6 receitas de tortas de liquidificador para o fim de semana

Para quem deseja preparar uma refeição deliciosa sem perder muito tempo na cozinha, as tortas de liquidificador podem ser ótimas opções. Combinando ingredientes simples e um processo rápido, você pode tornar o seu fim de semana ainda mais especial com esse prato.
Confira algumas receitas incríveis de tortas de liquidificador que com certeza irão encantar seu paladar e surpreender sua família e amigos.
TORTA DE ESPINAFRE
Ingredientes:
- Massa:
- 3 ovos
- 3/4 de xícara de chá de óleo de milho
- 11/2 xícara de chá de leite desnatado
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
- Óleo para untar
- Recheio:
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 dente de alho amassado
- 1 cebola picada
- 1 maço de espinafre picado
- 3 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 3 xícaras de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Massa: Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador até ficar homogêneo e reserve.
Recheio: Aqueça o óleo em uma panela em fogo médio e refogue o alho, a cebola, o espinafre , os tomates e o milho-verde, cozinhando por aproximadamente 5 minutos. Acrescente o sal. Retire do fogo e misture o cheiro-verde. Em um refratário untado com óleo, despeje metade da massa, espalhe o recheio e cubra com a massa restante. Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 40 minutos. Sirva em seguida.
TORTA DE QUATRO QUEIJOS
Ingredientes:
- Massa:
- 2 xícaras de chá de leite
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 4 colheres de sopa de requeijão cremoso
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Recheio:
- 100 g de queijo prato fatiado
- 100 g de queijo cheddar fatiado
- 50 g de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Bata os ingredientes da massa no liquidificador até obter uma massa homogênea. Coloque metade da massa em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Coloque os queijos sobre a primeira camada de massa e despeje o restante da massa por cima dos queijos.
Polvilhe com o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por aproximadamente 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.
TORTA DE SALAME
Ingredientes:
- 100 g de margarina
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de chá de sal
- 5 ovos
- 2 colheres de sopa de água gelada
- 200 g de salame fatiado
- 1 gema de ovo
- 150 g de queijo provolone ralado
- 1 maço pequeno de rúcula picada
- 100 ml de requeijão
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para untar
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a margarina, a farinha de trigo, o sal, a gema de ovo e a água até ficar homogêneo. Com a ponta dos dedos, trabalhe a massa até ficar uniforme. Forre o fundo e as laterais de uma forma, untada com óleo. Sobre a massa, coloque camadas de salame, queijo e rúcula. No liquidificador, bata os ovos, o requeijão, a colher de sopa de farinha de trigo, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje sobre a torta e asse no forno preaquecido a 200 °C durante 40 minutos ou até dourar. Sirva quente ou fria.
TORTA DE ABÓBORA
Ingredientes:
- 500g de abóbora cortada em cubos
- 1 folha de louro
- 1 xícara de chá de caldo de legumes
- 1 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de sal
- 150 g de queijo fresco cortado em fatias
- 1 colher de chá de orégano
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque os cubos de abóbora e cubra-os com água. Coloque a folha de louro e o caldo de legumes. Leve ao fogo médio e cozinhe durante 5 minutos após o início da pressão. Escorra bem e amasse a abóbora com o garfo em um recipiente e reserve.
No liquidificador, bata o óleo, o leite, os ovos, o fermento, a farinha de trigo e o sal. Transfira para uma tigela e misture com a abóbora amassada. Em uma forma redonda média, untada com óleo e polvilhada com farinha, distribua metade da massa, cubra com as fatias de queijo, salpique com orégano e coloque em cima o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos. Sirva em seguida.
TORTA DE BERINJELA COM TRÊS QUEIJOS
Ingredientes:
- 3 berinjelas descascadas
- 4 ovos
- 1 tomate cortado em rodelas
- 100g de queijo fundido
- 100g de requeijão
- 1 cebola picada
- 150g de ricota fresca picada
- 1/2 xícara de chá de maionese
- 2 dentes de alho
- Azeite, mostarda, sal e molho de pimenta a gosto
- 65g de sopa de cebola
- 1/2 xícara de chá de nozes trituradas
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em uma forma, regue as berinjelas com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até ficarem macias. A seguir, coloque as berinjelas e os demais ingredientes, exceto as nozes, o tomate e a manteiga, no liquidificador e bata até obter uma massa homogênea.
Transfira para um recipiente e misture com as nozes. Unte uma forma com manteiga e despeje a massa. Coloque os tomates por cima e leve ao forno preaquecido médio por aproximadamente 25 minutos. Espere esfriar, desenforme e sirva.
TORTA DE CAMARÃO COM ALHO-PORÓ
Ingredientes:
Massa:
- 2 xícaras de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo de canola
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 colher de chá de sal
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio:
- 500 g de camarão limpo
- 1 alho-poró cortado em rodelas finas
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 200 ml de creme de leite fresco
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 100g de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 colher de chá de páprica picante
- 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
Modo de preparo:
Massa: no liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Reserve.
Recheio: em uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até que fiquem translúcidos. Adicione o alho-poró e refogue por mais alguns minutos até amolecer. Acrescente o camarão, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica, e cozinhe até que os camarões fiquem rosados.
Deglace a panela com o vinho branco e deixe reduzir pela metade. Em seguida, adicione o creme de leite e cozinhe por mais 2 minutos. Retire do fogo e misture a salsinha picada. Deixe esfriar.
Montagem: unte com óleo e enfarinhe com farinha de trigo uma forma de torta de aproximadamente 25 cm de diâmetro. Despeje metade da massa no fundo da forma. Após, espalhe o recheio de camarão uniformemente sobre a massa. Cubra com o queijo muçarela e despeje o restante da massa por cima.
Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 a 35 minutos ou até que a superfície esteja dourada e a massa cozida. Siva em seguida.
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