5 sucos detox para começar a semana

Sucos detox representam uma excelente alternativa para iniciar a semana com energia e disposição. Preparados à base de frutas e vegetais, como laranja, couve e beterraba, eles contêm vitaminas e minerais que auxiliam na desintoxicação do organismo e no fortalecimento do sistema imunológico.
Além disso, são deliciosos, práticos de fazer e promovem a hidratação do corpo. Abaixo, veja como preparar algumas opções para a sua semana!
Suco de espinafre com aipo e gengibre
Ingredientes
- 1 talo de aipo
- 1 xícara de chá de folhas deespinafre
- 1 pedaço de gengibre descascado
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água de coco
- Pedras de gelo e xilitol a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo e o xilitol, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e adoce com xilitol. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Suco de uva com kiwi e laranja
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de uva sem sementes
- 3 kiwis descascados e picados
- Gomos de 1 laranja
- 500 ml de água gelada
- Xilitol a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o xilitol, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um corpo e adoce com xilitol. Sirva em seguida.
Suco de melão com limão e couve
Ingredientes:
- 1 folha de couve-manteiga
- 1 fatia demelão
- 250 ml de água de coco
- 1/2 de colher de sopa de suco de limão
- Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, o melão, a água de coco, o suco de limão e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Suco de romã com beterraba e laranja
Ingredientes:
- 2 colheres de sopa de sementes de romã
- 1/4 de beterraba picada
- Suco de 1 laranja
- 1 talo de aipo
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Suco de maçã com cenoura e gengibre
Ingredientes:
- 4 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 1 maçã sem sementes e picada
- Gomos de 1 limão
- 1 pedaço de gengibre descascado
- 500 ml de água gelada
- Mel a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o mel, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e adoce com mel. Sirva em seguida.