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5 sucos detox para incluir na dieta

Aprenda a preparar receitas de bebidas deliciosas e nutritivas para aumentar o bem-estar do corpo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 15:36

Suco de couve com morango e abacaxi (Imagem: Veronika Smirnaya | Shutterstock)
Suco de couve com morango e abacaxi (Imagem: Veronika Smirnaya | Shutterstock) Crédito:
Os sucos detox têm se tornado uma tendência popular entre aqueles que buscam uma alimentação mais saudável e equilibrada. Combinando ingredientes frescos e nutritivos, eles ajudam a desintoxicar o organismo, promovendo bem-estar e energia. Além disso, são deliciosos e uma maneira prática de aumentar a ingestão de frutas e vegetais.
A seguir, confira como preparar algumas receitas de sucos detox para incluir na sua rotina!

Suco de couve com morango e abacaxi

Ingredientes:

  • 250 ml de água gelada
  • 5 morangos fatiados
  • 2 fatias de abacaxi picadas
  • 1 folha de couve fatiada
  • Folhas de hortelã a gosto

Veja Também

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5 sucos funcionais para ajudar a eliminar gordura abdominal

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco de lichia com hortelã e gengibre

Ingredientes:

  • 200 ml de água de coco gelada
  • Polpa de 8 lichias
  • 1 colher de sopa de gengibre em pó
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco de uva com kiwi e laranja

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de uva sem semente
  • 3 kiwis descascados e picados
  • Suco de 1 laranja
  • 1/5 l de água gelada

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.
Suco de beterraba com maçã e cenoura (Imagem: Melica | Shutterstock)
Suco de beterraba com maçã e cenoura (Imagem: Melica | Shutterstock) Crédito:

Suco de beterraba com cenoura e maçã

Ingredientes:

  • 1 cenoura picada
  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco de couve com linhaça e laranja

Ingredientes:

  • 2 maçãs sem sementes e picadas
  • 1 castanha-do-Pará
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça
  • Suco de 1 laranja
  • 100 ml de água de coco gelada
  • 2 folhas de couve fatiadas

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

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5 sucos com abacaxi para ajudar a desintoxicar o organismo

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