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Nutrição

5 sucos funcionais para ajudar a eliminar gordura abdominal

Aprenda a preparar receitas deliciosas que potencializam a perda de peso e promovem a saúde
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 14:35

Suco de melão com limão (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)
Suco de melão com limão  Crédito: Rimma Bondarenko | Shutterstock
A gordura abdominal é uma preocupação comum e, para combatê-la de maneira eficaz, é essencial adotar estratégias alimentares saudáveis. Nesse sentido, os sucos funcionais se destacam como uma ótima alternativa, pois fornecem nutrientes que auxiliam na queima de gordura e na desintoxicação do organismo.
Além disso, hidratam o corpo e potencializam o metabolismo, especialmente quando combinados com uma dieta equilibrada e exercícios regulares. A seguir, confira como preparar algumas opções para incluir na sua rotina!

Suco de melão com limão

Ingredientes:

  • 1 fatia de melão
  • Suco de 2 limões
  • 250 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

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Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a água e o melão e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e o limão e bata novamente por 2 minutos. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de hortelã, rodelas de limão e pedaços de melão.

Suco de abacaxi com chá verde

Ingredientes:

  • 1 rodela de abacaxi
  • 4 folhas de hortelã
  • 2 colheres de sopa de linhaça
  • 250 ml de água de coco
  • 1 colher de sobremesa de chá verde
  • Pedras de gelo a gosto
  • Xilitol para adoçar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco de maçã com gengibre e canela

Ingredientes:

  • 1 maçã sem sementes e picada
  • 1 colher de sopa de gengibre em pó
  • 1 colher de sopa de canela em pó
  • 350 ml de água gelada

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Suco de beterraba com gengibre (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Suco de beterraba com gengibre  Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Suco de beterraba com gengibre

Ingredientes:

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1 colher de sopa de gengibre ralado
  • 250 ml de água de coco gelada

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco de melancia com aipo

Ingredientes:

  • 2 fatias de melancia
  • 1 talo de aipo
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

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