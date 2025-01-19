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De musse a suco verde

5 receitas práticas para refrescar o seu verão

Feitos com ingredientes leves, esses pratos são perfeitos para os dias de calor
Portal Edicase

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Publicado em 19 de Janeiro de 2025 às 11:30

Suco verde energizante (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Suco verde energizante Crédito: New Africa | Shutterstock
O verão é a época perfeita para apostar em receitas rápidas, leves e refrescantes, que combinam praticidade com muito sabor. Para ajudar você a aproveitar a estação ao máximo, a chef Debora Campos, do Instituto Gourmet, compartilha com HZ cinco receitas incríveis, que incluem pratos, sobremesas, sucos e petiscos ideais para os dias quentes. Confira!

Suco verde energizante

Ingredientes:
  • 1 folha de couve
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 rodela de abacaxi
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
  • 200 ml de água gelada ou água de coco
  • Gelo a gosto
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Coe, se preferir, e sirva com gelo.

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Salada tropical com molho de iogurte

Ingredientes:
  • 1 maço de alface-americana
  • 1/2 manga cortada em cubos
  • 6 morangos fatiados
  • 1 pepino cortado em rodelas finas
  • 2 colheres de sopa de nozes picadas
Molho:
  • 160 g de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de mel
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, disponha as folhas de alface-americana, a manga, os morangos, o pepino e as nozes. Em um recipiente, misture os ingredientes do molho e regue a salada antes de servir.

Wrap de frango com creme de ricota e ervas

Ingredientes:
  • 2 pães folha ou tortilhas
  • 200 g de peito de frango grelhado e cortado em tiras
  • 4 colheres de sopa de creme de ricota
  • Ervas frescas (salsa, cebolinha, manjericão) picadas e folhas de alface a gosto
  • 1 cenoura ralada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere o creme de ricota com as ervas, o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça levemente o pão folha em uma frigideira em fogo médio. Depois, espalhe o creme de ricota sobre ele e adicione as tiras de frango, a cenoura ralada e as folhas de alface. Enrole o pão como um wrap e corte ao meio para servir.
Mousse de maracujá com toque de limão (Imagem: flanovais | Shutterstock)
Musse de maracujá com toque de limão Crédito: flanovais | Shutterstock

Musse de maracujá com toque de limão

Ingredientes:
  • 395 g de leite condensado
  • 300 g de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de suco concentrado de maracujá
  • Raspas de limão para decorar
Modo de preparo:
No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá até obter uma textura homogênea. Coloque a mistura em taças individuais e leve à geladeira por 2 horas. Antes de servir, decore com as raspas de limão.

Espetinhos de frutas com calda de iogurte

Ingredientes:
  • 1 banana cortada em rodelas
  • 1 manga cortada em cubos
  • 1 kiwi cortado em pedaços
  • 8 morangos inteiros
  • Palitos de churrasco
Calda
  • 160 g de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo:
Monte os espetinhos intercalando as frutas nos palitos de churrasco. Em um recipiente, misture o iogurte com o mel. Sirva os espetinhos com a calda ao lado para mergulhar.
Por Sarah Monteiro

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