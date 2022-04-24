Ama carne? Veja 4 receitas criativas para servir no churrasco

Na churrasqueira, grelhe os tomates, a cebola e os dentes de alho inteiros. Reserve para usar no molho.

Abra a peça de carne em bife. Coloque em um saco plástico e amasse até afinar.



Em uma forma, coloque os ovos, misture e banhe o bife.



Em uma outra forma, coloque a farinha panko ou de rosca e empane o bife.



Leve o bife para a churrasqueira no braseiro fraco (a 60 cm de distância da brasa). Quando virar para assar o outro lado, tempere com sal, pimenta-do-reino e cubra com o queijo muçarela.



Molho rústico: em uma vasilha, coloque os tomates com pele e amasse. Adicione um fio de mel e misture. Tempere o molho com pimenta-do-reino, azeite, uma pitada de sal, alho picado, cebola picada e misture tudo. Finalize com o cheiro verde, a cebolinha e a salsinha picada.

Em um refratário ou em uma tábua, faça uma cama de molho rústico e coloque sobre ele o bife à parmegiana.

Adicione o restante do molho e faça um acabamento com queijo parmesão e cheiro verde.