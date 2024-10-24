5 sucos funcionais para ajudar a eliminar gordura abdominal

A gordura abdominal é uma preocupação comum e, para combatê-la de maneira eficaz, é essencial adotar estratégias alimentares saudáveis. Nesse sentido, os sucos funcionais se destacam como uma ótima alternativa, pois fornecem nutrientes que auxiliam na queima de gordura e na desintoxicação do organismo.
Além disso, hidratam o corpo e potencializam o metabolismo, especialmente quando combinados com uma dieta equilibrada e exercícios regulares. A seguir, confira como preparar algumas opções para incluir na sua rotina!
Suco de melão com limão
Ingredientes:
- 1 fatia de melão
- Suco de 2 limões
- 250 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a água e o melão e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e o limão e bata novamente por 2 minutos. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de hortelã, rodelas de limão e pedaços de melão.
Suco de abacaxi com chá verde
Ingredientes:
- 1 rodela de abacaxi
- 4 folhas de hortelã
- 2 colheres de sopa de linhaça
- 250 ml de água de coco
- 1 colher de sobremesa de chá verde
- Pedras de gelo a gosto
- Xilitol para adoçar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Suco de maçã com gengibre e canela
Ingredientes:
- 1 maçã sem sementes e picada
- 1 colher de sopa de gengibre em pó
- 1 colher de sopa de canela em pó
- 350 ml de água gelada
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Suco de beterraba com gengibre
Ingredientes:
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 colher de sopa de gengibre ralado
- 250 ml de água de coco gelada
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Suco de melancia com aipo
Ingredientes:
- 2 fatias de melancia
- 1 talo de aipo
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.