4 receitas incríveis de nuggets veganos

Os nuggets são práticos e excelentes opções para o dia a dia, pois levam poucos ingredientes e não exigem muito trabalho para preparar. Além disso, são deliciosos para servir com as refeições ou, até mesmo, no lanche da tarde. A seguir, confira como fazer nuggets veganos de forma simples e rápida!
Nuggets de milho-verde
Ingredientes:
- 170 g de milho-verde em conserva
- 1 xícara de chá de água
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cominho em pó a gosto
- 2 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de cebola cortada em cubos
- Farinha de rosca e água para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
No liquidificador, bata o milho-verde, a água, a farinha de trigo e os temperos até obter uma massa homogênea. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Acrescente a massa e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até começar a soltar do fundo da panela. Retire do fogo, espere esfriar e modele os nuggets.
Em um prato, coloque a farinha de rosca e reserve. Coloque um pouco de água em um recipiente e reserve. Empane os nuggets na farinha de rosca, passe-os na água e, novamente, na farinha de rosca. Frite-os em uma frigideira com óleo quente até dourar. Sirva em seguida.
Nuggets de vegetais
Ingredientes:
- 1 cenoura picada
- 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 170 g de milho-verde em conserva
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis picados
- 1/2 pimentão verde picado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, cubra as batatas e a cenoura com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Depois, descarte a água e, em um recipiente, amasse-as até obter um purê. Acrescente os floretes de brócolis, o milho-verde e o pimentão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Adicione a farinha de rosca e amasse até formar uma massa homogênea. Modele os nuggets e coloque em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Nuggets de grão-de-bico
Ingredientes:
- 250 g de grão-de-bico cozido
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- Sal, pimenta-do-reino e páprica doce a gosto
- Farinha de rosca para empanar
- Azeite para untar
Modo de preparo:
No liquidificador, bata o grão-de-bico com a cebola e o azeite até formar uma pasta homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de aveia e misture até obter uma massa. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica e misture. Modele os nuggets e passe-os na farinha de rosca. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.
Nuggets de lentilha
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de lentilha cozida
- 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
- 1/4 de xícara de chá de cebola picada
- 1/4 de xícara de chá de aveia em flocos
- 1 colher de chá de alho em pó
- 1 colher de chá de cominho em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture a lentilha, a cenoura, a cebola, a aveia, o alho em pó, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Amasse tudo com um garfo ou um mixer até formar uma massa consistente, mas ainda com alguns pedaços. Com as mãos, modele a mistura em formato de nuggets ou bolinhas pequenas, conforme preferir.
Passe cada nugget na farinha de rosca, cobrindo-os bem. Aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio-alto. Frite os nuggets até ficarem dourados e crocantes. Use papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.