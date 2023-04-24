No Dia do Churrasco, veja uma receita com acém e milho mexicano

No Brasil, o Dia do Churrasco é comemorado em 24 de abril, mesma data em que se celebra ao Dia da Tradição Gaúcha. E tem tradição gaúcha mais gostosa do que churrasco?
Inspirados pela ocasião, nós de HZ que, como grande parte dos brasileiros, adoramos um "churras", escolhemos uma receita diferente, com um corte considerado até pouco tempo atrás carne de segunda: o acém.
Mas dá para fazer churrasco de acém? Não só dá como fica macio, suculento e saboroso. Com a melhora genética do gado e a introdução de novas raças no Brasil, o acém mudou de patamar.
É o que garante o churrasqueiro José Almiro, apresentador do programa "Churrasqueadas", exibido aos sábados na TV Gazeta. Na receita a seguir, ele ensina passo a passo como preparar churrasco de acém acompanhado de milho mexicano.
CHURRASCO DE ACÉM COM MILHO MEXICANO
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1kg de miolo de acém
- 100g de banha de porco
- Sal
- Pimenta-do-reino
- Salsinha
- Tomilho
- 1 pimenta dedo-de-moça
- Milho mexicano:
- 5 espigas de milho pré-cozido
- 200g de maionese
- 100g de creme de leite
- 1 colher (chá) de alho em pó
- 1/2 limão
- Pimenta-do-reino
- Salsinha
- Catchup
- 50g de queijo parmesão
MODO DE PREPARO:
- Corte a peça em bifes com um dedo de espessura cada um.
- Coloque a banha em uma cumbuca e misture com salsinha, tomilho e pimenta dedo-de-moça picados, pimenta-do-reino e sal. Tempere somente um lado dos bifes com essa mistura.
- Na churrasqueira, coloque os bifes com a banha virados para a brasa (cuidado, pois vai levantar labareda por um momento, mas depois a chama abaixa). Se você tiver churrasqueira que regula altura, coloque na parte de cima.
- Depois, vire os bifes, passe mais um pouco da banha e deixe assar no braseiro médio (a 40 cm da brasa).
- Leve o milho para assar na churrasqueira e vá virando aos poucos.
- Prepare o creme para acompanhar o milho, misturando a maionese, o creme de leite, o alho em pó, o limão e a salsinha picada.
- Retire os milhos da grelha, pincele-os com o creme, salpique queijo parmesão por cima, passe catchup e sirva com o acém.
Fonte: Churrasqueadas. Veja também em leia.ag/receitas.