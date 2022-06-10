Já escolheu seu vinho para o Dia dos Namorados? Veja dicas

Gran Valientte Gran Reserva Carignan (Chile)

Símbolo de glamour e grandes celebrações, o espumante é sempre ótimo para datas importantes, e se for um da França, melhor ainda. O De Vergy Blanc de Blancs Brut é um espumante francês com aromas encantadores de frutas brancas frescas, delicado floral e toque mineral. Frutado, fresco e leve, foi elaborado apenas com uvas brancas, na Borgonha. É um curinga na hora de harmonizar. Quanto: R$ 74,98, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.

Imagine chegar no jantar com um vinho correspondente ao signo do seu amor. Com uma pitada mística de astrologia, a linha Stardust Signos foi feita para impressionar. As uvas e as regiões selecionadas para os rótulos (12, no total) variam de acordo com as características que mais se identificam com cada signo do Zodíaco. Tanto as castas como as denominações de origem são da Itália. Quanto: R$ 94,90, na Grand Cru Vitória. (27) 98885-8407.

Esse rótulo chileno, elaborado com maceração carbônica, chama atenção pelo perfume. É bastante aromático, daqueles que encantam logo que são colocados na taça. Nele, dá para sentir nitidamente frutas vermelhas bem maduras, flores e cassis. Na boca, esses aromas se confirmam. É um vinho leve, com taninos finos, suaves e superfácil de harmonizar. Aposte em carnes vermelhas grelhadas, pratos à base de cogumelos e queijos. Quanto: R$ 99,80, nos supermercados Carone. (27) 3298-5000.

Aqui vai um vinho grego para inspirar os pombinhos a escolherem sua próxima viagem. Elaborado com Cabernet Sauvignon e Merlot da região grega do Peloponeso, uma cidade cheia de montanhas e pertinho do mar. O toque de baunilha e notas amanteigadas é o que encanta nesse vinho. Quem está pensando em servir uma massa como um spaghetti ou um rávioli com molho vermelho vai cair muito bem. Ahh o vinho também traz lindas flores estampadas no rótulo, que com certeza vai ajudar a deixar a decoração ainda mais bonita. Valor: R$98,90 Aonde: La Guardia (027) 99255-0072