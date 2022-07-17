Dica boa

Costelinha suína ao molho asiático: receita para inovar no churrasco

Shoyu, vinagre de maçã, catchup, gergelim e especiarias compõem esse tempero de sabor intenso e marcante para a carne na brasa
Evelize Calmon

Publicado em 17 de Julho de 2022 às 02:00

Costelinha de porco assada na churrasqueira é sempre uma boa pedida. E se ela for lambuzada com um delicioso molho à base de shoyu, especiarias e vinagre de maçã, bem ao estilo asiático?
Se você curtiu a ideia, inspire-se em uma receita do José Almiro, assador experiente e apresentador do Churrasqueadas, programa que é sucesso na internet e já teve duas temporadas exibidas na TV Gazeta. 

COSTELINHA SUÍNA AO MOLHO ASIÁTICO

Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 120 minutos
Nível: fácil
Costelinha suína ao molho asiático Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 1,5kg de costela suína
  • 100ml de molho de soja (shoyu)
  • 60ml de vinagre de maçã
  • 4 colheres (sopa) de catchup
  • 1 colher (sopa) de óleo de gergelim
  • 1 colher (sopa) de páprica
  • 1 colher (sopa) de alho em pó
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 1 colher (chá) de gergelim
  • 1 colher (sopa) de cebolinha picada
MODO DE PREPARO:
  1. Misture o sal, o alho em pó, a páprica e a pimenta-do-reino e tempere toda a costelinha.
  2. Embrulhe no papel-alumínio, leve para a churrasqueira no braseiro fraco (a 60 cm da brasa) e asse uma hora de cada lado.
  3. Em uma frigideira, coloque o shoyu, o catchup, o vinagre de maçã e o óleo de gergelim, misturando até ficar consistente.
  4. Assim que a costelinha estiver assada, passe o molho sobre a peça e volte para a grelha.
  5. Finalize salpicando gergelim e cebolinha picada. 
Fonte: Churrasqueadas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

