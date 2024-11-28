Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diuréticos

5 sucos para ajudar a desinchar

Aprenda a preparar bebidas naturais que combatem o inchaço e promovem leveza para o corpo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 15:44

Suco de laranja com chia (Imagem: Chudo2307 | Shutterstock)
Suco de laranja com chia Crédito: Chudo2307 | Shutterstock
O inchaço é um incômodo que atinge muitas pessoas, seja por hábitos alimentares inadequados, sedentarismo ou até alterações hormonais. Além do acompanhamento e tratamento médico, quando necessário, esse problema pode ser aliviado ao incluir no cardápio ingredientes com ação diurética, ricos em antioxidantes e capazes de estimular o sistema linfático.
Entre as alternativas naturais, os sucos são uma excelente forma de combinar nutrientes que ajudam a combater a retenção de líquidos. Por isso, confira, abaixo, 5 sugestões que ajudam a reduzir o inchaço e promovem mais disposição!

Suco de laranja com chia

Ingredientes:

  • 4 laranjas maduras
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • 500 ml de água de coco
  • Gelo a gosto

Veja Também

5 sucos detox para incluir na dieta

5 sucos funcionais para ajudar a eliminar gordura abdominal

Modo de preparo:

Em uma jarra, esprema as laranjas para obter suco fresco. Coe, se necessário, para remover o excesso de polpa. Em um recipiente pequeno, misture as sementes de chia com 100 ml de água de coco. Deixe descansar por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até que as sementes formem uma textura de gel. Misture o suco de laranja com o restante da água de coco e adicione o gel de chia. Mexa bem para incorporar. Adicione gelo antes de servir.

Suco de manga, maracujá e gengibre

Ingredientes:

  • 1 manga madura picada
  • Polpa de 1 maracujá
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 200 ml de água de coco gelada

Modo de preparo:

Bata a manga, o maracujá e o gengibre no liquidificador com a água de coco até obter uma textura homogênea. Coe, se preferir um suco mais leve. Sirva gelado.

Suco de acerola, goiaba e melancia

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de acerola
  • 1 goiaba vermelha sem sementes e picada
  • 2 xícaras de chá de melancia picada
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo:

Bata a acerola, a goiaba e a melancia no liquidificador com a água até ficar homogêneo. Coe e sirva gelado.
Suco de beterraba com chia (Imagem: nblx | Shutterstock)
Suco de beterraba com chia Crédito: Imagem: nblx | Shutterstock

Suco de beterraba com chia

Ingredientes:

  • 500 ml de água
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1/2 xícara de chá de morango
  • 1/2 xícara de chá de beterraba picada
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de mel
  • Cubos de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um copo, adicione as sementes de chia à água e deixe hidratar por 10 a 15 minutos. As sementes formarão uma textura semelhante à de gel, ficando mais macias. Em um liquidificador, bata o morango, a beterraba e o suco de limão até formar uma mistura homogênea.
Se preferir um suco mais suave, coe a mistura de frutas para remover os pedaços sólidos. Em uma jarra, combine a mistura de frutas com as sementes hidratadas (incluindo a água usada na hidratação). Mexa bem. Adicione mel, mexa e sirva.

Suco de caju, limão e gengibre

Ingredientes:

  • 1 caju maduro
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 150 ml de água gelada
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo:

Retire a castanha do caju e pique a fruta. Bata no liquidificador com o suco de limão, o gengibre, o mel e a água. Coe para retirar a parte fibrosa do caju, se preferir. Sirva em seguida.

Veja Também

6 sucos verdes funcionais para o verão

5 sucos detox para começar a semana

5 sucos verdes refrescantes para ajudar a limpar o organismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados