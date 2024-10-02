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Edicase Brasil

5 sucos com abacaxi para ajudar a desintoxicar o organismo

Aprenda a preparar bebidas refrescantes que promovem saúde e auxiliam no bem-estar
Portal Edicase

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Publicado em 02 de Outubro de 2024 às 15:36

Suco de abacaxi, gengibre e maçã (Imagem: dumpstock | Shutterstock)
Suco de abacaxi, gengibre e maçã Crédito: Imagem: dumpstock | Shutterstock
O abacaxi destaca-se por suas propriedades diuréticas e antioxidantes, auxiliando naturalmente na eliminação de toxinas e no fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, ele contém bromelina, uma enzima poderosa que contribui para melhorar a digestão e reduzir inflamações. Curiosamente, o abacaxi foi introduzido na Europa no século XVI e, por muito tempo, era considerado um item de luxo, sendo até alugado para festas. Veja, abaixo, 5 sucos com abacaxi para ajudar a desintoxicar o organismo!

Suco de abacaxi, gengibre e maçã

Ingredientes

  • 1 abacaxi descascado e cortado em pedaços
  • 1 maçã vermelha sem sementes e cortada em pedaços
  • 1 pedaço de gengibre fresco descascado e picado
  • 500 ml de água gelada
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi, a maçã e o gengibre. Adicione a água gelada e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco para remover os resíduos do gengibre e as fibras. Sirva em um copo grande com bastante gelo.

Suco detox de abacaxi com maracujá

Ingredientes

  • 2 fatias de abacaxi
  • Polpa de 1 maracujá
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça dourada
  • Água para hidratar a linhaça
  • 300 ml de água filtrada
  • 5 folhas de hortelã
  • 1 colher de chá de melado
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Hidrate, em um recipiente, a linhaça com água e deixe por 15 minutos. No liquidificador, coloque o abacaxi, a polpa do maracujá, a cenoura, a água filtrada e as folhas de hortelã. Bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as sementes de linhaça (incluindo a água) e o melado. Bata por mais alguns segundos. Coe se preferir e sirva com pedras de gelo, decorando com folhas de hortelã.

Suco de abacaxi, beterraba e limão

Ingredientes

  • 2 fatias de abacaxi fresco
  • 1/2 beterraba descascada e picada
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
  • 300 ml de água de coco
  • 1 colher de sopa de semente de chia
  • Água para hidratar a chia
  • Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a chia com água por 10 minutos. No liquidificador, adicione o abacaxi, a beterraba e o gengibre. Bata até obter um suco homogêneo. Acrescente o suco de limão, a água de coco e as folhas de hortelã. Bata por mais 30 segundos. Adicione a chia hidratada e misture levemente com uma colher. Sirva com pedras de gelo e decore com folhas de hortelã.
Suco detox de abacaxi, cenoura, maçã e pimentão amarelo (Imagem: Endah Kurnia P | Shutterstock)
Suco detox de abacaxi, cenoura, maçã e pimentão amarelo Crédito: Imagem: Endah Kurnia P | Shutterstock

Suco detox de abacaxi com pimentão amarelo

Ingredientes

  • 2 fatias de abacaxi
  • 1 maçã vermelha sem sementes e picada
  • 1 maçã-verde sem sementes e picada
  • 1 pera sem sementes e picada
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado
  • Suco de 1 laranja
  • Suco de 1 limão
  • 300 ml de água gelada
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi, as maçãs, a pera, a cenoura e o pimentão amarelo. Bata até obter um suco bem homogêneo. Acrescente o suco de laranja, o suco de limão e a água gelada. Bata por mais alguns segundos até misturar bem todos os ingredientes. Coe se desejar uma consistência mais suave. Transfira o suco para copos, adicione gelo e sirva em seguida.

Suco verde de abacaxi com pepino

Ingredientes

  • 3 fatias de abacaxi
  • 1/2 pepino descascado e sem sementes
  • 1 maçã-verde, sem sementes e picada
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de linhaça dourada triturada
  • 300 ml de água filtrada e gelada
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o pepino , a maçã e o suco de limão. Bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a salsinha e a linhaça, bata por mais 20 segundos. Coe se preferir uma textura mais líquida. Acrescente gelo e sirva imediatamente.

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