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5 receitas de sucos naturais para desinchar e combater o calor

Aprenda a preparar receitas saudáveis e nutritivas para manter o bem-estar do corpo em meio às altas temperaturas
Portal Edicase

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Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 16:15

Imagem Edicase Brasil
Suco de maracujá com limão e gengibre  Crédito: Zekabala | Shutterstock
Eliminar o inchaço do corpo costuma ser o desejo de muitos, especialmente durante o verão, quando as pessoas aproveitam os dias de calor para ir à praia ou clubes. E uma boa forma de fazer isso é investir nos sucos naturais que, além de serem nutritivos e saborosos, possuem propriedade diurética e ajudam a hidratar o corpo.
“Para evitar o quadro e o inchaço, é indicado que se dê preferência a alimentos naturais, como frutas, verduras, leguminosas e oleaginosas, pois esses alimentos possuem substâncias antioxidantes e desintoxicantes”, afirma a nutricionista Thamires Cerqueira.
A seguir, confira cinco receitas de sucos naturais para eliminar o inchaço e manter o bem-estar do corpo!

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Suco de maracujá com limão e gengibre

Ingredientes:

  • Polpa de 2 maracujás sem sementes
  • Suco de 2 limões
  • 200 ml de água
  • 1 colher de sopa de gengibre ralado
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida. 

Suco de maçã, abacaxi e gengibre

Ingredientes:

  • 1 maçã sem sementes e picada
  • 2 rodelas de abacaxi picadas
  • 2 fatias de gengibre descascadas
  • Suco de 2 limões
  • 200 ml de água 
  • Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto 

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Suco de couve com cenoura e linhaça

Ingredientes:

  • 1 folha de couve cortada em tiras
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça
  • 200 ml de água de coco gelada

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Suco de kiwi com couve, laranja e gengibre  Crédito: Caterina Trimarchi | Shutterstock

Suco de kiwi com couve, laranja e gengibre

Ingredientes:

  • 300 ml de água
  • 1 kiwi descascado e picado 
  • 3 folhas de couve picadas
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 colher de sopa de gengibre em pó
  • Pedras de gelo a gosto

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Confira 8 benefícios dos sucos funcionais nos dias quentes

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Transfira o suco para uma jarra e sirva em seguida. 

Suco de uva com gengibre e canela

Ingredientes:

  • 200 ml de suco de uva integral
  • Suco de 1 limão
  • 1 pedaço de gengibre ralado
  • 1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

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