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Um clássico!

Penne alla vodka: receita italiana fica pronta em até 15 minutos

Muito popular nos anos 1980, a massa com molho cremoso e picante de tomates também pode ser preparada com camarões e salmão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Julho de 2022 às 02:00

Facílimo de fazer, o penne alla vodka é uma receita italiana que se popularizou nos anos 1980 e cai muito bem especialmente em dias frios. O molho é cremoso e picante, perfeito para saborear nas baixas temperaturas.
Abaixo você confere uma versão mais básica, com bacon. Vale também personalizar a receita acrescentando camarões e até pedaços de salmão grelhado.
Os italianos não costumam servir nem queijo ralado para acompanhar o penne alla vodka, mas se você quiser cometer essa "heresia", a massa com certeza vai ficar deliciosa.
Penne alla vodka
Penne alla vodka: sucesso italiano nos anos 80  Crédito: Adria/Divulgação

PENNE ALLA VODKA

INGREDIENTES:
  • 500g de penne grano duro
  • 150g de bacon picado
  • 12 tomates maduros, sem pele, sem sementes e picados
  • 1 cebola média picada
  • 1 lata pequena de extrato de tomate
  • 3 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
  • 3 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara (chá) de vodca
  • 200ml de creme de leite fresco ou em lata, sem o soro
  • Óregano e salsinha 
  • Sal 
  • Queijo parmesão ralado para finalizar
MODO DE PREPARO:
  1. Cozinhe o penne em água fervente, conforme as instruções da embalagem, até ficar al dente.
  2. Em uma panela média, aqueça o azeite e frite o bacon.
  3. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho. Junte os tomates picados e refogue, até desmancharem.
  4. Acrescente o extrato de tomate, 1 xícara de chá de água e deixe apurar.
  5. Junte a vodca e o creme de leite. Acerte o sal.
  6. Tempere com o orégano e a salsinha. Mexa delicadamente e reserve.
  7. Escorra a massa, acomode em um refratário grande e acrescente o molho alla vodka, envolvendo bem o penne com a ajuda de dois garfos grandes.
  8. Polvilhe queijo parmesão e sirva em seguida.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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