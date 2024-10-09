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Saudável

5 receitas de suco com beterraba para aumentar a força muscular

Veja como preparar bebidas deliciosas e simples para melhorar o desempenho na academia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 16:36

Suco de beterraba com gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock)
Suco de beterraba com gengibre e limão Crédito: Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock
A beterraba é um excelente alimento para quem busca aumentar a força muscular e maximizar o desempenho na academia. Rica em nitratos, ela ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo, facilitando o transporte de oxigênio para os músculos, o que resulta em maior resistência e recuperação muscular durante treinos intensos.
Incluir a beterraba na rotina alimentar, especialmente em forma de suco, é uma maneira prática e eficaz de aproveitar seus benefícios, ajudando a potencializar a energia e a performance durante os exercícios. Por isso, abaixo, confira como preparar algumas receitas!

Suco de beterraba com gengibre e limão

Ingredientes:

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
  • Suco de 1 limão
  • 1 punhado de folhas de hortelã
  • 200 ml de água gelada

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Suco de beterraba potencializa a força muscular durante atividade física

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Suco de beterraba com maçã e cenoura

Ingredientes:

  • 2 beterrabas descascadas e picadas
  • 2 maçãs picadas
  • 2 cenouras picadas
  • 700 ml de água gelada

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida .

Suco de beterraba com espinafre e limão

Ingredientes:

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1 punhado de espinafre
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida.
Suco de beterraba com cenoura e laranja (Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock)
Suco de beterraba com cenoura e laranja Crédito: Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock

Suco de beterraba com cenoura e laranja

Ingredientes:

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 2 cenouras picadas
  • 300 ml de suco de laranja gelado

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Suco de beterraba com melancia e morango

Ingredientes:

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1 fatia de melancia sem sementes
  • 5 morangos
  • 100 ml de água gelada

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida.

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