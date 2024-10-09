5 receitas de suco com beterraba para aumentar a força muscular

A beterraba é um excelente alimento para quem busca aumentar a força muscular e maximizar o desempenho na academia. Rica em nitratos, ela ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo, facilitando o transporte de oxigênio para os músculos, o que resulta em maior resistência e recuperação muscular durante treinos intensos.
Incluir a beterraba na rotina alimentar, especialmente em forma de suco, é uma maneira prática e eficaz de aproveitar seus benefícios, ajudando a potencializar a energia e a performance durante os exercícios. Por isso, abaixo, confira como preparar algumas receitas!
Suco de beterraba com gengibre e limão
Ingredientes:
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 pedaço pequeno de gengibre
- Suco de 1 limão
- 1 punhado de folhas de hortelã
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.
Suco de beterraba com maçã e cenoura
Ingredientes:
- 2 beterrabas descascadas e picadas
- 2 maçãs picadas
- 2 cenouras picadas
- 700 ml de água gelada
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida .
Suco de beterraba com espinafre e limão
Ingredientes:
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 punhado de espinafre
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida.
Suco de beterraba com cenoura e laranja
Ingredientes:
- 1 beterraba descascada e picada
- 2 cenouras picadas
- 300 ml de suco de laranja gelado
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.
Suco de beterraba com melancia e morango
Ingredientes:
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 fatia de melancia sem sementes
- 5 morangos
- 100 ml de água gelada
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma bebida homogênea. Coe e sirva em seguida.