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Brasa e forno

Ama carne? Veja 4 receitas criativas para servir no churrasco

Espetinho de alcatra suína, linguiça de queijo com abóbora, ponta de peito com arroz tasmânia e até parmegiana estão na lista de HZ
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 02:00

Você sabia que em 24 de abril comemora-se o Dia do Churrasco? A data foi instituída no Rio Grande do Sul em 2003, a partir da lei estadual nº 11.929. Mas é claro que, além dos gaúchos, muitos brasileiros têm motivos de sobra para celebrar o ato de assar uma carninha no braseiro.
O ritual da churrasqueada, de acender o fogo, preparar os cortes, selecionar os acompanhamentos, as bebidas e receber amigos e família, é um dos mais aguardados do fim de semana.
HZ entrou no clima e preparou uma seleção de receitas para quem quer inovar no Dia do Churrasco sem perder a essência dessa grande paixão nacional. Confira! 

ESPETINHO DE ALCATRA SUÍNA E BACON*

Espetinho de Alcatra Suína Temperada com Bacon
Espetinhos de alcatra suína com bacon, cebola e tomate Crédito: Antônio Freitas
INGREDIENTES:
  • 500g de alcatra suína temperada cortada em cubos de 5cm cada um
  • 150g de bacon picado grosso
  • Sal e pimenta-do-reino (moída na hora) a gosto
  • 2 dentes de alho espremidos
  • 1 xícara (chá) de vinho tinto
  • 1 ramo de alecrim
  • Tomates cereja
  • Pétalas de cebola roxa
  • *Fonte: Pamplona.
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, coloque a alcatra e junte o alho, o vinho e o alecrim. Tampe e reserve na geladeira por, pelo menos, meia hora.
  2. Escorra a carne da marinada.
  3. Intercale cubos de carne com bacon e cebola roxa e finalize o espeto com 1 tomate cereja.
  4. Em uma chapa, frite cada espetinho por três minutos em cada lado. Se preferir, asse na grelha da churrasqueira.
  5. Sirva com salada, farofa ou arroz branco.

LINGUIÇA DE QUEIJO ASSADA COM ABÓBORA E SÁLVIA*

Linguiça de Queijo Assada com Abóbora e Sálvia
Linguiça de queijo com abóbora e sálvia Crédito: Unium/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 500g de linguiça recheada com queijo 
  • 1 abóbora cabotiá
  • 50ml de aceto balsâmico
  • Sálvia fresca
  • Azeite
  • Pimenta preta
  • Sal
  • *Fonte: Alegra.
MODO DE PREPARO: 
  1. Corte a abóbora em fatias, tempere com sal, pimenta e aceto balsâmico. 
  2. Disponha em uma assadeira untada com azeite. 
  3. Intercale as linguiças com as fatias de abóbora e leve ao forno preaquecido em 180ºC por 35 minutos. 
  4. Retire do forno, corte as linguiças e coloque novamente na forma, polvilhando as folhas de sálvia por cima. 
  5. Retorne ao forno por mais cinco minutos e sirva em seguida.

PONTA DE PEITO E ARROZ TASMÂNIA*

Rendimento: 10 porções 
Tempo de preparo: 2 horas
Nível: fácil
Ponta de peito com arroz tasmânia
Ponta de peito com arroz tasmânia Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • Ponta de peito:
  • 2kg de ponta de peito
  • 1 colher (sopa) de açúcar mascavo
  • 1 colher (sopa) de páprica picante
  • 1 colher (sopa) de alho em pó
  • 1 colher (sopa) em cebola em pó
  • 1 colher (sopa) de mostarda
  • 1 colher (sopa) de pimenta-do-reino
  • 2 colheres (sopa) de sal
  • Arroz Tasmânia:
  • 4 xícaras de arroz
  • 1/2 xícara de azeite
  • 1/2 cebola
  • 4 dentes de alho
  • 1 colher (chá) de açafrão
  • 1 colher (chá) de páprica
  • 200g de champignon
  • 1 pimentão vermelho
  • 100g de amêndoas
  • Sal
  • *Fonte: Churrasqueadas.
MODO DE PREPARO:
  1. Misture os temperos secos relacionados nos ingredientes, passe por toda a peça da ponta de peito e deixe descansar por 15 minutos;
  2. Pegue o papel alumínio e embrulhe a ponta de peito com três voltas;
  3. Coloque em uma forma e leve ao forno em 180 graus por 2 horas;
  4. Preparo do arroz: em uma panela, coloque um fio de azeite, o arroz para fritar, acrescente o alho e cebola picada, pitada de sal, refogue, adicione um caldo de legumes;
  5. Coloque também açafrão, páprica, misture, e deixe cozinhar até o ponto.
  6. Quando estiver estiver quase seco, acrescente o pimentão vermelho picado, amêndoas e champignon fatiado, misture tudo e deixe finalizar o arroz ficar pronto.
  7. Retire a ponta de peito, fatie para servir com o arroz tasmânia.

PARMEGIANA DE CHURRASCO COM MOLHO RÚSTICO DE TOMATE

Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 10 minutos
Execução: fácil
Parmegiana de churrasco com molho rústico de tomate
Parmegiana de churrasco com molho de tomate Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 1kg de filé mignon ou coxão mole (miolo de alcatra e patinho também são boas opções)
  • 4 ovos
  • Farinha panko ou de rosca
  • 5 tomates
  • 4 dentes de alho 
  • 1 cebola 
  • Meia xícara de azeite
  • Pimenta-do-reino
  • Cheiro verde
  • Salsinha e cebolinha
  • 200g de queijo muçarela
  • 100g de queijo parmesão
  • Mel
  • Sal
MODO DE PREPARO:
  1. Na churrasqueira, grelhe os tomates, a cebola e os dentes de alho inteiros. Reserve para usar no molho.
  2. Abra a peça de carne em bife. Coloque em um saco plástico e amasse até afinar.
  3. Em uma forma, coloque os ovos, misture e banhe o bife.
  4. Em uma outra forma, coloque a farinha panko ou de rosca e empane o bife.
  5. Leve o bife para a churrasqueira no braseiro fraco (a 60 cm de distância da brasa). Quando virar para assar o outro lado, tempere com sal, pimenta-do-reino e cubra com o queijo muçarela.
  6. Molho rústico: em uma vasilha, coloque os tomates com pele e amasse. Adicione um fio de mel e misture. Tempere o molho com pimenta-do-reino, azeite, uma pitada de sal, alho picado, cebola picada e misture tudo. Finalize com o cheiro verde, a cebolinha e a salsinha picada.
  7. Em um refratário ou em uma tábua, faça uma cama de molho rústico e coloque sobre ele o bife à parmegiana.  
  8. Adicione o restante do molho e faça um acabamento com queijo parmesão e cheiro verde. 
  9. Para dar uma última derretida no queijo, coloque algumas brasas em um refratário de alumínio e segure-o por poucos minutos em cima do bife. 
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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