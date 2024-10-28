5 sucos detox para incluir na dieta

Suco de couve com morango e abacaxi (Imagem: Veronika Smirnaya | Shutterstock) Crédito:

Os sucos detox têm se tornado uma tendência popular entre aqueles que buscam uma alimentação mais saudável e equilibrada. Combinando ingredientes frescos e nutritivos, eles ajudam a desintoxicar o organismo, promovendo bem-estar e energia. Além disso, são deliciosos e uma maneira prática de aumentar a ingestão de frutas e vegetais.

A seguir, confira como preparar algumas receitas de sucos detox para incluir na sua rotina!

Suco de couve com morango e abacaxi

Ingredientes:

250 ml de água gelada

5 morangos fatiados

2 fatias de abacaxi picadas

1 folha de couve fatiada

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco de lichia com hortelã e gengibre

Ingredientes:

200 ml de água de coco gelada

Polpa de 8 lichias

1 colher de sopa de gengibre em pó

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco de uva com kiwi e laranja

Ingredientes:

1 xícara de chá de uva sem semente

3 kiwis descascados e picados

Suco de 1 laranja

1/5 l de água gelada

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco de beterraba com maçã e cenoura (Imagem: Melica | Shutterstock) Crédito:

Suco de beterraba com cenoura e maçã

Ingredientes:

1 cenoura picada

1 beterraba descascada e picada

1 maçã sem sementes e picada

200 ml de água gelada

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e transfira para um copo. Sirva em seguida.

Suco de couve com linhaça e laranja

Ingredientes:

2 maçãs sem sementes e picadas

1 castanha-do-Pará

1 colher de sopa de sementes de linhaça

Suco de 1 laranja

100 ml de água de coco gelada

2 folhas de couve fatiadas

Modo de preparo: