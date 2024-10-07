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Termogênicos

5 sucos para ajudar a eliminar gordura abdominal

Aprenda a preparar receitas de bebidas que vão transformar sua saúde de forma natural
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Outubro de 2024 às 16:36

Suco verde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Suco verde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito:
A gordura abdominal é uma preocupação comum para muitas pessoas. Por sua vez, a combinação de ingredientes naturais com propriedades termogênicas e diuréticas, aliada à alimentação e à prática de atividade física, ajuda a acelerar o metabolismo e a promover a queima de gordura na região da barriga.
A seguir, confira 5 receitas de sucos que podem fazer parte de sua rotina para ajudar a reduzir medidas e trazer mais saúde!

Suco verde

Ingredientes:

  • 1 maçã-verde picada e sem sementes
  • 1 kiwi descascado picado
  • 1/2 xícara de chá de uvas verdes
  • Suco de 1 limão
  • 1 1/2 xícara de chá de água de coco
  • 1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã

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Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe se preferir um suco mais líquido. Sirva imediatamente.

Suco de melancia com gengibre e linhaça

Ingredientes:

  • 2 xícaras de melancia em cubos e sem sementes
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • 100 ml de água gelada

Modo de preparo:

Bata a melancia e o gengibre no liquidificador até obter uma consistência líquida. Adicione a linhaça e bata por mais alguns segundos. Sirva imediatamente.

Suco de hibisco com morango e limão

Ingredientes:

  • 200 ml de chá de hibisco (preparado e resfriado)
  • 5 morangos
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de mel
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque o chá de hibisco, os morangos, o suco de limão e o mel. Bata até ficar homogêneo e sirva com gelo.
Suco de beterraba, cenoura, gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock)
Suco de beterraba, cenoura, gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock) Crédito:

Suco de beterraba, cenoura, gengibre e limão

Ingredientes:

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 1 pedaço de gengibre descascado
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água gelada
  • Hortelã a gosto

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Modo de preparo:

Coloque a beterraba, as cenouras, o gengibre e a hortelã em um liquidificador. Adicione a água gelada e o suco de limão. Bata até ficar homogêneo. Coe o suco, se desejar uma textura mais suave. Sirva em seguida.

Suco de vegetais e frutas

Ingredientes:

  • 2 cenouras descascada e picada
  • 1 maçã-verde picada
  • 1 laranja descascada
  • 1/4 de pepino
  • 1 punhado de folhas de espinafre
  • 1/2 tomate
  • 1 pedaço de gengibre
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até ficar homogêneo. Coe o suco, se desejar, e sirva em seguida.

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