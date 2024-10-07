5 sucos para ajudar a eliminar gordura abdominal

Suco verde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito:

A gordura abdominal é uma preocupação comum para muitas pessoas. Por sua vez, a combinação de ingredientes naturais com propriedades termogênicas e diuréticas, aliada à alimentação e à prática de atividade física, ajuda a acelerar o metabolismo e a promover a queima de gordura na região da barriga.

A seguir, confira 5 receitas de sucos que podem fazer parte de sua rotina para ajudar a reduzir medidas e trazer mais saúde!

Suco verde

Ingredientes:

1 maçã-verde picada e sem sementes

1 kiwi descascado picado

1/2 xícara de chá de uvas verdes

Suco de 1 limão

1 1/2 xícara de chá de água de coco

1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe se preferir um suco mais líquido. Sirva imediatamente.

Suco de melancia com gengibre e linhaça

Ingredientes:

2 xícaras de melancia em cubos e sem sementes

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de linhaça

100 ml de água gelada

Modo de preparo:

Bata a melancia e o gengibre no liquidificador até obter uma consistência líquida. Adicione a linhaça e bata por mais alguns segundos. Sirva imediatamente.

Suco de hibisco com morango e limão

Ingredientes:

200 ml de chá de hibisco (preparado e resfriado)

5 morangos

Suco de 1 limão

1 colher de chá de mel

Gelo a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque o chá de hibisco, os morangos, o suco de limão e o mel. Bata até ficar homogêneo e sirva com gelo.

Suco de beterraba, cenoura, gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock) Crédito:

Suco de beterraba, cenoura, gengibre e limão

Ingredientes:

1 beterraba descascada e picada

2 cenouras descascadas e picadas

1 pedaço de gengibre descascado

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

Hortelã a gosto

Modo de preparo:

Coloque a beterraba, as cenouras, o gengibre e a hortelã em um liquidificador. Adicione a água gelada e o suco de limão. Bata até ficar homogêneo. Coe o suco, se desejar uma textura mais suave. Sirva em seguida.

Suco de vegetais e frutas

Ingredientes:

2 cenouras descascada e picada

1 maçã-verde picada

1 laranja descascada

1/4 de pepino

1 punhado de folhas de espinafre

1/2 tomate

1 pedaço de gengibre

200 ml de água gelada

Modo de preparo: