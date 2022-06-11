Veja 4 receitas de chocolate quente para adoçar o fim de semana

Você sabia que o chocolate, logo ao ser descoberto, era muito consumido na forma de uma bebida quente e amarga? O açúcar foi incorporado após a chegada dos europeus à América Central, onde o alimento feito de cacau teve origem.
Além das receitas achocolatadas comestíveis, uma é bastante lembrada nas estações mais frias: o chocolate quente. E aqui estamos para mostrar a você alguns preparos diferentes dessa bebida aconchegante.
CHOCOLATE QUENTE CREMOSO
INGREDIENTES
- 2 xícaras (chá) de leite integral
- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 4 colheres (sopa) de açúcar
- 1 pedaço de canelas em pau
- 1 caixinha de creme de leite
MODO DE PREPARO
- Em um liquidificador, bata o leite com o chocolate em pó e o açúcar.
- Despeje em uma panela com a canela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até ferver.
- Desligue, adicione o creme de leite e mexa bem até ficar homogêneo.
- Retire a canela e sirva quente.
CHOCOLATE QUENTE COM ESPECIARIAS
INGREDIENTES
- 4 colheres (sopa) de leite em pó
- Meia colher (chá) de canela em pó
- 3 cravos-da-Índia
- 1 pitada de noz-moscada moída
- Sementes de 1 fava de cardamomo
- 1 e meia xícara (chá) de água
- 50g de chocolate meio amargo ralado
MODO DE PREPARO
- Em uma panela, coloque o leite, a canela, o cravo, a noz-moscada e o cardamomo. Acrescente, aos poucos, a água e misture bem com um fouet (batedor de arame).
- Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até ficar bem quente, mas sem ferver.
- Desligue o fogo, adicione o chocolate meio amargo ralado e mexa bem, até que ele derreta. Sirva em seguida.
CHOCOLATE QUENTE COM GOTAS CROCANTES
INGREDIENTES:
- 1 e meia xícara (chá) de leite integral
- 5 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 1 e meia colher (sopa) de amido de milho
- 1 colher (sopa) de açúcar
- 4 colheres (sopa) de gotas crocantes de chocolate ao leite
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque o leite, o chocolate em pó, o amido de milho e o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Sirva com as gotas crocantes de chocolate por cima.
CHOCOLATE QUENTE COM CRUMBLE DE BISCOITO
INGREDIENTES:
- Crumble:
- 9 biscoitos cobertos de chocolate picados em cubinhos
- 5 unidades de castanhas-de-caju médias, picadas
- 1 colher (sopa) manteiga sem sal
- Chocolate quente:
- 2 xícaras (chá) de leite integral
- 100g de cobertura (em barra) de chocolate ao leite
- 2 colheres (sopa) de leite condensado
- 1 e meia colher (sopa) de amido de milho
- Para finalizar:
- Meia lata de creme de leite extra cremoso gelado por 12 horas
- 2 biscoitos com cobertura de chocolate inteiros
MODO DE PREPARO:
- Crumble: em um recipiente, misture o biscoito, a castanha e a manteiga. Coloque em uma assadeira e leve ao forno alto (220º C), preaquecido, por três minutos ou até que doure levemente. Reserve.
- Chocolate quente: em uma panela, misture bem todos os ingredientes. Leve ao fogo baixo e misture até que ferva, deixando por mais 1 minuto, mexendo sempre. Retire do fogo e reserve quente.
- Finalização: em uma batedeira, adicione o creme de leite resfriado por 12 horas e bata em velocidade baixa por 1 minuto. Em seguida, aumente a velocidade e bata por mais quatro minutos até obter um chantilly firme. Em uma taça ou caneca, coloque metade do crumble, complete com chocolate quente, decore com o chantili e finalize com o restante do crumble, decorando com os dois biscoitos restantes cortados ao meio.
Fonte: Nestlé.