Penne alla vodka: receita italiana fica pronta em até 15 minutos

Cozinhe o penne em água fervente, conforme as instruções da embalagem, até ficar al dente.

Em uma panela média, aqueça o azeite e frite o bacon.



Na mesma panela, refogue a cebola e o alho. Junte os tomates picados e refogue, até desmancharem.



Acrescente o extrato de tomate, 1 xícara de chá de água e deixe apurar.

Junte a vodca e o creme de leite. Acerte o sal.



Tempere com o orégano e a salsinha. Mexa delicadamente e reserve.



Escorra a massa, acomode em um refratário grande e acrescente o molho alla vodka, envolvendo bem o penne com a ajuda de dois garfos grandes.

