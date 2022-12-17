Inove no churrasco com panceta suína ao molho de mostarda e mel

Tipicamente italiana, a panceta é a barriga de porco curada e seu sabor único deixa qualquer receita muito mais gostosa.
Se a sua ideia é inovar no churrasco do fim de semana, aproveite as brasas da churrasqueira para embarcar nessa dica do José Almiro de Morais, do Churrasqueadas: panceta com molho de mostarda e mel.
Depois de grelhar a barriguinha por completo, lembre-se de fatiar o limão para acrescentar uma gostosura extra. O molho de mostarda e mel também combina com outros tipos de carne, especialmente porco e frango.
PANCETA SUÍNA NA BRASA AO MOLHO DE MOSTARDA E MEL
INGREDIENTES:
- 1kg de pancetta em fatias
- Sal a gosto
- 1 colher de sopa de lemon pepper
- 2 limões
- 100g de mostarda
- 50 ml de mel
- 200 de maionese
- 1 colher de chá de alho em pó
- 1 colher de chá de páprica defumada
MODO DE FAZER:
- Tempere as fatias de pancetta com sal e lemon pepper nos dois lados.
- Leve para a churrasqueira em braseiro médio, a 40 cm das brasas, até grelhar por completo.
- Em um recipiente, misture mostarda, maionese, mel, alho em pó e páprica.
- Corte a pancetta em pedaços e sirva com limão e o molho.
Fonte: Churrasqueadas