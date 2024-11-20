6 sucos verdes funcionais para o verão

Suco de couve com laranja e limão Crédito: flanovais | Shutterstock

Os sucos verdes se destacam como aliados refrescantes e saudáveis durante os meses quentes do verão. Combinando uma variedade de ingredientes, como frutas e vegetais, essas bebidas oferecem uma explosão de nutrientes essenciais.

Além disso, suas propriedades hidratantes ajudam a manter o corpo fresco e fornecem uma abundância de vitaminas, minerais e antioxidantes que promovem a saúde.

Por isso, a seguir, confira como preparar seis receitas de suco verde deliciosos!

Suco de couve com laranja e limão

Ingredientes:

3 folhas de couve-manteiga

2 laranjas descascadas, cortadas em quatro partes e sem sementes

1 limão descascado e cortado em rodelas

1 fatia de gengibre

1 l de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em água corrente, lave as folhas de couve-manteiga e rasgue-as em pedaços. Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, a laranja, o limão, o gengibre, a água e o gelo e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco, se achar necessário, e sirva em seguida.

Suco de salsa, couve e abacaxi

Ingredientes:

1 colher de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de couve-manteiga

1 fatia de abacaxi descascada e cortada em cubos

350 ml de água de coco gelada

3 folhas de hortelã

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a salsa, a couve-manteiga, o abacaxi, a água de coco e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco e beba em seguida.

Suco de espinafre com pepino

Ingredientes:

350 ml de água

1 xícara de chá de espinafre

1/2 xícara de chá de pepino descascado e picado

2 talos de aipo fatiados

1/2 xícara de chá de abacaxi descascado e picado

1 maçã-verde sem sementes e picada

1 fatia de gengibre descascada

Suco de 1 limão

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o espinafre e o pepino e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o aipo, o abacaxi, a maçã-verde, o gengibre, o suco de limão, as pedras de gelo e a água e bata para incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de aipo com limão Crédito: Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock

Suco de aipo com limão

Ingredientes:

1 talo de aipo

Suco de 2 limões

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã

1 colher de chá de canela em pó

500 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em água corrente, lave o talo de aipo e pique. Disponha em um liquidificador, adicione a água e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as folhas de hortelã, a canela em pó e as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Coe e sirva em seguida.

Suco de couve e melão

Ingredientes:

2 folhas de couve

1 fatia de melão descascada e picada

2 rodelas de pepino descascadas

1 colher de sopa de linhaça

300 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o melão, a couve, o pepino e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente a linhaça e as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de couve com açafrão

Ingredientes:

1 folha de couve

1 colher de sopa de gengibre em pó

1 colher de café de açafrão em pó

Suco de 1 limão

350 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo: