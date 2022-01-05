Na churrasqueira, transforme o seu pão de alho em choripán

O que não pode faltar em um bom churrasco? Além das carnes, é claro, um pãozinho de alho assado na brasa é fundamental. E se a ideia é inovar na forma de servi-lo, aqui vai uma dica com influência argentina - afinal, os hermanos são assadores natos, autoridades no assunto.
Que tal um choripán de pão de alho? Originário da Argentina e do Uruguai, onde é muito popular, o choripán nada mais é do que pão com linguiça e molho chimichurri. Se curtiu a ideia, confira a seguir uma receita do programa "Churrasqueadas".
CHORIPÁN DE PÃO DE ALHO
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 10 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- Pão de alho tradicional para assar (5 unidades)
- 200g de linguiça toscana
- Molho chimichurri*
*Para fazer o molho chimichurri, você vai precisar de: 1 xícara de salsinha picada, 1 xícara de cebolinha picada, 1 colher (chá) de orégano, meia xícara de vinagre, 2 dentes de alho picados, 1 xícara de azeite, 1 limão, sal e pimenta-do-reino.
MODO DE PREPARO:
- Molho chimichurri: misture todos os ingredientes em uma vasilha e finalize espremendo o limão.
- Em seguida, asse os pães de alho e as linguiças na churrasqueira.
- Retire e corte as linguiças em rodelas.
- Retire os pães de alho e recheie cada um com as linguiças fatiadas.
- Coloque o molho chimichurri por cima e sirva.
