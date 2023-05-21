Na brasa

Choripán com vinagrete de cebola é uma boa receita para churrasco

Saiba como fazer uma versão do sanduíche à moda brasileira, recheado com linguiça toscana, queijo derretido e molho chimichurri
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Maio de 2023 às 06:00

O choripán é um sanduíche típico na Argentina e no Uruguai, e seu nome vem da junção dos termos em espanhol chorizo (linguiça) e pan (pão). Ele equivale ao nosso pão com linguiça, mas traz um diferencial: o molho chimichurri. 
Apelidado de "chori", o quitute pode virar a estrela do seu churrasco de fim de semana servido à moda brasileira, com linguiça toscana assada na brasa e acompanhado por um clássico da comida caseira nacional: vinagrete de cebola. 

CHORIPÁN À BRASILEIRA COM VINAGRETE DE CEBOLA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: aproximadamente 1h30min
Nível: fácil
Choripán à moda brasileira
Choripán com vinagrete de cebola: dica para o churrasco de fim de semana Crédito: Água Doce/Divulgação
INGREDIENTES:
  • Choripán:
  • 4 pães franceses
  • 50g de chimichurri (apenas as ervas desidratadas)
  • 100ml de óleo de sua preferência
  • 50ml de azeite
  • 1 pimentão vermelho
  • 3 colheres de cheiro verde picado
  • ½ colher de café de sal
  • 4 gomos de linguiça toscana
  • 8 fatias de muçarela (ou 250 g de muçarela ralada)
  • Vinagrete de cebola:
  • 3 cebolas médias
  • 2 colheres de café de orégano
  • 2 colheres de café de sal
  • ½ colher de café de açúcar
  • 50ml de azeite
  • 25ml de vinagre de sua preferência
  • 20ml de água
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma churrasqueira, coloque as linguiças para assar, corte o pão ao meio, sele brevemente e reserve. 
  2. Quando as linguiças estiverem assadas, retire da brasa e corte ao meio no comprimento. 
  3. Volte as toscanas cortadas para a churrasqueira com a muçarela por cima e utilize uma assadeira ou marinex para cobrir por aproximadamente três minutos. Dessa forma, o queijo vai derreter e a linguiça não vai ficar seca. 
  4. Retire a forma e utilize um pegador para pegar as linguiças com queijo derretido.
  5. Misture o chimichurri com óleo e azeite e reserve. 
  6. Corte o pimentão vermelho ao meio, retire as sementes e pique em cubos bem pequenos. Junte ao chimichurri hidratado, coloque o cheiro verde e o sal a gosto.
  7. Para o vinagrete de cebola, mantenha as cebolas com cascas, corte-as ao meio no sentido da raiz e leve para grelhar na churrasqueira por cinco minutos, com a parte plana para baixo, até que a casca comece a se soltar. 
  8. Após, retire do braseiro, espere esfriar, descasque as cebolas e corte em fatias finas. 
  9. Em uma vasilha, coloque as cebolas, açúcar, azeite, vinagre, água, orégano e sal. Mexa bem.
  10. Montagem: passe uma camada rasa de molho chimichurri na parte de baixo dos pães, coloque as linguiças com a muçarela derretida e mais uma camada generosa do molho chimichurri por cima. 
  11. O vinagrete de cebola é servido à parte como acompanhamento para o choripán.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

