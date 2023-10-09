Refrescantes: veja 3 sucos funcionais para melhorar saúde do corpo

O gengibre possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que ajudam a aliviar a dor de cabeça Crédito: fotolotos | Shutterstock

Além de refrescantes e saborosos, os sucos naturais também podem ajudar a melhorar a saúde do corpo e auxiliar no processo de emagrecimento. Isso porque eles oferecem uma série de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Por isso, confira abaixo algumas receitas funcionais para incluir na dieta.

Suco anti-inflamatório

O gengibre possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que ajudam a aliviar a dor de cabeça.

Ingredientes

1 copo de suco de laranja natural

1 colher de chá de gengibre moído

Modo de preparo

Em um copo, misture o suco de laranja e o gengibre moído. Sirva em seguida.

Suco de abacaxi para aliviar o estresse

Suco de abacaxi para aliviar o estresse Crédito: Anastasia Kamysheva | Shutterstock

O abacaxi atua como anti-inflamatório, ajuda a relaxar e melhorar cólicas.

Ingredientes

3 fatias de abacaxi

1/2 maçã

1 fatia de gengibre

200 ml de água

Modo de preparo

Em um recipiente, pique todos os ingredientes e, após, bata-os no liquidificador. Beba o suco 3 vezes ao dia.

Suco contra intestino preso

O mamão e a linhaça são ricos em fibras e ajudam a combater o intestino preso.

Ingredientes

1/2 mamão sem sementes e sem casca

1 copo de água

1 colher de sopa de linhaça

Mel a gosto

Modo de preparo