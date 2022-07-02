O estranho mundo das pessoas perfeitas

Por conta das redes sociais, muitas pessoas se frustram e se sentem menores que os outros Crédito: Freepik

Você já reparou que a grande maioria das celebridades e das pessoas no Instagram só postam imagens perfeitas e maravilhosas que criam um mundo imaginário onde tudo é perfeito e impecável?

É muito raro encontrar pessoas dispostas a serem “reais” nas redes sociais e que se abrem e abordam problemas, inquietudes e o lado B da vida. Por conta dessa ilusão imaginária de que tudo é lindo e maravilhoso, muitas pessoas se frustram e se sentem menores que os outros.

Eu particularmente acho que os “formadores de opinião” fazem um “desserviço” aos seus seguidores mantendo uma postura de perfeição, de super-homem ou de mulher maravilha.

Na vida real, isso não existe. Temos momentos de glória, sim, mas a maioria dos dias são de luta, suor, trabalho duro, reflexões, dúvidas e até tristezas. E isso é muito normal.

Quando compartilhamos nossas dúvidas e tristezas, criamos uma roda de empatia, uma conexão imediata que pode tocar o outro. Isso sim é ajudar, isso sim é prestar um serviço de qualidade em que todos se sintam humanos e imperfeitos na busca pela própria evolução íntima.





Veja bem, tudo isso pode ser ajustado com uma simples ferramenta: a escolha. Tenha em mente a importância de escolher o que assistir, a quem seguir e o que postar.





A cobrança por se igualar ao outro e transmitir uma imagem de perfeição pode impactar negativamente na nossa autoestima e a nossa felicidade.





E mais: esteja atento às suas expectativas, pois isso é essencial para lidarmos com a frustração.





Tente não criar cenários muito idealizados, pouco sustentados naquilo que pode realmente acontecer. Dessa forma estará mais preparado para enfrentar as ocorrências do cotidiano.



Muitas vezes a frustração ocorre não porque trabalhamos pouco ou cometemos muitos erros, mas sim porque nossas expectativas estão deslocadas da realidade e alguns aspectos da cultura em que vivemos, que exalta a imagem, o espetáculo e o desempenho, colabora para isso, o que pode gerar angústia e sofrimento.

Seja real. Seja você.