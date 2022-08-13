Dia dos Pais: o novo pai é o resultado do companheirismo entre os casais

Dia dos Pais: passar o dia fora de casa é morrer de saudade Crédito: Shutterstock

Quem será ele? Que novos comportamentos têm? Sei que ele é diferente do “velho” pai.

Quando a criança nasce, o pai tradicional acha que se der “uma ajuda” para a mãe numa troca de fralda ou numa crise de cólica estará fazendo seu papel. Afinal, “é dela 90% da responsabilidade sobre o bebê”.

Já o novo pai é o resultado do companheirismo entre os casais está se estabelecendo de maneira positiva e mais equilibrada.

Minhas observações e dicas para esses pais são: ser parceiro na gravidez e engravidar também; ir às consultas médicas; fazer cursos de pais; estar ao lado da mulher no parto; ler sobre os primeiros cuidados com os bebês… Enfim, encarar a paternidade como 50% de responsabilidade dele e 50% de responsabilidade da mãe.

Para o novo pai, trocar a fralda das seis da manhã ilumina o dia. Passar o dia fora de casa é morrer de saudade. Chegar do trabalho e dar banho de chuveiro no filho é sua dose de transcendência diária.

Ainda não sabemos as consequências desse “up” amoroso, mas eu acho sortuda a criança que nasce com um pai disposto a limpar o bumbum com franco sorriso no rosto.

Acredito que certamente isso há de ter efeito na autoconfiança, na coragem para encarar o mundo e, sobretudo, na capacidade de amar desse futuro adulto que, no seu tempo, se tornará um pai ou mãe ainda mais preparado para cuidar.

Para o novo pai, o principal verbo é cuidar, pois quem ama verdadeiramente, toma a iniciativa de cuidar. E cuida.

Feliz Dia deste novo Pai!