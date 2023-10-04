Psyllium emagrece? Entenda o que é e quem pode usar

A casca da semente do psyllium é usada em remédios naturais e é similar à aveia e o trig Crédito: Shutterstock

O psyllium é uma fibra solúvel extraída da casca de sementes da planta Plantago ovata, nativa de algumas partes da Ásia, regiões mediterrâneas da Europa e África do Norte. A casca da semente do psyllium é usada em remédios naturais e é similar à aveia e ao trigo. "É considerado um prebiótico, pois não é digerido pelo trato gastrointestinal superior e intestino delgado, mas fermentado e metabolizado pela flora intestinal no intestino grosso", explica a nutricionista Juliana Tinelli.

Por ser uma fibra, não é digerida nem absorvida pelo corpo, chegando intacta ao intestino. Por isso, suas maiores funções são na saúde intestinal. "Ele serve como alimento para as bactérias benéficas do intestino, contribuindo para o seu crescimento e desenvolvimento, mantendo a flora intestinal saudável e equilibrada. Além disso, essa fibra é muito importante para a formação das fezes, já que não só aumenta o volume como também melhora a textura", explica a nutricionista. Também consegue controlar os níveis de glicemia e colesterol no sangue, retardando a absorção de açúcares e gorduras.

Apesar dos benefícios, a nutricionista ressalta que nenhum alimento tem poder de engordar ou emagrecer de forma isolada. Mas pode ser sim um grande aliado no processo de emagrecimento por promover a saciedade e regular o trânsito intestinal. "Ele está relacionado ao aumento da sensação da saciedade e a redução na absorção das gorduras dos alimentos. O mais importante é uni-lo a uma dieta saudável e a prática de atividade física para favorecer o processo de emagrecimento", diz Juliana Tinelli.

"Existem diversas formas de consumir o psyllium. Pode-se misturar o pó em água, sucos ou shakes, deixando a fibra hidratar por alguns minutos antes de adicionar outras misturas. Também é possível incorporar em receitas de pães, bolos, biscoitos, polvilhar sobre sopas, cereais, frutas e iogurtes"

QUEM PODE USAR?

A nutricionista conta que não existem contraindicações para o consumo do psyllium. "O que vale ressaltar é a importância da ingestão adequada de água ao longo do dia, pois ele age juntamente ao líquido. A falta de água pode ocasionar reações adversas, como cólicas, dores e constipação", diz Juliana Tinelli. Antes de se iniciar qualquer suplementação, é recomendado consultar um profissional de saúde para avaliar a adequação do uso às necessidades individuais.

A recomendação é para que se tome o psyllium cerca de 30 minutos antes das refeições, com um copo de água. "Dessa forma, a fibra terá tempo de se expandir no estômago e auxiliar na saciedade. Para quem deseja obter apenas os resultados intestinais, consumi-lo em jejum pela manhã é uma boa pedida para beneficiar a microbiota intestinal. Em qualquer dos casos, é importante que se beba ao menos 40 ml de água por quilo de peso por dia. De preferência, não menos de dois litros", explica a nutricionista.

Vantagens do consumo





Quando ingerido com água, o psyllium provoca saciedade em função de seu volume no estômago;





Tem eficácia no tratamento da síndrome do intestino irritável e da constipação, pois é rico em fibras;





Por conter fibras solúveis e insolúveis, o psyllium é excelente para a flora intestinal;





Auxilia no controle da glicemia, pois suas fibras retardam a absorção do açúcar pelo corpo, melhorando a resistência periférica à insulina;





Ajuda a promover níveis saudáveis de colesterol e triglicerídeos;

