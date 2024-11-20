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Fresquinhos

6 sucos verdes funcionais para o verão

Veja como preparar receitas refrescantes e saudáveis para esta época do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 15:45

Suco de couve com laranja e limão (Imagem: flanovais | Shutterstock)
Suco de couve com laranja e limão Crédito: flanovais | Shutterstock
Os sucos verdes se destacam como aliados refrescantes e saudáveis durante os meses quentes do verão. Combinando uma variedade de ingredientes, como frutas e vegetais, essas bebidas oferecem uma explosão de nutrientes essenciais.
Além disso, suas propriedades hidratantes ajudam a manter o corpo fresco e fornecem uma abundância de vitaminas, minerais e antioxidantes que promovem a saúde.
Por isso, a seguir, confira como preparar seis receitas de suco verde deliciosos!

Suco de couve com laranja e limão

Ingredientes:

  • 3 folhas de couve-manteiga
  • 2 laranjas descascadas, cortadas em quatro partes e sem sementes
  • 1 limão descascado e cortado em rodelas
  • 1 fatia de gengibre
  • 1 l de água
  • Pedras de gelo a gosto

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Modo de preparo:

Em água corrente, lave as folhas de couve-manteiga e rasgue-as em pedaços. Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, a laranja, o limão, o gengibre, a água e o gelo e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco, se achar necessário, e sirva em seguida.

Suco de salsa, couve e abacaxi

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de salsa picada
  • 1 colher de sopa de couve-manteiga
  • 1 fatia de abacaxi descascada e cortada em cubos
  • 350 ml de água de coco gelada
  • 3 folhas de hortelã

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a salsa, a couve-manteiga, o abacaxi, a água de coco e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco e beba em seguida.

Suco de espinafre com pepino

Ingredientes:

  • 350 ml de água
  • 1 xícara de chá de espinafre
  • 1/2 xícara de chá de pepino descascado e picado
  • 2 talos de aipo fatiados
  • 1/2 xícara de chá de abacaxi descascado e picado
  • 1 maçã-verde sem sementes e picada
  • 1 fatia de gengibre descascada
  • Suco de 1 limão
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o espinafre e o pepino e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o aipo, o abacaxi, a maçã-verde, o gengibre, o suco de limão, as pedras de gelo e a água e bata para incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco de aipo com limão (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)
Suco de aipo com limão Crédito: Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock

Suco de aipo com limão

Ingredientes:

  • 1 talo de aipo
  • Suco de 2 limões
  • 1/2 xícara de chá de folhas de hortelã
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 500 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

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Modo de preparo:

Em água corrente, lave o talo de aipo e pique. Disponha em um liquidificador, adicione a água e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as folhas de hortelã, a canela em pó e as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Coe e sirva em seguida.

Suco de couve e melão

Ingredientes:

  • 2 folhas de couve
  • 1 fatia de melão descascada e picada
  • 2 rodelas de pepino descascadas
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • 300 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o melão, a couve, o pepino e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente a linhaça e as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de couve com açafrão

Ingredientes:

  • 1 folha de couve
  • 1 colher de sopa de gengibre em pó
  • 1 colher de café de açafrão em pó
  • Suco de 1 limão
  • 350 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.

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