6 sucos verdes funcionais para o verão

Os sucos verdes se destacam como aliados refrescantes e saudáveis durante os meses quentes do verão. Combinando uma variedade de ingredientes, como frutas e vegetais, essas bebidas oferecem uma explosão de nutrientes essenciais.
Além disso, suas propriedades hidratantes ajudam a manter o corpo fresco e fornecem uma abundância de vitaminas, minerais e antioxidantes que promovem a saúde.
Por isso, a seguir, confira como preparar seis receitas de suco verde deliciosos!
Suco de couve com laranja e limão
Ingredientes:
- 3 folhas de couve-manteiga
- 2 laranjas descascadas, cortadas em quatro partes e sem sementes
- 1 limão descascado e cortado em rodelas
- 1 fatia de gengibre
- 1 l de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em água corrente, lave as folhas de couve-manteiga e rasgue-as em pedaços. Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, a laranja, o limão, o gengibre, a água e o gelo e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco, se achar necessário, e sirva em seguida.
Suco de salsa, couve e abacaxi
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de salsa picada
- 1 colher de sopa de couve-manteiga
- 1 fatia de abacaxi descascada e cortada em cubos
- 350 ml de água de coco gelada
- 3 folhas de hortelã
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a salsa, a couve-manteiga, o abacaxi, a água de coco e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco e beba em seguida.
Suco de espinafre com pepino
Ingredientes:
- 350 ml de água
- 1 xícara de chá de espinafre
- 1/2 xícara de chá de pepino descascado e picado
- 2 talos de aipo fatiados
- 1/2 xícara de chá de abacaxi descascado e picado
- 1 maçã-verde sem sementes e picada
- 1 fatia de gengibre descascada
- Suco de 1 limão
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o espinafre e o pepino e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o aipo, o abacaxi, a maçã-verde, o gengibre, o suco de limão, as pedras de gelo e a água e bata para incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco de aipo com limão
Ingredientes:
- 1 talo de aipo
- Suco de 2 limões
- 1/2 xícara de chá de folhas de hortelã
- 1 colher de chá de canela em pó
- 500 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em água corrente, lave o talo de aipo e pique. Disponha em um liquidificador, adicione a água e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as folhas de hortelã, a canela em pó e as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Coe e sirva em seguida.
Suco de couve e melão
Ingredientes:
- 2 folhas de couve
- 1 fatia de melão descascada e picada
- 2 rodelas de pepino descascadas
- 1 colher de sopa de linhaça
- 300 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o melão, a couve, o pepino e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente a linhaça e as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco de couve com açafrão
Ingredientes:
- 1 folha de couve
- 1 colher de sopa de gengibre em pó
- 1 colher de café de açafrão em pó
- Suco de 1 limão
- 350 ml de água
- Mel para adoçar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.