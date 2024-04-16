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6 receitas de tortas de liquidificador para o fim de semana

Espinafre, camarão com alho-poró, quatro queijos e abóbora são algumas versões sugeridas pelo HZ
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 16:32

Imagem Edicase Brasil
Torta de espinafre Crédito: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock
Para quem deseja preparar uma refeição deliciosa sem perder muito tempo na cozinha, as tortas de liquidificador podem ser ótimas opções. Combinando ingredientes simples e um processo rápido, você pode tornar o seu fim de semana ainda mais especial com esse prato.
Confira algumas receitas incríveis de tortas de liquidificador que com certeza irão encantar seu paladar e surpreender sua família e amigos.

TORTA DE ESPINAFRE 

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 3 ovos
  • 3/4 de xícara de chá de óleo de milho
  • 11/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
  • Óleo para untar
  • Recheio: 
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 cebola picada
  • 1 maço de espinafre picado
  • 3 tomates sem pele, sem sementes e picados
  • 3 xícaras de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Massa: Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador até ficar homogêneo e reserve.
Recheio: Aqueça o óleo em uma panela em fogo médio e refogue o alho, a cebola, o espinafre , os tomates e o milho-verde, cozinhando por aproximadamente 5 minutos. Acrescente o sal. Retire do fogo e misture o cheiro-verde. Em um refratário untado com óleo, despeje metade da massa, espalhe o recheio e cubra com a massa restante. Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 40 minutos. Sirva em seguida.

TORTA DE QUATRO QUEIJOS

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 4 colheres de sopa de requeijão cremoso
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Recheio:
  • 100 g de queijo prato fatiado
  • 100 g de queijo cheddar fatiado
  • 50 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Bata os ingredientes da massa no liquidificador até obter uma massa homogênea. Coloque metade da massa em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Coloque os queijos sobre a primeira camada de massa e despeje o restante da massa por cima dos queijos.
Polvilhe com o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por aproximadamente 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

TORTA DE SALAME

Ingredientes:

  • 100 g de margarina
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de sal
  • 5 ovos
  • 2 colheres de sopa de água gelada
  • 200 g de salame fatiado
  • 1 gema de ovo
  • 150 g de queijo provolone ralado
  • 1 maço pequeno de rúcula picada
  • 100 ml de requeijão
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para untar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a margarina, a farinha de trigo, o sal, a gema de ovo e a água até ficar homogêneo. Com a ponta dos dedos, trabalhe a massa até ficar uniforme. Forre o fundo e as laterais de uma forma, untada com óleo. Sobre a massa, coloque camadas de salame, queijo e rúcula. No liquidificador, bata os ovos, o requeijão, a colher de sopa de farinha de trigo, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje sobre a torta e asse no forno preaquecido a 200 °C durante 40 minutos ou até dourar. Sirva quente ou fria.

TORTA DE ABÓBORA 

Ingredientes:

  • 500g de abóbora cortada em cubos
  • 1 folha de louro
  • 1 xícara de chá de caldo de legumes
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 3 ovos
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de sal
  • 150 g de queijo fresco cortado em fatias
  • 1 colher de chá de orégano
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque os cubos de abóbora e cubra-os com água. Coloque a folha de louro e o caldo de legumes. Leve ao fogo médio e cozinhe durante 5 minutos após o início da pressão. Escorra bem e amasse a abóbora com o garfo em um recipiente e reserve.
No liquidificador, bata o óleo, o leite, os ovos, o fermento, a farinha de trigo e o sal. Transfira para uma tigela e misture com a abóbora amassada. Em uma forma redonda média, untada com óleo e polvilhada com farinha, distribua metade da massa, cubra com as fatias de queijo, salpique com orégano e coloque em cima o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Torta de berinjela com três queijos Crédito: across | Shutterstock

TORTA DE BERINJELA COM TRÊS QUEIJOS 

Ingredientes:

  • 3 berinjelas descascadas
  • 4 ovos
  • 1 tomate cortado em rodelas
  • 100g de queijo fundido
  • 100g de requeijão
  • 1 cebola picada
  • 150g de ricota fresca picada
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • 2 dentes de alho
  • Azeite, mostarda, sal e molho de pimenta a gosto
  • 65g de sopa de cebola
  • 1/2 xícara de chá de nozes trituradas
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma forma, regue as berinjelas com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até ficarem macias. A seguir, coloque as berinjelas e os demais ingredientes, exceto as nozes, o tomate e a manteiga, no liquidificador e bata até obter uma massa homogênea.
Transfira para um recipiente e misture com as nozes. Unte uma forma com manteiga e despeje a massa. Coloque os tomates por cima e leve ao forno preaquecido médio por aproximadamente 25 minutos. Espere esfriar, desenforme e sirva.

TORTA DE CAMARÃO COM ALHO-PORÓ

Ingredientes:

Massa: 
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo de canola
  • 3 ovos
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio: 
  • 500 g de camarão limpo
  • 1 alho-poró cortado em rodelas finas
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 200 ml de creme de leite fresco
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 100g de queijo muçarela ralado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 colher de chá de páprica picante
  • 1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Modo de preparo:

Massa: no liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Reserve.
Recheio: em uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até que fiquem translúcidos. Adicione o alho-poró e refogue por mais alguns minutos até amolecer. Acrescente o camarão, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica, e cozinhe até que os camarões fiquem rosados.
Deglace a panela com o vinho branco e deixe reduzir pela metade. Em seguida, adicione o creme de leite e cozinhe por mais 2 minutos. Retire do fogo e misture a salsinha picada. Deixe esfriar.
Montagem: unte com óleo e enfarinhe com farinha de trigo uma forma de torta de aproximadamente 25 cm de diâmetro. Despeje metade da massa no fundo da forma. Após, espalhe o recheio de camarão uniformemente sobre a massa. Cubra com o queijo muçarela e despeje o restante da massa por cima.
Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 a 35 minutos ou até que a superfície esteja dourada e a massa cozida. Siva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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