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Cotidiano

Quando a avareza limita a prosperidade

Não é errado ser rico ou possuir bens, só não podemos nos prender a eles porque a alegria da vida é justamente o compartilhar

Públicado em 

06 ago 2022 às 02:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

pessoa com caixa de roupas
Muitas vezes o que o outro compartilha com você não tem preço, mas tem um grande valors Crédito: Shutterstock
Avareza é quando alguém tem uma riqueza e a guarda para si. Não consegue ou não quer, por egoísmo, compartilhar com ninguém.
Não é errado ser rico ou possuir bens, só não podemos nos prender a eles porque a alegria da vida é justamente o compartilhar. Compartilhar é o grande segredo das relações. O que adianta ganhar e não ter com quem compartilhar?
Muitas vezes o que o outro compartilha com você não tem preço, mas tem um grande valor. Uma boa companhia, um amor, uma amizade, a cumplicidade, a parceria.
O equilíbrio vem quando as duas partes contribuem da forma que sabem, da forma que podem, por exemplo, um tem a parte financeira e o outro tem a parte social, afetiva e por aí vai.
Esse equilíbrio nos ajuda a despertar a prosperidade, pois potencializa o fluxo da vida de uma forma mais harmônica e feliz.
Preste atenção quando você sentir esse desequilíbrio em sua vida. Podemos nos atentar para isso e propor uma mudança. Mudar a rota do avião em pleno voo!
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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