce de leite
- 400g de creme de leite
MODO DE PREPARO:
- No liquidificador, bata o creme de leite e o doce de leite até obter uma mistura homogênea e reserve.
- Corte ao meio todos os Bis brancos e ao leite (separando alguns para decorar as taças) e forre o fundo das taças.
- Coloque por cima o creme que foi batido no liquidificador e decore com os bis reservados, intercalando as cores.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil.