5 sucos caseiros detox para o verão

Suco detox de pêssego com limão, hortelã e gengibre Crédito: Rimma Bondarenko | Shutterstock

Os sucos detox são uma excelente escolha para o verão, pois combinam hidratação, frescor e benefícios à saúde em uma única bebida. Com ingredientes naturais como frutas, vegetais e ervas, eles ajudam a repor os líquidos perdidos devido ao calor, mantendo o corpo hidratado.

Além disso, auxiliam o organismo no processo de desintoxicação, eliminando toxinas acumuladas, especialmente após períodos de alimentação mais pesada.

A seguir, confira como preparar cinco receitas de sucos caseiros detox para o verão!

Suco detox de pêssego com limão, hortelã e gengibre

Ingredientes:

2 pêssegos maduros fatiados e sem caroço

Suco de 1 limão

10 folhas de hortelã frescas

1 pedaço pequeno de gengibre

300 ml de água de coco gelada

Como fazer:

Coloque os pêssegos, o suco do limão, as folhas de hortelã, o gengibre e a água de coco gelada no liquidificador. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Suco detox de laranja com cenoura e limão

Ingredientes:

Suco de 3 laranjas

1 cenoura descascada e picada

Suco de 1 limão

250 ml de água gelada

Mel a gosto

Modo de preparo:

Coloque o suco das laranjas, a cenoura, o suco do limão e a água gelada no liquidificador. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adoce com mel e sirva em seguida.

Suco detox de pepino com limão e hortelã

Ingredientes:

1 pepino cortado em rodelas

Suco de 2 limões

10 folhas de hortelã frescas

300 ml de água de coco gelada

Xilitol a gosto

Modo de preparo:

Coloque o pepino, o suco dos limões, as folhas de hortelã e a água de coco gelada no liquidificador. Bata até que a mistura fique homogênea. Adoce com xilitol e sirva em seguida.

Suco detox de kiwi com limão, hortelã e gengibre Crédito: Zb89V | Shutterstock

Suco detox de kiwi com limão, hortelã e gengibre

Ingredientes:

2 kiwis maduros descascados e picados

Suco de 1 limão

10 folhas de hortelã frescas

1 pedaço pequeno de gengibre

300 ml de água gelada

Mel a gosto

Modo de preparo:

Coloque o kiwi, o suco do limão, as folhas de hortelã, o gengibre e a água gelada no liquidificador. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adoce com mel e sirva em seguida.

Suco detox de manga com gengibre e maracujá

Ingredientes:

1 manga madura descascada e picada

Polpa de 2 maracujás

1 pedaço pequeno de gengibre

300 ml de água gelada

Mel a gosto

Modo de preparo: