5 sucos para ajudar a eliminar gordura abdominal

A gordura abdominal é uma preocupação comum para muitas pessoas. Por sua vez, a combinação de ingredientes naturais com propriedades termogênicas e diuréticas, aliada à alimentação e à prática de atividade física, ajuda a acelerar o metabolismo e a promover a queima de gordura na região da barriga.
A seguir, confira 5 receitas de sucos que podem fazer parte de sua rotina para ajudar a reduzir medidas e trazer mais saúde!
Suco verde
Ingredientes:
- 1 maçã-verde picada e sem sementes
- 1 kiwi descascado picado
- 1/2 xícara de chá de uvas verdes
- Suco de 1 limão
- 1 1/2 xícara de chá de água de coco
- 1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe se preferir um suco mais líquido. Sirva imediatamente.
Suco de melancia com gengibre e linhaça
Ingredientes:
- 2 xícaras de melancia em cubos e sem sementes
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de sopa de linhaça
- 100 ml de água gelada
Modo de preparo:
Bata a melancia e o gengibre no liquidificador até obter uma consistência líquida. Adicione a linhaça e bata por mais alguns segundos. Sirva imediatamente.
Suco de hibisco com morango e limão
Ingredientes:
- 200 ml de chá de hibisco (preparado e resfriado)
- 5 morangos
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de mel
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque o chá de hibisco, os morangos, o suco de limão e o mel. Bata até ficar homogêneo e sirva com gelo.
Suco de beterraba, cenoura, gengibre e limão
Ingredientes:
- 1 beterraba descascada e picada
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 1 pedaço de gengibre descascado
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água gelada
- Hortelã a gosto
Modo de preparo:
Coloque a beterraba, as cenouras, o gengibre e a hortelã em um liquidificador. Adicione a água gelada e o suco de limão. Bata até ficar homogêneo. Coe o suco, se desejar uma textura mais suave. Sirva em seguida.
Suco de vegetais e frutas
Ingredientes:
- 2 cenouras descascada e picada
- 1 maçã-verde picada
- 1 laranja descascada
- 1/4 de pepino
- 1 punhado de folhas de espinafre
- 1/2 tomate
- 1 pedaço de gengibre
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até ficar homogêneo. Coe o suco, se desejar, e sirva em seguida.