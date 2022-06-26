Pronta em 15 minutos

Torta de wafer com doce de leite na taça: receita fácil e viciante

Feita com um famoso bombom crocante de chocolate, a sobremesa é uma dica para matar a vontade de açúcar de forma bem prática
Evelize Calmon

Publicado em 26 de Junho de 2022 às 02:00

Um famoso bombom de wafer crocante recheado, o Bis, por si só já é viciante. Quem é formiguinha sabe que é quase impossível não devorar a caixa inteira de uma só vez.
Mas imagine você que é possível deixar essa guloseima ainda mais irresistível, transformando-a em uma sobremesa "vapt-vupt" - que além de ser rápida de fazer, também pode acabar em poucos minutos.
Veja a seguir a receita de uma torta na taça feita com Bis, doce de leite e creme de leite e resista se puder! 

TORTA DE WAFER COM DOCE DE LEITE NA TAÇA

Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Nível: muito fácil
Torta de bis na taça
Torta de Bis na taça fica pronta em até 15 minutos Crédito: Água Doce/Divulgação
INGREDIENTES:
  • ½ caixa de wafer crocante recheado (Bis) sabor chocolate ao leite
  • ½ caixa de wafer crocante recheado (Bis) sabor chocolate branco
  • 400g de doce de leite 
  • 400g de creme de leite
MODO DE PREPARO:
  1. No liquidificador, bata o creme de leite e o doce de leite até obter uma mistura homogênea e reserve.
  2. Corte ao meio todos os Bis brancos e ao leite (separando alguns para decorar as taças) e forre o fundo das taças. 
  3. Coloque por cima o creme que foi batido no liquidificador e decore com os bis reservados, intercalando as cores.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas. 

