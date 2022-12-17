Entradinha

Inove no churrasco com panceta suína ao molho de mostarda e mel

A barriga de porco curada é um curinga na cozinha e essa receita é bem simples. Basta ficar de olho nas brasas e caprichar no limão
Evelize Calmon

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 06:00

Tipicamente italiana, a panceta é a barriga de porco curada e seu sabor único deixa qualquer receita muito mais gostosa.
Se a sua ideia é inovar no churrasco do fim de semana, aproveite as brasas da churrasqueira para embarcar nessa dica do José Almiro de Morais, do Churrasqueadas: panceta com molho de mostarda e mel. 
Depois de grelhar a barriguinha por completo, lembre-se de fatiar o limão para acrescentar uma gostosura extra. O molho de mostarda e mel também combina com outros tipos de carne, especialmente porco e frango.

PANCETA SUÍNA NA BRASA AO MOLHO DE MOSTARDA E MEL

Panceta na brasa ao molho de mostarda e mel
A panceta assada na brasa fica suculenta e crocante
INGREDIENTES:
  • 1kg de pancetta em fatias
  • Sal a gosto
  • 1 colher de sopa de lemon pepper
  • 2 limões
  • 100g de mostarda
  • 50 ml de mel
  • 200 de maionese
  • 1 colher de chá de alho em pó
  • 1 colher de chá de páprica defumada
MODO DE FAZER:
  1. Tempere as fatias de pancetta com sal e lemon pepper nos dois lados.
  2. Leve para a churrasqueira em braseiro médio, a 40 cm das brasas, até grelhar por completo.
  3. Em um recipiente, misture mostarda, maionese, mel, alho em pó e páprica.
  4. Corte a pancetta em pedaços e sirva com limão e o molho.
Fonte: Churrasqueadas Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

