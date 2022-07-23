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Cotidiano

A importância do atendimento na hora de trocar um produto

Receber o cliente com simpatia e atenção, ouvir e entender suas considerações e oferecer alternativas e soluções são atitudes que fortalecem o relacionamento

Públicado em 

23 jul 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Vendedora
Essa é uma excelente oportunidade para conquistá-lo e gerar novas vendas Crédito: Freepik
Em muitos estabelecimentos comerciais no momento de uma venda, encontramos vendedores simpáticos e gentis. Também observo que o mesmo não acontece no momento de uma troca.
O vendedor não atende com a mesma disposição de quando está em processo de venda normal e, encaram às trocas como um problema que precisa ser resolvido ou evitado. O que é um grande erro.
Levar um cliente para dentro de uma empresa não é tarefa das mais fáceis. Por isso, essa é uma excelente oportunidade para conquistá-lo e gerar novas vendas.
É comum, em uma troca, o cliente levar um produto mais caro e ainda voltar outras vezes.
Ver, nesses momentos, uma oportunidade para estreitar laços será uma atitude assertiva.
Receber o cliente com simpatia e atenção, ouvir e entender suas considerações e oferecer alternativas e soluções são atitudes que fortalecem o relacionamento.
Lembre-se: um cliente satisfeito é o maior ativo de uma empresa.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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