Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Uma delícia!

Veja como fazer uma saborosa massa de pizza com cerveja

Acrescentar bebida à receita garante maciez extra e um sabor irresistível. Nossa dica de preparo rende em média 10 porções
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Julho de 2022 às 02:00

Já ouviu falar de massas de pizza que são feitas com cerveja? Pois aqui vai uma receita para fãs do prato e da bebida unirem, literalmente, o útil ao agradável. 
Há quem diga que, ao usar a cerveja como ingrediente da massa, ela fica especialmente macia e ainda mais saborosa. A cobertura, caro leitor, fica por conta da sua criatividade. Então, capriche nas combinações!
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 90 minutos, em média
Nível: médio
INGREDIENTES:
  • 1kg de farinha de trigo
  • 10g de fermento biológico seco
  • 500ml de cerveja
  • 2 colheres (sopa) de leite em pó
  • 1 ovo
  • 50ml de óleo
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de sal
Pizzas feitas com massa que leva cerveja
Receita de massa com cerveja surpreende pela maciez Crédito: Bruno Marconato
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma bacia, coloque nesta ordem: a farinha de trigo, o leite em pó, o açúcar, o sal, o óleo e, por último, a cerveja. 
  2. Sove a massa até soltar das mãos e faça bolinhas pequenas. Deixe-as descansar por 20 minutos. 
  3. Após esse tempo, abra as massas com a ajuda de um rolo em formato redondo e passe molho de tomate. Cubra com os ingredientes que preferir. 
  4. Leve ao forno por 35 minutos e sirva logo em seguida.
SUGESTÕES DE COBERTURA:
  • Presunto, muçarela, tomate, orégano e azeitona 
  • Frango desfiado temperado, requeijão, orégano e azeitona 
  • Muçarela, provolone, requeijão, orégano e azeitona.
Fonte: Água Doce. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Onde tem café colonial no ES? Veja 4 bufês para comer à vontade

Receita de biscoito de polvilho frito: resista se puder!

Pudim de leite na lata fica um charme! Veja como fazer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados