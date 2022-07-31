Veja como fazer uma saborosa massa de pizza com cerveja

Já ouviu falar de massas de pizza que são feitas com cerveja? Pois aqui vai uma receita para fãs do prato e da bebida unirem, literalmente, o útil ao agradável.
Há quem diga que, ao usar a cerveja como ingrediente da massa, ela fica especialmente macia e ainda mais saborosa. A cobertura, caro leitor, fica por conta da sua criatividade. Então, capriche nas combinações!
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 90 minutos, em média
Nível: médio
Tempo de preparo: 90 minutos, em média
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 1kg de farinha de trigo
- 10g de fermento biológico seco
- 500ml de cerveja
- 2 colheres (sopa) de leite em pó
- 1 ovo
- 50ml de óleo
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (sopa) de sal
MODO DE PREPARO:
- Em uma bacia, coloque nesta ordem: a farinha de trigo, o leite em pó, o açúcar, o sal, o óleo e, por último, a cerveja.
- Sove a massa até soltar das mãos e faça bolinhas pequenas. Deixe-as descansar por 20 minutos.
- Após esse tempo, abra as massas com a ajuda de um rolo em formato redondo e passe molho de tomate. Cubra com os ingredientes que preferir.
- Leve ao forno por 35 minutos e sirva logo em seguida.
SUGESTÕES DE COBERTURA:
- Presunto, muçarela, tomate, orégano e azeitona
- Frango desfiado temperado, requeijão, orégano e azeitona
- Muçarela, provolone, requeijão, orégano e azeitona.
Fonte: Água Doce. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.