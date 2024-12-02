5 receitas de sucos naturais para desinchar e combater o calor

Suco de maracujá com limão e gengibre Crédito: Zekabala | Shutterstock

Eliminar o inchaço do corpo costuma ser o desejo de muitos, especialmente durante o verão, quando as pessoas aproveitam os dias de calor para ir à praia ou clubes. E uma boa forma de fazer isso é investir nos sucos naturais que, além de serem nutritivos e saborosos, possuem propriedade diurética e ajudam a hidratar o corpo.

“Para evitar o quadro e o inchaço, é indicado que se dê preferência a alimentos naturais, como frutas, verduras, leguminosas e oleaginosas, pois esses alimentos possuem substâncias antioxidantes e desintoxicantes”, afirma a nutricionista Thamires Cerqueira.

A seguir, confira cinco receitas de sucos naturais para eliminar o inchaço e manter o bem-estar do corpo!

Suco de maracujá com limão e gengibre

Ingredientes:

Polpa de 2 maracujás sem sementes

Suco de 2 limões

200 ml de água

1 colher de sopa de gengibre ralado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco de maçã, abacaxi e gengibre

Ingredientes:

1 maçã sem sementes e picada

2 rodelas de abacaxi picadas

2 fatias de gengibre descascadas

Suco de 2 limões

200 ml de água

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Suco de couve com cenoura e linhaça

Ingredientes:

1 folha de couve cortada em tiras

1 cenoura descascada e ralada

1 colher de sopa de sementes de linhaça

200 ml de água de coco gelada

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco de kiwi com couve, laranja e gengibre Crédito: Caterina Trimarchi | Shutterstock

Suco de kiwi com couve, laranja e gengibre

Ingredientes:

300 ml de água

1 kiwi descascado e picado

3 folhas de couve picadas

Suco de 2 laranjas

1 colher de sopa de gengibre em pó

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Transfira o suco para uma jarra e sirva em seguida.

Suco de uva com gengibre e canela

Ingredientes:

200 ml de suco de uva integral

Suco de 1 limão

1 pedaço de gengibre ralado

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo: