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Benefícios

Refrescantes: veja 3 sucos funcionais para melhorar saúde do corpo

Aprenda a preparar receitas que auxiliam no tratamento de problemas de saúde.  Eles oferecem uma série de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 13:53

Imagem Edicase Brasil
O gengibre possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que ajudam a aliviar a dor de cabeça Crédito: fotolotos | Shutterstock
Além de refrescantes e saborosos, os sucos naturais também podem ajudar a melhorar a saúde do corpo e auxiliar no processo de emagrecimento. Isso porque eles oferecem uma série de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Por isso, confira abaixo algumas receitas funcionais para incluir na dieta.

Suco anti-inflamatório

O gengibre possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que ajudam a aliviar a dor de cabeça.

Ingredientes

  • 1 copo de suco de laranja natural
  • 1 colher de chá de gengibre moído

Modo de preparo

Em um copo, misture o suco de laranja e o gengibre moído. Sirva em seguida.

Suco de abacaxi para aliviar o estresse

Imagem Edicase Brasil
Suco de abacaxi para aliviar o estresse Crédito: Anastasia Kamysheva | Shutterstock
O abacaxi atua como anti-inflamatório, ajuda a relaxar e melhorar cólicas.

Ingredientes

  • 3 fatias de abacaxi
  • 1/2 maçã
  • 1 fatia de gengibre
  • 200 ml de água

Modo de preparo

Em um recipiente, pique todos os ingredientes e, após, bata-os no liquidificador. Beba o suco 3 vezes ao dia.

Suco contra intestino preso

O mamão e a linhaça são ricos em fibras e ajudam a combater o intestino preso.

Ingredientes

  • 1/2 mamão sem sementes e sem casca
  • 1 copo de água
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • Mel a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata o mamão e a água até obter uma mistura homogênea. Adicione a linhaça e o mel e bata novamente para misturar. Beba em seguida.

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