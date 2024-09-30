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Refrescantes

5 sucos detox para começar a semana

Aprenda a preparar receitas de bebidas leves para fortalecer a saúde e manter a disposição
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 16:36

Suco de espinafre com aipo e gengibre (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Suco de espinafre com aipo e gengibre Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Sucos detox representam uma excelente alternativa para iniciar a semana com energia e disposição. Preparados à base de frutas e vegetais, como laranja, couve e beterraba, eles contêm vitaminas e minerais que auxiliam na desintoxicação do organismo e no fortalecimento do sistema imunológico.
Além disso, são deliciosos, práticos de fazer e promovem a hidratação do corpo. Abaixo, veja como preparar algumas opções para a sua semana!

Suco de espinafre com aipo e gengibre

Ingredientes

  • 1 talo de aipo
  • 1 xícara de chá de folhas deespinafre
  • 1 pedaço de gengibre descascado
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água de coco
  • Pedras de gelo e xilitol a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo e o xilitol, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e adoce com xilitol. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

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Suco de uva com kiwi e laranja

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de uva sem sementes
  • 3 kiwis descascados e picados
  • Gomos de 1 laranja
  • 500 ml de água gelada
  • Xilitol a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o xilitol, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um corpo e adoce com xilitol. Sirva em seguida.

Suco de melão com limão e couve

Ingredientes:

  • 1 folha de couve-manteiga
  • 1 fatia demelão
  • 250 ml de água de coco
  • 1/2 de colher de sopa de suco de limão
  • Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, o melão, a água de coco, o suco de limão e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Suco de romã com beterraba e laranja (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Suco de romã com beterraba e laranja Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Suco de romã com beterraba e laranja

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de sementes de romã
  • 1/4 de beterraba picada
  • Suco de 1 laranja
  • 1 talo de aipo
  • 250 ml de água gelada

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco de maçã com cenoura e gengibre

Ingredientes:

  • 4 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • Gomos de 1 limão
  • 1 pedaço de gengibre descascado
  • 500 ml de água gelada
  • Mel a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o mel, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e adoce com mel. Sirva em seguida.

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