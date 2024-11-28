5 sucos para ajudar a desinchar

O inchaço é um incômodo que atinge muitas pessoas, seja por hábitos alimentares inadequados, sedentarismo ou até alterações hormonais. Além do acompanhamento e tratamento médico, quando necessário, esse problema pode ser aliviado ao incluir no cardápio ingredientes com ação diurética, ricos em antioxidantes e capazes de estimular o sistema linfático.
Entre as alternativas naturais, os sucos são uma excelente forma de combinar nutrientes que ajudam a combater a retenção de líquidos. Por isso, confira, abaixo, 5 sugestões que ajudam a reduzir o inchaço e promovem mais disposição!
Suco de laranja com chia
Ingredientes:
- 4 laranjas maduras
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- 500 ml de água de coco
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma jarra, esprema as laranjas para obter suco fresco. Coe, se necessário, para remover o excesso de polpa. Em um recipiente pequeno, misture as sementes de chia com 100 ml de água de coco. Deixe descansar por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até que as sementes formem uma textura de gel. Misture o suco de laranja com o restante da água de coco e adicione o gel de chia. Mexa bem para incorporar. Adicione gelo antes de servir.
Suco de manga, maracujá e gengibre
Ingredientes:
- 1 manga madura picada
- Polpa de 1 maracujá
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 200 ml de água de coco gelada
Modo de preparo:
Bata a manga, o maracujá e o gengibre no liquidificador com a água de coco até obter uma textura homogênea. Coe, se preferir um suco mais leve. Sirva gelado.
Suco de acerola, goiaba e melancia
Ingredientes:
- 1/2 xícara de chá de acerola
- 1 goiaba vermelha sem sementes e picada
- 2 xícaras de chá de melancia picada
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo:
Bata a acerola, a goiaba e a melancia no liquidificador com a água até ficar homogêneo. Coe e sirva gelado.
Suco de beterraba com chia
Ingredientes:
- 500 ml de água
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 1/2 xícara de chá de morango
- 1/2 xícara de chá de beterraba picada
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de mel
- Cubos de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um copo, adicione as sementes de chia à água e deixe hidratar por 10 a 15 minutos. As sementes formarão uma textura semelhante à de gel, ficando mais macias. Em um liquidificador, bata o morango, a beterraba e o suco de limão até formar uma mistura homogênea.
Se preferir um suco mais suave, coe a mistura de frutas para remover os pedaços sólidos. Em uma jarra, combine a mistura de frutas com as sementes hidratadas (incluindo a água usada na hidratação). Mexa bem. Adicione mel, mexa e sirva.
Suco de caju, limão e gengibre
Ingredientes:
- 1 caju maduro
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 150 ml de água gelada
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo:
Retire a castanha do caju e pique a fruta. Bata no liquidificador com o suco de limão, o gengibre, o mel e a água. Coe para retirar a parte fibrosa do caju, se preferir. Sirva em seguida.