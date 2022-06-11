Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bebida gostosa

Veja 4 receitas de chocolate quente para adoçar o fim de semana

Aproveite a queda nas temperaturas para incrementar a bebida usando especiarias e segredinhos que vão deixá-la irresistível
Evelize Calmon

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 02:00

Você sabia que o chocolate, logo ao ser descoberto, era muito consumido na forma de uma bebida quente e amarga? O açúcar foi incorporado após a chegada dos europeus à América Central, onde o alimento feito de cacau teve origem.
Além das receitas achocolatadas comestíveis, uma é bastante lembrada nas estações mais frias: o chocolate quente. E aqui estamos para mostrar a você alguns preparos diferentes dessa bebida aconchegante.

CHOCOLATE QUENTE CREMOSO

Chocolate quente cremoso
Crédito:
INGREDIENTES
  • 2 xícaras (chá) de leite integral
  • 3 colheres (sopa) de chocolate em pó 
  • 4 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 pedaço de canelas em pau
  • 1 caixinha de creme de leite
MODO DE PREPARO
  1. Em um liquidificador, bata o leite com o chocolate em pó e o açúcar.
  2. Despeje em uma panela com a canela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até ferver.
  3. Desligue, adicione o creme de leite e mexa bem até ficar homogêneo.
  4. Retire a canela e sirva quente.

CHOCOLATE QUENTE COM ESPECIARIAS

Chocolate quente com especiarias
Crédito:
INGREDIENTES
  • 4 colheres (sopa) de leite em pó
  • Meia colher (chá) de canela em pó
  • 3 cravos-da-Índia
  • 1 pitada de noz-moscada moída
  • Sementes de 1 fava de cardamomo
  • 1 e meia xícara (chá) de água
  • 50g de chocolate meio amargo ralado
MODO DE PREPARO
  1. Em uma panela, coloque o leite, a canela, o cravo, a noz-moscada e o cardamomo. Acrescente, aos poucos, a água e misture bem com um fouet (batedor de arame).
  2. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até ficar bem quente, mas sem ferver.
  3. Desligue o fogo, adicione o chocolate meio amargo ralado e mexa bem, até que ele derreta. Sirva em seguida.

CHOCOLATE QUENTE COM GOTAS CROCANTES 

Chocolate quente com gotas de chocolate ao leite
Crédito:
INGREDIENTES: 
  • 1 e meia xícara (chá) de leite integral
  • 5 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 1 e meia colher (sopa) de amido de milho
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 4 colheres (sopa) de gotas crocantes de chocolate ao leite
MODO DE PREPARO:
  • Em uma panela, coloque o leite, o chocolate em pó, o amido de milho e o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Sirva com as gotas crocantes de chocolate por cima.

CHOCOLATE QUENTE COM CRUMBLE DE BISCOITO

Chocolate quente com chantili e crumble de biscoito
Crédito:
INGREDIENTES:
  • Crumble: 
  • 9 biscoitos cobertos de chocolate picados em cubinhos
  • 5 unidades de castanhas-de-caju médias, picadas
  • 1 colher (sopa) manteiga sem sal
  • Chocolate quente:
  • 2 xícaras (chá) de leite integral
  • 100g de cobertura (em barra) de chocolate ao leite
  • 2 colheres (sopa) de leite condensado
  • 1 e meia colher (sopa) de amido de milho
  • Para finalizar:
  • Meia lata de creme de leite extra cremoso gelado por 12 horas
  • 2 biscoitos com cobertura de chocolate inteiros
MODO DE PREPARO:
  1. Crumble: em um recipiente, misture o biscoito, a castanha e a manteiga. Coloque em uma assadeira e leve ao forno alto (220º C), preaquecido, por três minutos ou até que doure levemente. Reserve.
  2. Chocolate quente: em uma panela, misture bem todos os ingredientes. Leve ao fogo baixo e misture até que ferva, deixando por mais 1 minuto, mexendo sempre. Retire do fogo e reserve quente.
  3. Finalização: em uma batedeira, adicione o creme de leite resfriado por 12 horas e bata em velocidade baixa por 1 minuto. Em seguida, aumente a velocidade e bata por mais quatro minutos até obter um chantilly firme. Em uma taça ou caneca, coloque metade do crumble, complete com chocolate quente, decore com o chantili e finalize com o restante do crumble, decorando com os dois biscoitos restantes cortados ao meio.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China
Imagem de destaque
Trump cancela ida de enviados americanos ao Paquistão para negociaçōes com Irã
Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados