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Bem-estar

Dicas para deixar a sua casa com uma energia mais leve

Nosso canto sagrado, nosso ninho de paz e descanso, a nossa casa merece uma atenção especial; veja o que pode ser feito para isso

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 09:00

Publicado em 

12 jun 2022 às 09:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Casa, harmonia, paz, descanso
Casa, harmonia, paz, descanso Crédito: Shutterstock
Nosso canto sagrado, nosso ninho de paz e descanso, a nossa casa merece uma atenção especial.
E o nosso cuidado vai além da limpeza física e das faxinas e arrumações. É importante também cuidarmos da energia que nos envolve, do invisível que sentimos.
A forma como você cuida e lida com a sua casa pode influenciar no seu bem-estar quando você está em casa (e até mesmo pode explicar porque você não sente à vontade de ficar em casa).

Dicas:

  • Tenha flores e plantas em casa

  • Evite sapatos dentro do seu quarto. É importante deixar o que trazemos da rua longe desse espaço sagrado de descanso

  • Aposte em cheirinhos do bem: óleo, incenso, essência ou spray aromatizante

  • Desapegue de coisas que não usa mais. Deixe circular, deixe o velho ir para o novo chegar

  • Lembre que a leveza e harmonia vêm de dentro. Não adianta nos protegermos com amuletos, santos, orações, limpezas e
     organização se dentro de nós ainda permanece aquele velho pensamento reclamão e emburrado.
Lembre-se: as coisas podem melhorar se mudarmos de atitude. Então, é sempre bom observar se o que está deixando você se sentir pesado vem de fora (do ambiente, da casa, do trabalho) ou se este peso está vindo de dentro.
Fica o convite à observação.

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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