Ama carne? Veja 4 receitas criativas para servir no churrasco

Você sabia que em 24 de abril comemora-se o Dia do Churrasco? A data foi instituída no Rio Grande do Sul em 2003, a partir da lei estadual nº 11.929. Mas é claro que, além dos gaúchos, muitos brasileiros têm motivos de sobra para celebrar o ato de assar uma carninha no braseiro.
O ritual da churrasqueada, de acender o fogo, preparar os cortes, selecionar os acompanhamentos, as bebidas e receber amigos e família, é um dos mais aguardados do fim de semana.
HZ entrou no clima e preparou uma seleção de receitas para quem quer inovar no Dia do Churrasco sem perder a essência dessa grande paixão nacional. Confira!
ESPETINHO DE ALCATRA SUÍNA E BACON*
INGREDIENTES:
- 500g de alcatra suína temperada cortada em cubos de 5cm cada um
- 150g de bacon picado grosso
- Sal e pimenta-do-reino (moída na hora) a gosto
- 2 dentes de alho espremidos
- 1 xícara (chá) de vinho tinto
- 1 ramo de alecrim
- Tomates cereja
- Pétalas de cebola roxa
- *Fonte: Pamplona.
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, coloque a alcatra e junte o alho, o vinho e o alecrim. Tampe e reserve na geladeira por, pelo menos, meia hora.
- Escorra a carne da marinada.
- Intercale cubos de carne com bacon e cebola roxa e finalize o espeto com 1 tomate cereja.
- Em uma chapa, frite cada espetinho por três minutos em cada lado. Se preferir, asse na grelha da churrasqueira.
- Sirva com salada, farofa ou arroz branco.
LINGUIÇA DE QUEIJO ASSADA COM ABÓBORA E SÁLVIA*
- INGREDIENTES:
- 500g de linguiça recheada com queijo
- 1 abóbora cabotiá
- 50ml de aceto balsâmico
- Sálvia fresca
- Azeite
- Pimenta preta
- Sal
- *Fonte: Alegra.
MODO DE PREPARO:
- Corte a abóbora em fatias, tempere com sal, pimenta e aceto balsâmico.
- Disponha em uma assadeira untada com azeite.
- Intercale as linguiças com as fatias de abóbora e leve ao forno preaquecido em 180ºC por 35 minutos.
- Retire do forno, corte as linguiças e coloque novamente na forma, polvilhando as folhas de sálvia por cima.
- Retorne ao forno por mais cinco minutos e sirva em seguida.
PONTA DE PEITO E ARROZ TASMÂNIA*
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 2 horas
Nível: fácil
Tempo de preparo: 2 horas
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- Ponta de peito:
- 2kg de ponta de peito
- 1 colher (sopa) de açúcar mascavo
- 1 colher (sopa) de páprica picante
- 1 colher (sopa) de alho em pó
- 1 colher (sopa) em cebola em pó
- 1 colher (sopa) de mostarda
- 1 colher (sopa) de pimenta-do-reino
- 2 colheres (sopa) de sal
- Arroz Tasmânia:
- 4 xícaras de arroz
- 1/2 xícara de azeite
- 1/2 cebola
- 4 dentes de alho
- 1 colher (chá) de açafrão
- 1 colher (chá) de páprica
- 200g de champignon
- 1 pimentão vermelho
- 100g de amêndoas
- Sal
- *Fonte: Churrasqueadas.
MODO DE PREPARO:
- Misture os temperos secos relacionados nos ingredientes, passe por toda a peça da ponta de peito e deixe descansar por 15 minutos;
- Pegue o papel alumínio e embrulhe a ponta de peito com três voltas;
- Coloque em uma forma e leve ao forno em 180 graus por 2 horas;
- Preparo do arroz: em uma panela, coloque um fio de azeite, o arroz para fritar, acrescente o alho e cebola picada, pitada de sal, refogue, adicione um caldo de legumes;
- Coloque também açafrão, páprica, misture, e deixe cozinhar até o ponto.
- Quando estiver estiver quase seco, acrescente o pimentão vermelho picado, amêndoas e champignon fatiado, misture tudo e deixe finalizar o arroz ficar pronto.
- Retire a ponta de peito, fatie para servir com o arroz tasmânia.
PARMEGIANA DE CHURRASCO COM MOLHO RÚSTICO DE TOMATE
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 10 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 10 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- 1kg de filé mignon ou coxão mole (miolo de alcatra e patinho também são boas opções)
- 4 ovos
- Farinha panko ou de rosca
- 5 tomates
- 4 dentes de alho
- 1 cebola
- Meia xícara de azeite
- Pimenta-do-reino
- Cheiro verde
- Salsinha e cebolinha
- 200g de queijo muçarela
- 100g de queijo parmesão
- Mel
- Sal
MODO DE PREPARO:
- Na churrasqueira, grelhe os tomates, a cebola e os dentes de alho inteiros. Reserve para usar no molho.
- Abra a peça de carne em bife. Coloque em um saco plástico e amasse até afinar.
- Em uma forma, coloque os ovos, misture e banhe o bife.
- Em uma outra forma, coloque a farinha panko ou de rosca e empane o bife.
- Leve o bife para a churrasqueira no braseiro fraco (a 60 cm de distância da brasa). Quando virar para assar o outro lado, tempere com sal, pimenta-do-reino e cubra com o queijo muçarela.
- Molho rústico: em uma vasilha, coloque os tomates com pele e amasse. Adicione um fio de mel e misture. Tempere o molho com pimenta-do-reino, azeite, uma pitada de sal, alho picado, cebola picada e misture tudo. Finalize com o cheiro verde, a cebolinha e a salsinha picada.
- Em um refratário ou em uma tábua, faça uma cama de molho rústico e coloque sobre ele o bife à parmegiana.
- Adicione o restante do molho e faça um acabamento com queijo parmesão e cheiro verde.
- Para dar uma última derretida no queijo, coloque algumas brasas em um refratário de alumínio e segure-o por poucos minutos em cima do bife.
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