5 sucos caseiros detox para o verão

Os sucos detox são uma excelente escolha para o verão, pois combinam hidratação, frescor e benefícios à saúde em uma única bebida. Com ingredientes naturais como frutas, vegetais e ervas, eles ajudam a repor os líquidos perdidos devido ao calor, mantendo o corpo hidratado.
Além disso, auxiliam o organismo no processo de desintoxicação, eliminando toxinas acumuladas, especialmente após períodos de alimentação mais pesada.
A seguir, confira como preparar cinco receitas de sucos caseiros detox para o verão!
Suco detox de pêssego com limão, hortelã e gengibre
Ingredientes:
- 2 pêssegos maduros fatiados e sem caroço
- Suco de 1 limão
- 10 folhas de hortelã frescas
- 1 pedaço pequeno de gengibre
- 300 ml de água de coco gelada
Como fazer:
Coloque os pêssegos, o suco do limão, as folhas de hortelã, o gengibre e a água de coco gelada no liquidificador. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
Suco detox de laranja com cenoura e limão
Ingredientes:
- Suco de 3 laranjas
- 1 cenoura descascada e picada
- Suco de 1 limão
- 250 ml de água gelada
- Mel a gosto
Modo de preparo:
Coloque o suco das laranjas, a cenoura, o suco do limão e a água gelada no liquidificador. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adoce com mel e sirva em seguida.
Suco detox de pepino com limão e hortelã
Ingredientes:
- 1 pepino cortado em rodelas
- Suco de 2 limões
- 10 folhas de hortelã frescas
- 300 ml de água de coco gelada
- Xilitol a gosto
Modo de preparo:
Coloque o pepino, o suco dos limões, as folhas de hortelã e a água de coco gelada no liquidificador. Bata até que a mistura fique homogênea. Adoce com xilitol e sirva em seguida.
Suco detox de kiwi com limão, hortelã e gengibre
Ingredientes:
- 2 kiwis maduros descascados e picados
- Suco de 1 limão
- 10 folhas de hortelã frescas
- 1 pedaço pequeno de gengibre
- 300 ml de água gelada
- Mel a gosto
Modo de preparo:
Coloque o kiwi, o suco do limão, as folhas de hortelã, o gengibre e a água gelada no liquidificador. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adoce com mel e sirva em seguida.
Suco detox de manga com gengibre e maracujá
Ingredientes:
- 1 manga madura descascada e picada
- Polpa de 2 maracujás
- 1 pedaço pequeno de gengibre
- 300 ml de água gelada
- Mel a gosto
Modo de preparo:
Coloque a manga, a polpa dos maracujás, o gengibre e a água gelada no liquidificador. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.