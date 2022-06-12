Dicas para deixar a sua casa com uma energia mais leve

Casa, harmonia, paz, descanso Crédito: Shutterstock

Nosso canto sagrado, nosso ninho de paz e descanso, a nossa casa merece uma atenção especial.

E o nosso cuidado vai além da limpeza física e das faxinas e arrumações. É importante também cuidarmos da energia que nos envolve, do invisível que sentimos.

A forma como você cuida e lida com a sua casa pode influenciar no seu bem-estar quando você está em casa (e até mesmo pode explicar porque você não sente à vontade de ficar em casa).

Dicas:

Tenha flores e plantas em casa





Evite sapatos dentro do seu quarto. É importante deixar o que trazemos da rua longe desse espaço sagrado de descanso





Aposte em cheirinhos do bem: óleo, incenso, essência ou spray aromatizante





Desapegue de coisas que não usa mais. Deixe circular, deixe o velho ir para o novo chegar





Lembre que a leveza e harmonia vêm de dentro. Não adianta nos protegermos com amuletos, santos, orações, limpezas e

organização se dentro de nós ainda permanece aquele velho pensamento reclamão e emburrado.



Lembre-se: as coisas podem melhorar se mudarmos de atitude. Então, é sempre bom observar se o que está deixando você se sentir pesado vem de fora (do ambiente, da casa, do trabalho) ou se este peso está vindo de dentro.