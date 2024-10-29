5 receitas saborosas de tortas veganas

Torta de abobrinha com castanha-de-caju Crédito: MariaKovaleva | Shutterstock

Se você procura pratos saborosos e livres de ingredientes de origem animal, as tortas veganas são a escolha perfeita. Isso porque elas proporcionam uma explosão de sabores e texturas. E o melhor: são fáceis de preparar e se adequam a qualquer ocasião, especialmente se você deseja impressionar seus convidados ou simplesmente desfrutar de uma refeição em família.

Abaixo, confira como preparar cinco receitas saborosas de tortas veganas!

Torta de abobrinha com castanha-de-caju

Ingredientes:

Massa

180 g de farinha de grão-de-bico

100 g de farinha de arroz

1/2 colher de café de sal

120 ml de água

60 ml de óleo de girassol

Óleo para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

150 g de castanha-de-caju crua

600 ml de água quente

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 pitada de noz-moscada

2 colheres de sopa de azeite

380 g de abobrinha italiana descascada e cortada em fatias finas

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

1 pitada de orégano

Sal a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico, a farinha de arroz, o sal, a água e o óleo de girassol e mexa até desgrudar das mãos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz e disponha a massa sobre ela. Abra com a ajuda de um rolo e disponha em uma forma com fundo removível untada com óleo, preenchendo o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju e cubra com a água. Reserve por 15 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a abobrinha e refogue por 2 minutos. Junte o tomate e tempere com sal e orégano. Desligue o fogo e reserve.

Em um liquidificador, coloque a castanha-de-caju e a água reservada, o restante do azeite e a noz-moscada e bata por 2 minutos. Transfira para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Após, junte o creme de castanha-de-caju com a abobrinha refogada e misture. Despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Retire do forno, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Torta de legumes

Ingredientes:

Massa

1/3 de xícara de chá de óleo de girassol

1/2 cebola descascada e picada

1 colher de chá sal

1 xícara de chá de água

1 colher de café de cúrcuma

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 colher de sopa fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 tomate descascado, sem sementes e cortado em cubos

1/2 xícara de chá de ervilha

1 xícara de chá de milho-verde

1 colher de chá sal

1 colher de café de páprica defumada

1/2 xícara de chá de azeitona sem caroço picada

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em um liquidificador, coloque o óleo, o sal, a água e a cúrcuma e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento e, com a ajuda de uma colher, mexa para incorporar.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até dourar. Acrescente o alho e a cenoura e refogue por mais 3 minutos. Junte o tomate, a ervilha, o milho-verde, o sal, a páprica, a azeitona e a pimenta-do-reino e refogue por mais 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Unte uma forma com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre ela, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Torta de palmito

Ingredientes:

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de amido de milho

3/4 de xícara de chá de óleo de girassol

1/2 xícara de chá de leite vegetal

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo de girassol para untar e pincelar

Recheio

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de alho-poró picado

2 tomates sem sementes e picados

300 g de palmito picado

1 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de amido de milho

Sal e salsa picada a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, o amido de milho e o sal e misture. Adicione o óleo e o leite vegetal e mexa até obter uma massa lisa. Deixe descansar por 30 minutos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Divida em duas partes iguais e abra com a ajuda de um rolo. Disponha uma das partes da massa em uma assadeira com fundo removível untada com óleo de girassol, preenchendo o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o alho-poró e os tomates e refogue até murchar. Junte o palmito e refogue por 5 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o leite vegetal e o amido de milho e mexa. Despeje a mistura sobre a panela e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, disponha o recheio sobre a assadeira e cubra o topo com a outra parte da massa. Pincele com óleo de girassol e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Torta de maçã Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock

Torta de maçã

Ingredientes:

Massa

1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de óleo de soja

Recheio

12 maçãs sem sementes e cortadas em pedaços

200 ml de leite de coco

4 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chá de água

3 colheres de sopa de suco de limão

3 colheres de sopa de farinha de aveia

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque os ingredientes da massa e misture até dar liga, se necessário, adicione mais óleo. Após, forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível com a massa, pressionando para que o recheio não vaze. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque as maçãs, o leite de coco e o açúcar mascavo e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até a fruta ficar macia. Desligue o fogo e reserve. Depois, em um recipiente, coloque o amido de milho e a água e mexa até diluir completamente. Acrescente o suco de limão, misture e disponha o líquido na panela com as maçãs. Leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione a aveia, misture e aguarde esfriar. Disponha o recheio na massa e leve ao forno preaquecido a 210 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Torta de limão

Ingredientes:

Massa

2 xícaras de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

4 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de óleo vegetal

100 ml de água

Sal a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo vegetal para untar

Recheio

500 ml de leite vegetal

100 ml de suco de limão

1/2 xícara de chá de açúcar

3 colheres de sopa de amido de milho

6 colheres de sopa de água

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas, a farinha de arroz, a farinha de trigo, o açúcar e o sal e misture. Acrescente o óleo vegetal e a água e mexa até obter uma massa lisa. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Abra com a ajuda de um rolo e disponha em uma assadeira com fundo removível untada com óleo vegetal, preenchendo o fundo e as laterais. Faça furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio