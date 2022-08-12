Churrasco no Dia dos Pais: veja 3 receitas de dar água na boca

O domingão do Dia dos Pais já está aí e em muitas famílias o almoço tradicional da ocasião é o churrasco - tanto em casa como em algum restaurante especializado, e HZ sugere 10 lugares com pratos especiais para quem vai comer fora na data.
Vale lembrar que um bom vinho tinto combina com carnes na brasa, e a colunista Nádia Alcalde também deu sugestões para agradar aos pais que são fãs da bebida.
Agora, se você for o churrasqueiro da vez, que tal inovar na forma de servir alguns clássicos? A seguir, indicamos três receitas: uma de entrada (que é o pão de alho repaginado) e duas de carnes na brasa (cupim recheado e barriga suína). Confira o passo a passo.
PÃO DE ALHO COM MIX DE QUEIJOS E ERVAS
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Fonte: Tirolez
INGREDIENTES:
- 1 pão italiano redondo grande
- ¼ xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino
- Ingredientes para a pasta de queijo:
- 1 xícara (chá) de requeijão cremoso em bisnaga
- 4 dentes de alho picados
- ½ xícara (chá) de queijo reino ralado
- ½ xícara (chá) de queijo muçarela ralado
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
- Sal
- Tomilho fresco
- Alecrim fresco
- Salsinha fresca
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 180ºC.
- Corte o pão italiano em fatias sem chegar até o fim. Em seguida, vire e corte no outro sentido também em fatias, fazendo um xadrez.
- Para a pasta, misture todos os ingredientes em uma tigela e depois vá colocando entre as fatias do pão para deixá-lo bem recheado.
- Polvilhe o queijo parmesão por cima.
- Leve para assar por 15 minutos ou até dourar. Ao final desse tempo, você pode ligar a função grill do seu forno para gratinar.
PURURUCA DE BARRIGA SUÍNA COM MOLHO SALSALHO
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: médio
Fonte: Churrasqueadas
INGREDIENTES:
- 2kg de panceta
- 1 dose de cachaça
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Molho salsalho
- Meio maço de salsinha
- 3 dentes de alho
- 1 colher (sopa) de lemon pepper
- 1 xícara de azeite
MODO DE PREPARO:
- Corte a panceta ao meio e faça leves furos em toda a extensão da peça. Banhe com a cachaça e tempere com uma pitada de pimenta-do-reino e uma de sal.
- Em seguida, corte a barriguinha em cubos e leve para a churrasqueira.
- Asse no braseiro médio-fraco (a 40-50 cm da brasa) primeiro a parte da carne, virando sempre que necessário, até chegar no couro para deixá-la crocante e suculenta.
- Para o molho: em uma cumbuca, coloque a salsinha picada, o alho picado, o lemon pepper, um fio de azeite e misture bem.
- Retire a panceta da grelha e sirva com o molho salsalho.
CUPIM RECHEADO COM BACON
Tempo de preparo: 90 minutos
Nível: médio
Fonte: Churrasqueadas
INGREDIENTES:
- 1 peça de cupim
- 500ml de cerveja
- 100g de bacon
- 100g de linguiça calabresa
- 1 colher (sopa) de pasta de alho
- 1 pimentão vermelho
- Pimenta-do-reino
- Papel-alumínio
- Sal
MODO DE PREPARO:
- Corte o cupim em bifes com aproximadamente um dedo de espessura.
- Em um refratário, coloque a cerveja, uma pitada de sal, os bifes do cupim e deixe marinar por 20 minutos.
- Corte o bacon, a calabresa e o pimentão vermelho em fatias e passe a pasta de alho e pimenta-do-reino nas fatias;
- Pegue os bifes do cupim, enrole cada um com as fatias de bacon, calabresa e pimentão vermelho, e feche amarrando com um barbante.
- Leve para a churrasqueira e deixe grelhar em braseiro forte (a 20 cm da brasa).
- Depois de assado, retire-os da grelha, embrulhe cada peça no papel-alumínio e volte para a churrasqueira, agora em braseiro fraco (a 60 cm da brasa) para finalizar o assado devagar e deixá-lo macio e saboroso - deixe 25 minutos de cada lado.
- Retire da churrasqueira, remova o papel-alumínio e os barbantes, e corte em fatias para servir.