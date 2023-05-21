Choripán com vinagrete de cebola é uma boa receita para churrasco

O choripán é um sanduíche típico na Argentina e no Uruguai, e seu nome vem da junção dos termos em espanhol chorizo (linguiça) e pan (pão). Ele equivale ao nosso pão com linguiça, mas traz um diferencial: o molho chimichurri.
Apelidado de "chori", o quitute pode virar a estrela do seu churrasco de fim de semana servido à moda brasileira, com linguiça toscana assada na brasa e acompanhado por um clássico da comida caseira nacional: vinagrete de cebola.
CHORIPÁN À BRASILEIRA COM VINAGRETE DE CEBOLA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: aproximadamente 1h30min
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Choripán:
- 4 pães franceses
- 50g de chimichurri (apenas as ervas desidratadas)
- 100ml de óleo de sua preferência
- 50ml de azeite
- 1 pimentão vermelho
- 3 colheres de cheiro verde picado
- ½ colher de café de sal
- 4 gomos de linguiça toscana
- 8 fatias de muçarela (ou 250 g de muçarela ralada)
- Vinagrete de cebola:
- 3 cebolas médias
- 2 colheres de café de orégano
- 2 colheres de café de sal
- ½ colher de café de açúcar
- 50ml de azeite
- 25ml de vinagre de sua preferência
- 20ml de água
MODO DE PREPARO:
- Em uma churrasqueira, coloque as linguiças para assar, corte o pão ao meio, sele brevemente e reserve.
- Quando as linguiças estiverem assadas, retire da brasa e corte ao meio no comprimento.
- Volte as toscanas cortadas para a churrasqueira com a muçarela por cima e utilize uma assadeira ou marinex para cobrir por aproximadamente três minutos. Dessa forma, o queijo vai derreter e a linguiça não vai ficar seca.
- Retire a forma e utilize um pegador para pegar as linguiças com queijo derretido.
- Misture o chimichurri com óleo e azeite e reserve.
- Corte o pimentão vermelho ao meio, retire as sementes e pique em cubos bem pequenos. Junte ao chimichurri hidratado, coloque o cheiro verde e o sal a gosto.
- Para o vinagrete de cebola, mantenha as cebolas com cascas, corte-as ao meio no sentido da raiz e leve para grelhar na churrasqueira por cinco minutos, com a parte plana para baixo, até que a casca comece a se soltar.
- Após, retire do braseiro, espere esfriar, descasque as cebolas e corte em fatias finas.
- Em uma vasilha, coloque as cebolas, açúcar, azeite, vinagre, água, orégano e sal. Mexa bem.
- Montagem: passe uma camada rasa de molho chimichurri na parte de baixo dos pães, coloque as linguiças com a muçarela derretida e mais uma camada generosa do molho chimichurri por cima.
- O vinagrete de cebola é servido à parte como acompanhamento para o choripán.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.