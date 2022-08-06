Quando a avareza limita a prosperidade

Muitas vezes o que o outro compartilha com você não tem preço, mas tem um grande valors Crédito: Shutterstock

Avareza é quando alguém tem uma riqueza e a guarda para si. Não consegue ou não quer, por egoísmo, compartilhar com ninguém.

Não é errado ser rico ou possuir bens, só não podemos nos prender a eles porque a alegria da vida é justamente o compartilhar. Compartilhar é o grande segredo das relações. O que adianta ganhar e não ter com quem compartilhar?

Muitas vezes o que o outro compartilha com você não tem preço, mas tem um grande valor. Uma boa companhia, um amor, uma amizade, a cumplicidade, a parceria.

O equilíbrio vem quando as duas partes contribuem da forma que sabem, da forma que podem, por exemplo, um tem a parte financeira e o outro tem a parte social, afetiva e por aí vai.

Esse equilíbrio nos ajuda a despertar a prosperidade, pois potencializa o fluxo da vida de uma forma mais harmônica e feliz.

Preste atenção quando você sentir esse desequilíbrio em sua vida. Podemos nos atentar para isso e propor uma mudança. Mudar a rota do avião em pleno voo!