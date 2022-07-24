Penne alla vodka: receita italiana fica pronta em até 15 minutos

Facílimo de fazer, o penne alla vodka é uma receita italiana que se popularizou nos anos 1980 e cai muito bem especialmente em dias frios. O molho é cremoso e picante, perfeito para saborear nas baixas temperaturas.
Abaixo você confere uma versão mais básica, com bacon. Vale também personalizar a receita acrescentando camarões e até pedaços de salmão grelhado.
Os italianos não costumam servir nem queijo ralado para acompanhar o penne alla vodka, mas se você quiser cometer essa "heresia", a massa com certeza vai ficar deliciosa.
PENNE ALLA VODKA
INGREDIENTES:
- 500g de penne grano duro
- 150g de bacon picado
- 12 tomates maduros, sem pele, sem sementes e picados
- 1 cebola média picada
- 1 lata pequena de extrato de tomate
- 3 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
- 3 dentes de alho picados
- 1/2 xícara (chá) de vodca
- 200ml de creme de leite fresco ou em lata, sem o soro
- Óregano e salsinha
- Sal
- Queijo parmesão ralado para finalizar
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe o penne em água fervente, conforme as instruções da embalagem, até ficar al dente.
- Em uma panela média, aqueça o azeite e frite o bacon.
- Na mesma panela, refogue a cebola e o alho. Junte os tomates picados e refogue, até desmancharem.
- Acrescente o extrato de tomate, 1 xícara de chá de água e deixe apurar.
- Junte a vodca e o creme de leite. Acerte o sal.
- Tempere com o orégano e a salsinha. Mexa delicadamente e reserve.
- Escorra a massa, acomode em um refratário grande e acrescente o molho alla vodka, envolvendo bem o penne com a ajuda de dois garfos grandes.
- Polvilhe queijo parmesão e sirva em seguida.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.