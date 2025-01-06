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5 sucos caseiros detox para o verão

Confira receitas leves e saborosas para cuidar do corpo enquanto aproveita os dias ensolarados
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 16:40

Suco detox de pêssego com limão, hortelã e gengibre (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)
Suco detox de pêssego com limão, hortelã e gengibre Crédito: Rimma Bondarenko | Shutterstock
Os sucos detox são uma excelente escolha para o verão, pois combinam hidratação, frescor e benefícios à saúde em uma única bebida. Com ingredientes naturais como frutas, vegetais e ervas, eles ajudam a repor os líquidos perdidos devido ao calor, mantendo o corpo hidratado.
Além disso, auxiliam o organismo no processo de desintoxicação, eliminando toxinas acumuladas, especialmente após períodos de alimentação mais pesada.
A seguir, confira como preparar cinco receitas de sucos caseiros detox para o verão!

Suco detox de pêssego com limão, hortelã e gengibre

Ingredientes: 
  • 2 pêssegos maduros fatiados e sem caroço
  • Suco de 1 limão
  • 10 folhas de hortelã frescas
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
  • 300 ml de água de coco gelada
Como fazer: 
Coloque os pêssegos, o suco do limão, as folhas de hortelã, o gengibre e a água de coco gelada no liquidificador. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Suco detox de laranja com cenoura e limão

Ingredientes: 
  • Suco de 3 laranjas
  • 1 cenoura descascada e picada
  • Suco de 1 limão
  • 250 ml de água gelada
  • Mel a gosto

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Modo de preparo:
Coloque o suco das laranjas, a cenoura, o suco do limão e a água gelada no liquidificador. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adoce com mel e sirva em seguida.

Suco detox de pepino com limão e hortelã

Ingredientes:
  • 1 pepino cortado em rodelas
  • Suco de 2 limões
  • 10 folhas de hortelã frescas
  • 300 ml de água de coco gelada
  • Xilitol a gosto
Modo de preparo:
Coloque o pepino, o suco dos limões, as folhas de hortelã e a água de coco gelada no liquidificador. Bata até que a mistura fique homogênea. Adoce com xilitol e sirva em seguida.
Suco detox de kiwi com limão, hortelã e gengibre (Imagem: Zb89V | Shutterstock)
Suco detox de kiwi com limão, hortelã e gengibre Crédito: Zb89V | Shutterstock

Suco detox de kiwi com limão, hortelã e gengibre

Ingredientes:
  • 2 kiwis maduros descascados e picados
  • Suco de 1 limão
  • 10 folhas de hortelã frescas
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
  • 300 ml de água gelada
  • Mel a gosto
Modo de preparo:
Coloque o kiwi, o suco do limão, as folhas de hortelã, o gengibre e a água gelada no liquidificador. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adoce com mel e sirva em seguida.

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Suco detox de manga com gengibre e maracujá

Ingredientes:
  • 1 manga madura descascada e picada
  • Polpa de 2 maracujás
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
  • 300 ml de água gelada
  • Mel a gosto
Modo de preparo: 
Coloque a manga, a polpa dos maracujás, o gengibre e a água gelada no liquidificador. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

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