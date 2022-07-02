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Cotidiano

O estranho mundo das pessoas perfeitas

Eu particularmente acho que os “formadores de opinião” fazem um “desserviço” aos seus seguidores mantendo uma postura de perfeição, de super-homem ou de mulher maravilha

Públicado em 

02 jul 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

mulher usando celular
Por conta das redes sociais, muitas pessoas se frustram e se sentem menores que os outros Crédito: Freepik
Você já reparou que a grande maioria das celebridades e das pessoas no Instagram só postam imagens perfeitas e maravilhosas que criam um mundo imaginário onde tudo é perfeito e impecável?
É muito raro encontrar pessoas dispostas a serem “reais” nas redes sociais e que se abrem e abordam problemas, inquietudes e o lado B da vida. Por conta dessa ilusão imaginária de que tudo é lindo e maravilhoso, muitas pessoas se frustram e se sentem menores que os outros.
Eu particularmente acho que os “formadores de opinião” fazem um “desserviço” aos seus seguidores mantendo uma postura de perfeição, de super-homem ou de mulher maravilha.
Na vida real, isso não existe. Temos momentos de glória, sim, mas a maioria dos dias são de luta, suor, trabalho duro, reflexões, dúvidas e até tristezas. E isso é muito normal.
  • Quando compartilhamos nossas dúvidas e tristezas, criamos uma roda de empatia, uma conexão imediata que pode tocar o outro. Isso sim é ajudar, isso sim é prestar um serviço de qualidade em que todos se sintam humanos e imperfeitos na busca pela própria evolução íntima.

  • Veja bem, tudo isso pode ser ajustado com uma simples ferramenta: a escolha. Tenha em mente a importância de escolher o que assistir, a quem seguir e o que postar.

  • A cobrança por se igualar ao outro e transmitir uma imagem de perfeição pode impactar negativamente na nossa autoestima e a nossa felicidade.

  • E mais: esteja atento às suas expectativas, pois isso é essencial para lidarmos com a frustração.

  • Tente não criar cenários muito idealizados, pouco sustentados naquilo que pode realmente acontecer. Dessa forma estará mais preparado para enfrentar as ocorrências do cotidiano.
Muitas vezes a frustração ocorre não porque trabalhamos pouco ou cometemos muitos erros, mas sim porque nossas expectativas estão deslocadas da realidade e alguns aspectos da cultura em que vivemos, que exalta a imagem, o espetáculo e o desempenho, colabora para isso, o que pode gerar angústia e sofrimento.
Seja real. Seja você.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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