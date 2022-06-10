Já escolheu seu vinho para o Dia dos Namorados? Veja dicas

O Dia dos Namorados, 12 de junho, é marcado por flores, presentes, demonstrações de afeto, jantares intimistas e, é claro, vinhos! Nada como fazer um brinde especial na data mais romântica do ano.
Não tenho dúvidas de que fazer um jantar em casa, à luz de velas, com uma receita especial e o vinho perfeito para a ocasião deixaria qualquer amante impressionado - e acho que o legal mesmo é aproveitar os clichês.
Cuidar de cada detalhe, compor uma linda mesa, caprichar na música ambiente... O amor, afinal, será o protagonista da noite, e acertar na escolha do vinho pode torná-la ainda mais marcante.
Pensando nisso, separei cinco sugestões incríveis, com preços acessíveis (no máximo R$ 100 a garrafa), para lhe inspirar neste fim de semana. Dei à lista um toque especial, reunindo rótulos que despertam os sentidos e proporcionam experiências inesquecíveis.
5 SUGESTÕES DE VINHO PARA O DIA DOS NAMORADOS
Gran Valientte Gran Reserva Carignan (Chile)
Símbolo de glamour e grandes celebrações, o espumante é sempre ótimo para datas importantes, e se for um da França, melhor ainda. O De Vergy Blanc de Blancs Brut é um espumante francês com aromas encantadores de frutas brancas frescas, delicado floral e toque mineral. Frutado, fresco e leve, foi elaborado apenas com uvas brancas, na Borgonha. É um curinga na hora de harmonizar. Quanto: R$ 74,98, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.
Imagine chegar no jantar com um vinho correspondente ao signo do seu amor. Com uma pitada mística de astrologia, a linha Stardust Signos foi feita para impressionar. As uvas e as regiões selecionadas para os rótulos (12, no total) variam de acordo com as características que mais se identificam com cada signo do Zodíaco. Tanto as castas como as denominações de origem são da Itália. Quanto: R$ 94,90, na Grand Cru Vitória. (27) 98885-8407.
Esse rótulo chileno, elaborado com maceração carbônica, chama atenção pelo perfume. É bastante aromático, daqueles que encantam logo que são colocados na taça. Nele, dá para sentir nitidamente frutas vermelhas bem maduras, flores e cassis. Na boca, esses aromas se confirmam. É um vinho leve, com taninos finos, suaves e superfácil de harmonizar. Aposte em carnes vermelhas grelhadas, pratos à base de cogumelos e queijos. Quanto: R$ 99,80, nos supermercados Carone. (27) 3298-5000.
Aqui vai um vinho grego para inspirar os pombinhos a escolherem sua próxima viagem. Elaborado com Cabernet Sauvignon e Merlot da região grega do Peloponeso, uma cidade cheia de montanhas e pertinho do mar. O toque de baunilha e notas amanteigadas é o que encanta nesse vinho. Quem está pensando em servir uma massa como um spaghetti ou um rávioli com molho vermelho vai cair muito bem. Ahh o vinho também traz lindas flores estampadas no rótulo, que com certeza vai ajudar a deixar a decoração ainda mais bonita. Valor: R$98,90 Aonde: La Guardia (027) 99255-0072
Esse é para sair da mesmice, com uma uva diferentona. A Carignan é uma cepa que se deu muito bem no Chile e costuma originar vinhos bastante encorpados. Esse rótulo tem amadurecimento de 12 meses por barrica de carvalho francês, o que lhe traz uma certa complexidade, conferindo taninos bem marcantes e uma acidez bem viva. Tem 14,5% de álcool em perfeito equilíbrio. Para harmonizar, sugiro carnes grelhadas ou com molhos e legumes. Quanto: R$ 82,90, nos supermercados Extrabom. (27) 3298-2337.