Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Almoço de domingo

Churrasco no Dia dos Pais: veja 3 receitas de dar água na boca

Um pão de alho pra lá de especial, um torresminho no ponto certo e um cupim recheado como você nunca viu são as dicas de HZ
Evelize Calmon

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 13:17

O domingão do Dia dos Pais já está aí e em muitas famílias o almoço tradicional da ocasião é o churrasco - tanto em casa como em algum restaurante especializado, e HZ sugere 10 lugares com pratos especiais para quem vai comer fora na data
Vale lembrar que um bom vinho tinto combina com carnes na brasa, e a colunista Nádia Alcalde também deu sugestões para agradar aos pais que são fãs da bebida
Agora, se você for o churrasqueiro da vez, que tal inovar na forma de servir alguns clássicos? A seguir, indicamos três receitas: uma de entrada (que é o pão de alho repaginado) e duas de carnes na brasa (cupim recheado e barriga suína). Confira o passo a passo.   

PÃO DE ALHO COM MIX DE QUEIJOS E ERVAS

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Fonte: Tirolez
Pão de alho com mix de queijos e ervas
Crédito:
INGREDIENTES:
  • 1 pão italiano redondo grande
  • ¼ xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino
  • Ingredientes para a pasta de queijo:
  • 1 xícara (chá) de requeijão cremoso em bisnaga
  • 4 dentes de alho picados
  • ½ xícara (chá) de queijo reino ralado
  • ½ xícara (chá) de queijo muçarela ralado
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
  • Sal 
  • Tomilho fresco 
  • Alecrim fresco 
  • Salsinha fresca 
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 180ºC. 
  2. Corte o pão italiano em fatias sem chegar até o fim. Em seguida, vire e corte no outro sentido também em fatias, fazendo um xadrez.
  3. Para a pasta, misture todos os ingredientes em uma tigela e depois vá colocando entre as fatias do pão para deixá-lo bem recheado.
  4. Polvilhe o queijo parmesão por cima.
  5. Leve para assar por 15 minutos ou até dourar. Ao final desse tempo, você pode ligar a função grill do seu forno para gratinar.

PURURUCA DE BARRIGA SUÍNA COM MOLHO SALSALHO

Rendimento: 10 porções 
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: médio
Fonte: Churrasqueadas
Pururuca de barriga suína com molho salsalho
Crédito:
INGREDIENTES:
  • 2kg de panceta
  • 1 dose de cachaça
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Molho salsalho
  • Meio maço de salsinha
  • 3 dentes de alho
  • 1 colher (sopa) de lemon pepper
  • 1 xícara de azeite
MODO DE PREPARO:
  1. Corte a panceta ao meio e faça leves furos em toda a extensão da peça. Banhe com a cachaça e tempere com uma pitada de pimenta-do-reino e uma de sal.
  2. Em seguida, corte a barriguinha em cubos e leve para a churrasqueira. 
  3. Asse no braseiro médio-fraco (a 40-50 cm da brasa) primeiro a parte da carne, virando sempre que necessário, até chegar no couro para deixá-la crocante e suculenta. 
  4. Para o molho: em uma cumbuca, coloque a salsinha picada, o alho picado, o lemon pepper, um fio de azeite e misture bem.
  5. Retire a panceta da grelha e sirva com o molho salsalho.

CUPIM RECHEADO COM BACON

Tempo de preparo: 90 minutos
Nível: médio
Fonte: Churrasqueadas
Cupim recheado com bacon
Crédito:
INGREDIENTES:
  • 1 peça de cupim
  • 500ml de cerveja
  • 100g de bacon
  • 100g de linguiça calabresa
  • 1 colher (sopa) de pasta de alho
  • 1 pimentão vermelho
  • Pimenta-do-reino 
  • Papel-alumínio
  • Sal
MODO DE PREPARO:
  1. Corte o cupim em bifes com aproximadamente um dedo de espessura.
  2. Em um refratário, coloque a cerveja, uma pitada de sal, os bifes do cupim e deixe marinar por 20 minutos.
  3. Corte o bacon, a calabresa e o pimentão vermelho em fatias e passe a pasta de alho e pimenta-do-reino nas fatias;
  4. Pegue os bifes do cupim, enrole cada um com as fatias de bacon, calabresa e pimentão vermelho, e feche amarrando com um barbante.
  5. Leve para a churrasqueira e deixe grelhar em braseiro forte (a 20 cm da brasa).
  6. Depois de assado, retire-os da grelha, embrulhe cada peça no papel-alumínio e volte para a churrasqueira, agora em braseiro fraco (a 60 cm da brasa) para finalizar o assado devagar e deixá-lo macio e saboroso -  deixe 25 minutos de cada lado.
  7. Retire da churrasqueira, remova o papel-alumínio e os barbantes, e corte em fatias para servir.

Veja Também

Como harmonizar cervejas IPA com pratos que fogem do óbvio

Como fazer um bom churrasco, da escolha ao corte da carne

Veja dicas para fazer um churrasco completo usando a air fryer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Churrasco Dia dos pais Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hospital no ES faz cirurgia cardíaca robótica no valor de R$ 100 mil
Imagem de destaque
Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar professores
Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados