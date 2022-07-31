Veja como fazer uma saborosa massa de pizza com cerveja

Já ouviu falar de massas de pizza que são feitas com cerveja? Pois aqui vai uma receita para fãs do prato e da bebida unirem, literalmente, o útil ao agradável.

Há quem diga que, ao usar a cerveja como ingrediente da massa, ela fica especialmente macia e ainda mais saborosa. A cobertura, caro leitor, fica por conta da sua criatividade. Então, capriche nas combinações!

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 90 minutos, em média

Nível: médio



INGREDIENTES:

1kg de farinha de trigo



10g de fermento biológico seco



500ml de cerveja



2 colheres (sopa) de leite em pó



1 ovo



50ml de óleo



2 colheres (sopa) de açúcar



1 colher (sopa) de sal



Receita de massa com cerveja surpreende pela maciez Crédito: Bruno Marconato

MODO DE PREPARO:

Em uma bacia, coloque nesta ordem: a farinha de trigo, o leite em pó, o açúcar, o sal, o óleo e, por último, a cerveja. Sove a massa até soltar das mãos e faça bolinhas pequenas. Deixe-as descansar por 20 minutos. Após esse tempo, abra as massas com a ajuda de um rolo em formato redondo e passe molho de tomate. Cubra com os ingredientes que preferir. Leve ao forno por 35 minutos e sirva logo em seguida.

SUGESTÕES DE COBERTURA:

Presunto, muçarela, tomate, orégano e azeitona

Frango desfiado temperado, requeijão, orégano e azeitona

Muçarela, provolone, requeijão, orégano e azeitona.

