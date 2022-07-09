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Cotidiano

Cinco dicas para ser uma mulher mais segura

Permita-se errar, crescer, renascer e, por meio de todo esse “vai e vem” da vida, fortalecer a sua autoconfiança

Públicado em 

09 jul 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher
É preciso estar ciente que a autoconfiança deve ser trabalhada de modo recorrente Crédito: Freepik
Para se tornar uma mulher autoconfiante é preciso estar ciente que a autoconfiança deve ser trabalhada de modo recorrente. Não é em um único dia que você se sentirá a pessoa mais confiante do mundo.
Vamos às dicas. Considere-as como pontos de partida. Permita-se errar, crescer, renascer e, por meio de todo esse “vai e vem” da vida, fortalecer a sua autoconfiança:
  1. Evite a comparação. Se for para se comparar, use você mesma como parâmetro. As comparações, muitas vezes, não são saudáveis. São injustas. Afinal, cada ser humano tem o seu próprio caminho para trilhar, com suas próprias dores e tristezas.

  2. Desenvolva habilidades: busque sempre aprender e desenvolver as suas habilidades. Às vezes, a insegurança tem uma relação com a falta de conhecimento sobre algo. Por isso, se você se sente muito insegura diante de uma atividade específica, cogite estudar mais sobre ela. Treine o assunto. Leia sobre. Assista algum documentário. Enfim! Quanto mais você desenvolve uma habilidade, mais confiança você sentirá sobre ela.

  3. Pratique o autoconhecimento: como você pode se sentir confiante diante de algo se você sequer sabe quais são os seus pontos fortes?

  4. Não sabote: saiba reconhecer os seus pensamentos e comportamentos sabotadores. Reconheça-os para evitá-los.

  5. Imagem: cuide da sua imagem profissional e pessoal com muito carinho. Preste atenção na forma como você se porta no seu trabalho, nas redes sociais e na vida.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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