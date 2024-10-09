5 receitas de suco com beterraba para aumentar a força muscular

Suco de beterraba com gengibre e limão Crédito: Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock

A beterraba é um excelente alimento para quem busca aumentar a força muscular e maximizar o desempenho na academia. Rica em nitratos, ela ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo, facilitando o transporte de oxigênio para os músculos, o que resulta em maior resistência e recuperação muscular durante treinos intensos.

Incluir a beterraba na rotina alimentar, especialmente em forma de suco, é uma maneira prática e eficaz de aproveitar seus benefícios, ajudando a potencializar a energia e a performance durante os exercícios. Por isso, abaixo, confira como preparar algumas receitas!

Suco de beterraba com gengibre e limão

Ingredientes:

1 beterraba descascada e picada

1 pedaço pequeno de gengibre

Suco de 1 limão

1 punhado de folhas de hortelã

200 ml de água gelada

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Suco de beterraba com maçã e cenoura

Ingredientes:

2 beterrabas descascadas e picadas

2 maçãs picadas

2 cenouras picadas

700 ml de água gelada

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida .

Suco de beterraba com espinafre e limão

Ingredientes:

1 beterraba descascada e picada

1 punhado de espinafre

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida.

Suco de beterraba com cenoura e laranja Crédito: Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock

Suco de beterraba com cenoura e laranja

Ingredientes:

1 beterraba descascada e picada

2 cenouras picadas

300 ml de suco de laranja gelado

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Suco de beterraba com melancia e morango

Ingredientes:

1 beterraba descascada e picada

1 fatia de melancia sem sementes

5 morangos

100 ml de água gelada

Modo de preparo: