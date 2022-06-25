Quando os pais precisam de cuidados, os filhos precisam dividir as responsabilidades

É preciso desenvolver a competência emocional. Crédito: Freepik

Nossos pais estão envelhecendo e para essa nova fase, chega uma nova demanda aos filhos: irmãos precisam dividir a responsabilidade.

Mas, como? Vem comigo.

Comece pelo diálogo. O primeiro passo é reunir todos os irmãos e conversar. Se os pais estiverem lúcidos, em condição de opinar, também devem ser envolvidos na tomada de decisão.

Comunique sempre. É comum filhos que estão próximos aos pais resolverem pendências do dia a dia, como levar para fazer exames, e não contarem aos irmãos. Mas, quando a situação se agrava, as dificuldades aumentam e os irmãos são pegos de surpresa. Isso pode causar mágoa e ressentimento, como também falta de interesse em ajudar.

Divida tarefas, multiplique cuidados. Alguns filhos podem ser superprotetores, cuidadores em excesso ou centralizadores. Eles assumem tarefas, não dão abertura para os outros e, depois, ficam ressentidos porque ninguém ajuda. A conversa desde o início é importante para que ninguém se sobrecarregue.

Ponha as finanças à mesa. Nem sempre os pais têm condições financeiras de bancar tratamentos, home care, cuidadores 24 horas ou instituições de longa permanência. Minha dica é que os filhos levem em conta a renda de cada um na hora de dividir os gastos. De repente, quem mora mais longe pode compensar a distância contribuindo mais na parte financeira.

Peça ajuda. Nem sempre a conversa será fácil e tranquila. Podem surgir dificuldades e conflitos. No Brasil, a cultura é de que roupa suja se lava em casa, e as pessoas acham que não podem pedir ajuda a terceiros. Não permita que o conflito aumente os ressentimentos e o rancor.

Desenvolva sua competência emocional. Quem nunca achou que um irmão era mais favorecido ou protegido pelos pais? Na infância, isso é comum. Em geral, quando a pessoa amadurece ou tem filhos, entende melhor como tudo funciona. Mas nem sempre.

Há casos em que o indivíduo ressentido se afasta da família, o que dificulta muito na hora de cuidar dos pais. Para evitar isso, o segredo é não guardar rancor e externar os sentimentos, em vez de carregá-los por anos.

Família é lugar de acolhimento e união.

Muitas vezes não é fácil mas devemos tentar sempre.