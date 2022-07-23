A importância do atendimento na hora de trocar um produto

Essa é uma excelente oportunidade para conquistá-lo e gerar novas vendas Crédito: Freepik

Em muitos estabelecimentos comerciais no momento de uma venda, encontramos vendedores simpáticos e gentis. Também observo que o mesmo não acontece no momento de uma troca.

O vendedor não atende com a mesma disposição de quando está em processo de venda normal e, encaram às trocas como um problema que precisa ser resolvido ou evitado. O que é um grande erro.

Levar um cliente para dentro de uma empresa não é tarefa das mais fáceis. Por isso, essa é uma excelente oportunidade para conquistá-lo e gerar novas vendas.

É comum, em uma troca, o cliente levar um produto mais caro e ainda voltar outras vezes.

Ver, nesses momentos, uma oportunidade para estreitar laços será uma atitude assertiva.

Receber o cliente com simpatia e atenção, ouvir e entender suas considerações e oferecer alternativas e soluções são atitudes que fortalecem o relacionamento.

Lembre-se: um cliente satisfeito é o maior ativo de uma empresa.