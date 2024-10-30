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Alimentação

6 sucos detox para limpar o organismo para o verão

Aprenda a preparar bebidas leves, saudáveis e saborosas para incluir na dieta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 16:36

Suco de aspargo e abacaxi (Imagem: Maria_Usp | Shutterstock)
Suco de aspargo e abacaxi  Crédito: Maria_Usp | Shutterstock
Com a chegada de novembro, inicia-se o tão aguardado “projeto verão”, a época de se preparar para os dias quentes e de praia. Neste período, muitas pessoas começam a se dedicar à prática de exercícios e a uma alimentação saudável, e uma bebida que se destaca é o suco detox.
Isso porque, além de ser rico em nutrientes e sabor, ele ajuda a eliminar toxinas, melhora a digestão e aumenta a disposição, tornando-se um aliado perfeito para quem deseja limpar o organismo.
Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de sucos detox diferentes para você incluir na sua rotina e se preparar para o verão. Confira!

Suco de aspargo e abacaxi

Ingredientes:

  • 4 aspargos descascados e cortados em pedaços
  • 2 floretes de brócolis
  • 150 g de abacaxi descascado e picado
  • 1/5 pepino descascado e picado
  • 250 ml de água gelada

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Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Suco verde detox

Ingredientes:

  • 1 punhado de salsinha
  • 150 g de erva-doce
  • 2 maçãs sem sementes e picadas
  • 1 rabanete descascado e picado
  • 2 talos de aipo picados
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de tomate com cenoura e limão

Ingredientes:

  • 1 cenoura descascada e ralada
  • Polpa de 1 tomate
  • 1 limão descascado
  • 200 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto
  • Xilitol para adoçar a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Suco detox de maçã verde e kiwi (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Suco detox de maçã verde e kiwi  Crédito: New Africa | Shutterstock

Suco detox de maçã verde e kiwi

Ingredientes:

  • 1 maçã verde sem sementes e picada
  • Polpa de 1 kiwi
  • 1 pedaço pequeno de salsão picado
  • 1 colher de chá de gengibre em pó
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda um coador e sirva em seguida.

Suco detox de lichia

Ingredientes:

  • 6 lichias descascadas e sem sementes
  • 150 ml de água de coco
  • 5 folhas de hortelã
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco de pitaya com abacaxi

Ingredientes:

  • 2 rodelas de abacaxi picadas
  • Polpa de 1 pitaya
  • 250 ml de água gelada
  • Xilitol a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e transfira o suco para um copo. Sirva em seguida.

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