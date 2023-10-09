Entenda como é feito o transplante de coração

O transplante de coração é um procedimento cirúrgico complexo no qual um coração doado saudável é substituído pelo coração do paciente, que está em falência cardíaca avançada. "Geralmente, é a última opção para pacientes que não responderam a outras formas de tratamento, como medicamentos, implante de dispositivos eletrônicos para sincronização cardíaca, correção cirúrgica das valvas cardíacas com defeito, implantes de dispositivos de assistência circulatória mecânica como ventrículo e coração artificial. O transplante cardíaco entre humanos ainda permanece com padrão ouro de tratamento da insuficiência cardíaca terminal, por isso o processo de doação é fundamental", explica o cirurgião cardiovascular Melchior Luiz Lima. Entenda como é feita a cirurgia no vídeo abaixo.