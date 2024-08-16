Aprenda a fazer sopa cremosa de frango com macarrão nhoque

Nada como uma boa sopa para aquecer o estômago nos dias de frio, concorda? E se você aprecia uma receita fumegante e cremosa, fique de olho nesta sugestão do HZ: sopa de frango com queijo mascarpone e macarrão nhoque.
No passo a passo da preparação, que você confere abaixo, mostramos desde as etapas do caldo até a finalização, com ervas aromáticas, legumes e uma massa que deixa tudo ainda mais gostoso. Confira!
SOPA CREMOSA DE FRANGO
Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível: médio
Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
Para o caldo:
- 2 carcaças de peito de frango
- 2 cebolas cortadas ao meio
- 1 cenoura
- 1 folha de louro
- 800g de peito de frango, cortado em cubos pequenos
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino preta, moída na hora, a gosto
- 3 colheres (sopa) de azeite
- 2 cebolas picadas
- 8 dentes de alho picados
- 4 cenouras em cubos pequenos
- 2 batatas grandes em cubos pequenos
- 1 folha de louro
- Folhas de 3 ramos de alecrim picadas
- Folhas de 3 ramos de tomilho
- Folhas de 3 galhos de manjericão picadas
- ½ embalagem de macarrão tipo nhoque com ovos (500 g)
- 200g de mascarpone
- Raspas de 1 limão siciliano
Modo de preparo:
- Prepare o caldo: em uma panela coloque as carcaças de frango, as cebolas, a cenoura, o louro e cubra com água. Leve ao fogo alto e, quando abrir fervura, abaixe o fogo. Deixe ferver por cerca de 15 minutos, desligue o fogo e coe. Reserve.
- Prepare o frango: tempere o frango com o sal e a pimenta. Aqueça o azeite em uma panela, junte o frango e refogue-o em fogo alto. Abaixe o fogo, acrescente a cebola, o alho, a cenoura e refogue até que a cebola fique macia. Junte a batata, as ervas, o caldo reservado.
- Mexa e deixe ferver por cinco minutos. Adicione a massa, complete com um pouco mais de água fervente e cozinhe durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
- Caso o caldo tenha secado muito, acrescente um pouco mais de água quente. Junte aos poucos o mascarpone e misture bem para que fique homogêneo. Prove o sal, polvilhe as raspas de limão e sirva imediatamente.
Dica: se preferir substitua o mascarpone pela mesma quantidade de nata.
Fonte: Isabela. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.