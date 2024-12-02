5 receitas de sucos naturais para desinchar e combater o calor

Eliminar o inchaço do corpo costuma ser o desejo de muitos, especialmente durante o verão, quando as pessoas aproveitam os dias de calor para ir à praia ou clubes. E uma boa forma de fazer isso é investir nos sucos naturais que, além de serem nutritivos e saborosos, possuem propriedade diurética e ajudam a hidratar o corpo.
“Para evitar o quadro e o inchaço, é indicado que se dê preferência a alimentos naturais, como frutas, verduras, leguminosas e oleaginosas, pois esses alimentos possuem substâncias antioxidantes e desintoxicantes”, afirma a nutricionista Thamires Cerqueira.
A seguir, confira cinco receitas de sucos naturais para eliminar o inchaço e manter o bem-estar do corpo!
Suco de maracujá com limão e gengibre
Ingredientes:
- Polpa de 2 maracujás sem sementes
- Suco de 2 limões
- 200 ml de água
- 1 colher de sopa de gengibre ralado
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Suco de maçã, abacaxi e gengibre
Ingredientes:
- 1 maçã sem sementes e picada
- 2 rodelas de abacaxi picadas
- 2 fatias de gengibre descascadas
- Suco de 2 limões
- 200 ml de água
- Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.
Suco de couve com cenoura e linhaça
Ingredientes:
- 1 folha de couve cortada em tiras
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça
- 200 ml de água de coco gelada
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.
Suco de kiwi com couve, laranja e gengibre
Ingredientes:
- 300 ml de água
- 1 kiwi descascado e picado
- 3 folhas de couve picadas
- Suco de 2 laranjas
- 1 colher de sopa de gengibre em pó
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Transfira o suco para uma jarra e sirva em seguida.
Suco de uva com gengibre e canela
Ingredientes:
- 200 ml de suco de uva integral
- Suco de 1 limão
- 1 pedaço de gengibre ralado
- 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.