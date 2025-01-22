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De pudim a milk-shake

5 receitas refrescantes com frutas para o verão

Aprenda a preparar opções deliciosas e práticas para os dias quentes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 13:31

Pudim de chia com manga (Imagem: Carey Jaman | Shutterstock)
Pudim de chia com manga Crédito: Carey Jaman | Shutterstock
Receitas refrescantes com frutas são uma excelente opção para os dias de verão. Isso porque elas são saudáveis e fáceis de fazer. As frutas, com sua variedade de cores, texturas e sabores, proporcionam uma base versátil para a criação de pratos e bebidas que hidratam e revitalizam.
Além de serem naturalmente doces, elas são ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes, tornando-as ideais para manter o corpo energizado e saudável.
Veja, abaixo, cinco receitas refrescantes com frutas para o verão!

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5 saladas refrescantes e leves para o verão

Pudim de chia com manga

Ingredientes:
  • 4 colheres de sopa de sementes de chia
  • 1 xícara de chá de leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 manga sem casca e cortada em cubos
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture as sementes de chia com o leite de amêndoas. Adicione o mel e mexa bem. Cubra o recipiente e leve à geladeira por aproximadamente 4 horas. Na metade do tempo, mexa para garantir uma textura uniforme. 
No liquidificador, bata metade da manga até obter um purê. Reserve os cubos de manga da outra metade para a montagem. Em copos, coloque uma camada do purê de manga, seguida por uma camada da mistura com chia. Finalize com os cubos de manga reservados. Sirva gelado.

Ceviche de frutas

Ingredientes:
  • 1 manga sem casca e cortada em cubos
  • 1/2 abacaxi cortado em cubos
  • 1 kiwi cortado em cubos
  • 1 tomate cortado em cubos
  • 1 cebola roxa fatiada finamente
  • Suco de 2 limões
  • 1 xícara de chá de folhas coentro picadas
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Coloque as frutas em uma saladeira grande e adicione a cebola roxa, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa delicadamente para não amassar as frutas, garantindo que todas fiquem bem envolvidas no tempero. Acrescente as folhas de coentro fresco e misture novamente. Leve à geladeira até o momento de servir.
Dica : sirva com torradas.

Limonada rosa refrescante

Ingredientes:
  • 3 limões
  • 2 xícaras de chá de melancia picada e sem sementes
  • 4 xícaras de chá de água gelada
  • 2 colheres de sopa de mel
  • Cubos de gelo a gosto
  • Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo:
Bata a melancia no liquidificador até obter um purê liso. Em uma jarra, misture o suco de limão, o purê de melancia e a água gelada. Adicione o mel e misture até obter um suco homogêneo. Adicione os cubos de gelo e decore a limonada com as folhas de hortelã.
Torta de abacate (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock)
Torta de abacate Crédito: Amallia Eka | Shutterstock

Torta gelada de abacate

Ingredientes:
  • 200g de biscoitos tipo maisena
  • 100g de manteiga
  • 3 abacates limpos e cortados em cubos
  • 395g de leite condensado
  • 1/2 xícara de chá de suco de limão
  • 300g de creme de leite sem soro
  • Coco ralado para decorar
Modo de preparo:
Triture os biscoitos maisena em um processador de alimentos até formar uma farofa fina. Transfira a farofa para uma tigela e adicione a manteiga derretida. Misture até obter uma massa e arrume-a em uma forma para torta. Leve à geladeira por 30 minutos. 
Enquanto isso, bata no liquidificador o abacate, o leite condensado e o suco de limão até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adicione o creme de leite e bata novamente. Retire a forma com a massa da geladeira e despeje o creme de abacate sobre ela. Alise a superfície com uma espátula e leve novamente à geladeira por 4 horas. Polvilhe com coco ralado e sirva em seguida. 

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5 receitas práticas para refrescar o seu verão

Milk-shake tropical

Ingredientes:
  • 1/2 manga descascada e picada
  • 1/2 abacaxi descascado e picado
  • 1 banana congelada
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • 1/2 xícara de chá de suco de laranja fresco
  • Gelo a gosto
  • Coco ralado para decorar
Modo de preparo:
Coloque a manga, o abacaxi, a banana, o leite de coco, o suco de laranja e o gelo no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Se desejar o milk-shake mais líquido, adicione um pouco mais de suco de laranja. Despeje em copos, decore com coco ralado e sirva imediatamente.

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