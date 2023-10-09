Refrescantes: veja 3 sucos funcionais para melhorar saúde do corpo

Além de refrescantes e saborosos, os sucos naturais também podem ajudar a melhorar a saúde do corpo e auxiliar no processo de emagrecimento. Isso porque eles oferecem uma série de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Por isso, confira abaixo algumas receitas funcionais para incluir na dieta.
Suco anti-inflamatório
O gengibre possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que ajudam a aliviar a dor de cabeça.
Ingredientes
- 1 copo de suco de laranja natural
- 1 colher de chá de gengibre moído
Modo de preparo
Em um copo, misture o suco de laranja e o gengibre moído. Sirva em seguida.
Suco de abacaxi para aliviar o estresse
O abacaxi atua como anti-inflamatório, ajuda a relaxar e melhorar cólicas.
Ingredientes
- 3 fatias de abacaxi
- 1/2 maçã
- 1 fatia de gengibre
- 200 ml de água
Modo de preparo
Em um recipiente, pique todos os ingredientes e, após, bata-os no liquidificador. Beba o suco 3 vezes ao dia.
Suco contra intestino preso
O mamão e a linhaça são ricos em fibras e ajudam a combater o intestino preso.
Ingredientes
- 1/2 mamão sem sementes e sem casca
- 1 copo de água
- 1 colher de sopa de linhaça
- Mel a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, bata o mamão e a água até obter uma mistura homogênea. Adicione a linhaça e o mel e bata novamente para misturar. Beba em seguida.