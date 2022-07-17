Costelinha suína ao molho asiático: receita para inovar no churrasco

Costelinha de porco assada na churrasqueira é sempre uma boa pedida. E se ela for lambuzada com um delicioso molho à base de shoyu, especiarias e vinagre de maçã, bem ao estilo asiático?
Se você curtiu a ideia, inspire-se em uma receita do José Almiro, assador experiente e apresentador do Churrasqueadas, programa que é sucesso na internet e já teve duas temporadas exibidas na TV Gazeta.
COSTELINHA SUÍNA AO MOLHO ASIÁTICO
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 120 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1,5kg de costela suína
- 100ml de molho de soja (shoyu)
- 60ml de vinagre de maçã
- 4 colheres (sopa) de catchup
- 1 colher (sopa) de óleo de gergelim
- 1 colher (sopa) de páprica
- 1 colher (sopa) de alho em pó
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 1 colher (chá) de gergelim
- 1 colher (sopa) de cebolinha picada
MODO DE PREPARO:
- Misture o sal, o alho em pó, a páprica e a pimenta-do-reino e tempere toda a costelinha.
- Embrulhe no papel-alumínio, leve para a churrasqueira no braseiro fraco (a 60 cm da brasa) e asse uma hora de cada lado.
- Em uma frigideira, coloque o shoyu, o catchup, o vinagre de maçã e o óleo de gergelim, misturando até ficar consistente.
- Assim que a costelinha estiver assada, passe o molho sobre a peça e volte para a grelha.
- Finalize salpicando gergelim e cebolinha picada.
Fonte: Churrasqueadas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.