5 receitas práticas para refrescar o seu verão

O verão é a época perfeita para apostar em receitas rápidas, leves e refrescantes, que combinam praticidade com muito sabor. Para ajudar você a aproveitar a estação ao máximo, a chef Debora Campos, do Instituto Gourmet, compartilha com HZ cinco receitas incríveis, que incluem pratos, sobremesas, sucos e petiscos ideais para os dias quentes. Confira!
Suco verde energizante
Ingredientes:
- 1 folha de couve
- Suco de 2 laranjas
- 1 rodela de abacaxi
- 1 pedaço pequeno de gengibre
- 200 ml de água gelada ou água de coco
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Coe, se preferir, e sirva com gelo.
Salada tropical com molho de iogurte
Ingredientes:
- 1 maço de alface-americana
- 1/2 manga cortada em cubos
- 6 morangos fatiados
- 1 pepino cortado em rodelas finas
- 2 colheres de sopa de nozes picadas
Molho:
- 160 g de iogurte natural
- 1 colher de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, disponha as folhas de alface-americana, a manga, os morangos, o pepino e as nozes. Em um recipiente, misture os ingredientes do molho e regue a salada antes de servir.
Wrap de frango com creme de ricota e ervas
Ingredientes:
- 2 pães folha ou tortilhas
- 200 g de peito de frango grelhado e cortado em tiras
- 4 colheres de sopa de creme de ricota
- Ervas frescas (salsa, cebolinha, manjericão) picadas e folhas de alface a gosto
- 1 cenoura ralada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere o creme de ricota com as ervas, o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça levemente o pão folha em uma frigideira em fogo médio. Depois, espalhe o creme de ricota sobre ele e adicione as tiras de frango, a cenoura ralada e as folhas de alface. Enrole o pão como um wrap e corte ao meio para servir.
Musse de maracujá com toque de limão
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 300 g de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de suco concentrado de maracujá
- Raspas de limão para decorar
Modo de preparo:
No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá até obter uma textura homogênea. Coloque a mistura em taças individuais e leve à geladeira por 2 horas. Antes de servir, decore com as raspas de limão.
Espetinhos de frutas com calda de iogurte
Ingredientes:
- 1 banana cortada em rodelas
- 1 manga cortada em cubos
- 1 kiwi cortado em pedaços
- 8 morangos inteiros
- Palitos de churrasco
Calda
- 160 g de iogurte natural
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo:
Monte os espetinhos intercalando as frutas nos palitos de churrasco. Em um recipiente, misture o iogurte com o mel. Sirva os espetinhos com a calda ao lado para mergulhar.
Por Sarah Monteiro