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Passo a passo

Aprenda a fazer sopa cremosa de frango com macarrão nhoque

Receita bem quentinha é uma dica do HZ para aquecer o estômago nos dias frios do inverno capixaba
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 06:00

Sopa cremosa de frango
Sopa cremosa de frango leva queijo mascarpone no preparo Crédito: Isabela/Divulgação
Nada como uma boa sopa para aquecer o estômago nos dias de frio, concorda? E se você aprecia uma receita fumegante e cremosa, fique de olho nesta sugestão do HZ: sopa de frango com queijo mascarpone e macarrão nhoque.  
No passo a passo da preparação, que você confere abaixo, mostramos desde as etapas do caldo até a finalização, com ervas aromáticas, legumes e uma massa que deixa tudo ainda mais gostoso. Confira! 

SOPA CREMOSA DE FRANGO

Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível: médio

Ingredientes: 

Para o caldo:
  • 2 carcaças de peito de frango
  • 2 cebolas cortadas ao meio
  • 1 cenoura
  • 1 folha de louro
Para o frango:
  • 800g de peito de frango, cortado em cubos pequenos
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino preta, moída na hora, a gosto
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • 2 cebolas picadas
  • 8 dentes de alho picados
Para a sopa:
  • 4 cenouras em cubos pequenos
  • 2 batatas grandes em cubos pequenos
  • 1 folha de louro
  • Folhas de 3 ramos de alecrim picadas
  • Folhas de 3 ramos de tomilho
  • Folhas de 3 galhos de manjericão picadas
  • ½ embalagem de macarrão tipo nhoque com ovos (500 g)
  • 200g de mascarpone
  • Raspas de 1 limão siciliano

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Modo de preparo:

  1. Prepare o caldo: em uma panela coloque as carcaças de frango, as cebolas, a cenoura, o louro e cubra com água. Leve ao fogo alto e, quando abrir fervura, abaixe o fogo. Deixe ferver por cerca de 15 minutos, desligue o fogo e coe. Reserve.
  2. Prepare o frango: tempere o frango com o sal e a pimenta. Aqueça o azeite em uma panela, junte o frango e refogue-o em fogo alto. Abaixe o fogo, acrescente a cebola, o alho, a cenoura e refogue até que a cebola fique macia. Junte a batata, as ervas, o caldo reservado.
  3. Mexa e deixe ferver por cinco minutos. Adicione a massa, complete com um pouco mais de água fervente e cozinhe durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
  4. Caso o caldo tenha secado muito, acrescente um pouco mais de água quente. Junte aos poucos o mascarpone e misture bem para que fique homogêneo. Prove o sal, polvilhe as raspas de limão e sirva imediatamente.
Dica: se preferir substitua o mascarpone pela mesma quantidade de nata.
Fonte: Isabela. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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