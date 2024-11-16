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6 doces veganos fáceis de fazer

Aprenda a preparar receitas saborosas e livres de ingredientes de origem animal
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Novembro de 2024 às 11:44

Beijinho vegano (Imagem: RoYam | Shutterstock)
Beijinho vegano Crédito: Imagem: RoYam | Shutterstock
Uma das principais preocupações das pessoas que adotam uma dieta vegana é encontrar opções saborosas de sobremesas que sejam livres de ingredientes de origem animal. Felizmente, existem muitas opções de doces veganos fáceis de fazer e que não apenas satisfazem o paladar, mas também são amigas do meio ambiente.
A seguir, confira 6 receitas de doces veganos fáceis de fazer!

Beijinho vegano

Ingredientes

  • 200 ml de leite de coco
  • 3/4 de xícara de chá de coco ralado
  • 1/2 xícara de chá de leite de soja
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 1/2 colher de café de cravo-da-índia
  • 1/2 colher de café canela em pó
  • 1 pitada de sal
  • Coco ralado e cravo-da-índia para enfeitar

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Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa. Coloque em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até soltar do fundo da panela. Desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções do doce e modele no formato de bolinhas. Passe no coco ralado e enfeite com cravo-da-índia. Sirva em seguida.

Pão doce

Ingredientes

  • 280 ml de leite de soja
  • 50 g de açúcar
  • 30 g de creme vegetal
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 25 g de fermento biológico
  • 530 g de farinha de trigo
  • Óleo de soja para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite, o açúcar, o creme vegetal, o sal e o fermento biológico e misture até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo e amasse com as mãos até obter uma massa homogênea. Modele no formato de uma bola, cubra com um pano e deixe descansar por 30 minutos. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções da massa e faça bolinhas pequenas. Disponha em uma assadeira untada com óleo de soja e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Dica : recheie os pães com compota de maçã, pêssego ou geleia.

Cocada mole de laranja

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de suco de laranja natural
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de coco ralado

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o suco de laranja, o açúcar e o coco ralado e misture. Tampe e leve ao fogo médio até pegar pressão. Reduza o fogo e cozinhe por mais 15 minutos. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Abra a panela e transfira a cocada para um refratário. Espere esfriar e sirva em seguida.
Torta de banana com canela (Imagem: Timolina | Shutterstock)
Torta de banana com canela Crédito: Imagem: Timolina | Shutterstock

Torta de banana com canela

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 colher de sopa de creme vegetal
  • 1 1/2 xícara de chá de leite de soja
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 4 bananas-nanicas
  • Canela em pó a gosto
  • Açúcar para polvilhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o creme vegetal, o leite e o fermento e bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, unte uma forma com óleo de coco e despeje a massa sobre ela. Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte as bananas no sentido longitudinal e coloque-as sobre a massa. Polvilhe com açúcar e canela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Sagu de coco com manga

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de sagu de tapioca
  • 500 ml de leite de coco
  • 500 ml de água
  • 1/2 xícara de açúcar demerara
  • 1 manga madura cortada em cubos

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o sagu de tapioca e a água e leve ao fogo médio. Mexa ocasionalmente e cozinhe até as bolinhas de sagu ficarem translúcidas, cerca de 20 minutos. Após o cozimento, escorra e lave o sagu em água fria para remover o excesso de amido. Reserve. Na mesma panela limpa, coloque o leite de coco e o açúcar. Leve ao fogo baixo e mexa até o açúcar se dissolver completamente, mas sem deixar ferver. Adicione o sagu cozido ao creme de coco, mexendo bem para incorporar. Cozinhe por mais 5-10 minutos, até que o sagu absorva parte do creme de coco, ganhando uma textura cremosa. Retire do fogo e deixe esfriar. Em copinhos ou tigelas, coloque o sagu cremoso e adicione os cubos de manga por cima. Leve à geladeira por 1 hora e sirva em seguida.
Musse de chocolate com tofu (Imagem: Enez Selvi | Shutterstock)
Musse de chocolate com tofu Crédito: Imagem: Enez Selvi | Shutterstock

Musse de chocolate com tofu

Ingredientes

  • 200 ml de leite de castanha-de-caju
  • 100 ml de café
  • 250 g de chocolate 70% cacau vegano picado
  • 50 g de tofu picado
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Raspas de chocolate e açúcar a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de castanha-de-caju, o café e o açúcar e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e adicione o chocolate. Mexa até derreter completamente. Espere amornar e transfira para um liquidificador. Acrescente o tofu e a essência de baunilha e bata para incorporar. Após, distribua a musse em taças e leve à geladeira por 2 horas. Sirva polvilhado com as raspas de chocolate.

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