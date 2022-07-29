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Cotidiano

O cliente nem sempre tem razão

É claro que um atendimento personalizado é fundamental para construir uma imagem positiva no mercado, mas, quando clientes que exigem tudo e mais um pouco ficam em vantagem, algo está errado

Públicado em 

29 jul 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Homem na loja
O ideal é manter quem te trata bem e afastar quem te sufoca Crédito: Shutterstock
Embora o cliente mereça o respeito absoluto – afinal, um negócio só existe por conta dele, a verdade é que nem sempre ele tem a razão.
Hoje em dia, os consumidores estão empoderados. Têm mais informação, sabem como arranhar a reputação das empresas e mudam de marca em um piscar de olhos. E tem também aqueles realmente sem educação, agressivos e que se acham superiores aos vendedores.
E, ao querer agradar ao máximo, muitas empresas oferecem um serviço diferenciado para clientes abusivos.
É claro que um atendimento personalizado é fundamental para construir uma imagem positiva no mercado, mas, quando clientes que exigem tudo e mais um pouco ficam em vantagem, algo está errado.
Os mais abusivos sempre vão voltar e exigir cada vez mais, esgotando as suas energias, enquanto os clientes mais agradáveis vão procurar a concorrência.
A ideia deve ser justamente oposta: manter quem te trata bem e afastar quem te sufoca. Por isso, aprenda a falar “não”. O respeito em primeiro lugar.
Seja educado ao recusar um trabalho de um possível cliente. Ao falar “não”, explique os motivos da recusa, falando que o que ele está pedindo não é compatível com os serviços da sua empresa.
Aproveite para mostrar todos os serviços que você disponibiliza, assim, quem sabe ela não se interessa?
E você pode ir além: indique uma empresa capaz de cumprir as solicitações do cliente. Fazendo isso, a pessoa pode se lembrar do bom tratamento que recebeu e procurar por você em uma próxima oportunidade.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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