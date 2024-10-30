6 sucos detox para limpar o organismo para o verão

Com a chegada de novembro, inicia-se o tão aguardado “projeto verão”, a época de se preparar para os dias quentes e de praia. Neste período, muitas pessoas começam a se dedicar à prática de exercícios e a uma alimentação saudável, e uma bebida que se destaca é o suco detox.
Isso porque, além de ser rico em nutrientes e sabor, ele ajuda a eliminar toxinas, melhora a digestão e aumenta a disposição, tornando-se um aliado perfeito para quem deseja limpar o organismo.
Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de sucos detox diferentes para você incluir na sua rotina e se preparar para o verão. Confira!
Suco de aspargo e abacaxi
Ingredientes:
- 4 aspargos descascados e cortados em pedaços
- 2 floretes de brócolis
- 150 g de abacaxi descascado e picado
- 1/5 pepino descascado e picado
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e sirva em seguida.
Suco verde detox
Ingredientes:
- 1 punhado de salsinha
- 150 g de erva-doce
- 2 maçãs sem sementes e picadas
- 1 rabanete descascado e picado
- 2 talos de aipo picados
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Suco de tomate com cenoura e limão
Ingredientes:
- 1 cenoura descascada e ralada
- Polpa de 1 tomate
- 1 limão descascado
- 200 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
- Xilitol para adoçar a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Suco detox de maçã verde e kiwi
Ingredientes:
- 1 maçã verde sem sementes e picada
- Polpa de 1 kiwi
- 1 pedaço pequeno de salsão picado
- 1 colher de chá de gengibre em pó
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda um coador e sirva em seguida.
Suco detox de lichia
Ingredientes:
- 6 lichias descascadas e sem sementes
- 150 ml de água de coco
- 5 folhas de hortelã
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Suco de pitaya com abacaxi
Ingredientes:
- 2 rodelas de abacaxi picadas
- Polpa de 1 pitaya
- 250 ml de água gelada
- Xilitol a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e transfira o suco para um copo. Sirva em seguida.