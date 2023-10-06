O que é embolia gasosa arterial cardíaca, condição que levou Saulo Poncio à UTI?

O cantor e influenciador Saulo Poncio sofreu embolia gasosa arterial cardíaca Crédito: Reprodução/Instagram @saulo

O cantor e influenciador Saulo Poncio, de 27 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com embolia gasosa arterial cardíaca. De acordo com comunicado à imprensa postado pela equipe do cantor nesta quarta (4), ele foi levado às pressas ao hospital após sentir fortes dores no tórax.

"Na noite de terça-feira, Saulo deu entrada na emergência após sentir fortes dores no tórax. Após avaliação, os médicos desconfiaram de um possível infarto por conta da similaridade dos sintomas. Realizados todos os exames, Saulo foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca e, no momento, encontra-se na UTI. Qualquer visita está proibida e os compromissos agendados estão cancelados. Em breve traremos atualizações", diz o comunicado.

A embolia gasosa arterial é caracterizada pela entrada de bolhas de ar na circulação sanguínea. E essas bolhas podem obstruir a circulação de diversos vasos sanguíneos, inclusive os do coração. "Os sintomas dependerão de onde o êmbolo gasoso se alojou. Caso tenha obstruído, a circulação pulmonar causará falta de ar e dor no peito. Caso alcance a circulação cerebral, pode causar sintomas semelhantes ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), também pode cursar com confusão mental. E se atinge as artérias coronárias simula um infarto, causando dor no peito", explica a cardiologista Fernanda Bento, da Rede Meridional.

A gravidade da doença depende da quantidade de ar na circulação sanguínea e do órgão afetado pela embolia. "A principal causa de embolia gasosa arterial são os mergulhos de grandes profundidades, além de outros fatores, como trauma pulmonar", diz Fernanda Bento.

Tatiane Emerich, cardiologista da Unimed Vitória, diz que a embolia gasosa pode afetar vários órgãos. "Uma vez que o gás está na circulação sanguínea, essa bolha pode chegar em vários órgãos pelas artérias que levam o sangue até eles".

A médica também explica que ela é diferente da embolia causada por trombos. "A embolia causada por trombos em geral é causada por uma trombose (formação de um coágulo) em membros inferiores, causada na maioria das vezes por estase sanguínea. O trombo migra através das veias para algum órgão mais distante", diz.

CAUSAS DA EMBOLIA GASOSA ARTERIAL CARDÍACA

Entre as causas da embolia gasosa arterial cardíaca, temos:





Injeção acidental de ar na corrente sanguínea;





Traumas penetrantes;





Lesões específicas de mergulho (doença descompressiva);





Alguns procedimentos médicos e cirúrgicos, como cirurgias vasculares, neurocirurgias, cateterismo ou trauma pulmonar por ventilação mecânica.



As consequências da condição dependem da quantidade de ar na corrente sanguínea e do local da obstrução, e também do pronto- atendimento para o tratamento, podendo levar a um infarto no coração, AVC ou mesmo a morte.