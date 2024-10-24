5 sucos funcionais para ajudar a eliminar gordura abdominal

Suco de melão com limão Crédito: Rimma Bondarenko | Shutterstock

A gordura abdominal é uma preocupação comum e, para combatê-la de maneira eficaz, é essencial adotar estratégias alimentares saudáveis. Nesse sentido, os sucos funcionais se destacam como uma ótima alternativa, pois fornecem nutrientes que auxiliam na queima de gordura e na desintoxicação do organismo.

Além disso, hidratam o corpo e potencializam o metabolismo, especialmente quando combinados com uma dieta equilibrada e exercícios regulares. A seguir, confira como preparar algumas opções para incluir na sua rotina!

Suco de melão com limão

Ingredientes:

1 fatia de melão

Suco de 2 limões

250 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a água e o melão e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e o limão e bata novamente por 2 minutos. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de hortelã, rodelas de limão e pedaços de melão.

Suco de abacaxi com chá verde

Ingredientes:

1 rodela de abacaxi

4 folhas de hortelã

2 colheres de sopa de linhaça

250 ml de água de coco

1 colher de sobremesa de chá verde

Pedras de gelo a gosto

Xilitol para adoçar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco de maçã com gengibre e canela

Ingredientes:

1 maçã sem sementes e picada

1 colher de sopa de gengibre em pó

1 colher de sopa de canela em pó

350 ml de água gelada

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco de beterraba com gengibre Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Suco de beterraba com gengibre

Ingredientes:

1 beterraba descascada e picada

1 colher de sopa de gengibre ralado

250 ml de água de coco gelada

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco de melancia com aipo

Ingredientes:

2 fatias de melancia

1 talo de aipo

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo: