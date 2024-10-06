6 receitas de frango com molho que vão te surpreender

O frango é uma proteína versátil e uma ótima pedida para variar o cardápio. Simples de fazer, ele pode ser servido tanto no almoço quanto no jantar e é perfeito para quem deseja uma refeição saborosa sem perder muito tempo na cozinha. E o mais incrível, pode ser acompanhado de diferentes tipos de molhos para dar suculência aos pratos.
A seguir, confira 4 receitas de frango com molho para você ter uma refeição gostosa e cheia de sabor!
Frango com molho de tomate
Ingredientes:
- 1 kg de peito de frango cortado em cubos
- 500 g de molho de tomate
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 folha de louro
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, a folha de louro, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Por último, coloque o molho de tomate e misture bem. Cozinhe por mais 25 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida com a salsinha.
Frango empanado com molho inglês
Ingredientes:
- 500 g de peito de frango cortado em cubos
- Suco de 1 limão
- 1 ovo batido
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 2 colheres de sopa de molho inglês
- 1 colher de sopa de vinagre
- Polpa de 1 tomate
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Após, passe cada pedaço sobre a farinha de trigo, depois no ovo e, por último, na farinha de rosca. Reserve.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, disponha os pedaços de frango na panela e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o azeite, a cebola, o açúcar mascavo, a mostarda, o molho inglês, o vinagre, a polpa do tomate e o sal e misture bem. Despeje o molho sobre o frango e sirva em seguida.
Frango ao molho com vegetais
Ingredientes:
- 1 kg de peito de frango cortado em cubos
- 2 batatas cortadas em cubos
- 2 cenouras cortadas em cubos
- 2 tomates cortados em cubos
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de coentro picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho amassados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, acrescente o frango e refogue até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e adicione o molho de tomate. Cubra com a água e tampe a panela. Cozinhe por 20 minutos, após iniciar a pressão. Depois, desligue o fogo e espere a pressão sair. Retire a tampa da panela e acrescente a batata, a cenoura, os floretes de brócolis, o tomate, a salsinha e o coentro. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e leve ao fogo por mais 15 minutos. Sirva em seguida.
Frango ao molho branco
Ingredientes:
- 1 kg de peito de frango cortado em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 colher de sopa de colorau
- 1 xícara de chá de cogumelos Paris
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 250 g de creme de leite
- 200 ml de leite
- Salsinha picada, sal e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, o cogumelo e o colorau e mexa bem. Cozinhe até o frango dourar, desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Junte o creme de leite e cozinhe por 2 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o amido de milho e o leite e mexa até dissolver bem. Despeje a mistura na panela, coloque sal e cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo, cubra o frango com o molho e sirva em seguida.
Filé de frango ao molho mostarda
Ingredientes:
- 500 g de filé de frango
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 xícara de chá de suco de laranja
- 5 colheres de sopa de vinho branco seco
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa de mel
- 1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 1 colher de sopa de água
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure os dois lados. Reserve. Na mesma panela, coloque mais um pouco de azeite e aqueça. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o suco de laranja e cozinhe até levantar fervura. Depois, disponha o vinho branco, a mostarda e o mel e misture bem. Por último, coloque o amido de milho e cozinhe até o molho apurar. Desligue o fogo, despeje o molho sobre o frango e sirva em seguida.
Frango ao forno com molho de frutas
Ingredientes:
- 3 filés de frango
- Suco de 1 toranja
- Gomos de 1 toranja
- Suco de 1 laranja
- Gomos de 1 laranja
- 1/2 xícara de chá de tomilho
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- 3 dentes de alho amassados
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture os sucos de laranja e toranja, o tomilho e a salsinha. Em outro recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino e alho. Regue com o suco de laranja e toranja. Leve à geladeira por 30 minutos. Depois, coloque os filés em uma forma, regue-os com azeite e com o suco de laranja e toranja que restou no recipiente. Coloque os gomos da laranja e da toranja por cima e em volta do frango. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Sirva em seguida.