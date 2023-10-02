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Tratamento

Após tumor, Preta Gil usa bolsa de ileostomia; entenda para que serve

Ela passou por uma cirurgia para a retirada de um câncer no intestino em agosto e, desde então, recorre ao utensílio, que fica acoplado a seu corpo e auxilia na eliminação de fezes
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 17:38

Preta Gil em foto que mostra sua bolsa de ileostomia
Preta Gil usa bolsa de ileostomia Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil
A cantora Preta Gil, 49 anos, compartilhou algumas fotos usando uma bolsa de ileostomia em seu Instagram. Ela passou por uma cirurgia para a retirada de um câncer no intestino em agosto e desde então recorre ao utensílio, que fica acoplado a seu corpo e auxilia na eliminação de fezes.
"Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha! Sei que não é fácil, mas acreditem, sou grata", disse a artista.
A filha de Gilberto Gil ficou 28 dias internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo e, ao sair da unidade de saúde, recebeu alta para continuar o tratamento em casa, ao lado da família. Preta terá de fazer uma próxima cirurgia nos próximos meses para retirar a bolsa, além da quimioterapia oral.

ENTENDA PARA QUE SERVE A BOLSA DE ILEOSTOMIA

  • A oncologista Juliana Alvarenga explica que a bolsa de ileostomia é a bolsa coletora o para armazenamento de fezes. O paciente que tem uma estomia intestinal perde o controle da eliminação de fezes, então ele precisa ter uma bolsa para fazer a coleta. A função dela é armazenar fezes para que depois elas possam ser eliminadas.
  • A ileostomia pode tanto ser feita para um período específico, como pode durar para a vida toda. "O tempo de permanência varia e depende, por exemplo, se o paciente tiver uma massa tumoral que impede o bom funcionamento do intestino", diz a médica. Após receber o tratamento para o tumor, a ileostomia pode ser revertida e os médicos podem reconstruir o fluxo e o trânsito intestinal, mas isso depende de cada caso.
  • Entre as principais complicações da ileostomia, o paciente pode desenvolver uma dermatite periestomal, às vezes uma necrose isquêmica, retração ou um abscesso. 
  • Veja a diferença entre bolsa de colostomia e ileostomia: as duas bolsas possuem a mesma função, por isso não existe uma diferença entre elas. "A diferença é entre a ileostomia e colostomia. Quando o paciente tem uma ileostomia, ele exterioriza a parte final do intestino delgado e quando ele tem uma colostomia, exterioriza uma parte do intestino grosso. Outra diferença importante é que as fezes da ileostomia são mais líquidas do que as fezes da colostomia, porque ela é realizada numa parte mais precoce do nosso intestino", explica Juliana Alvarenga. 
  • O Estado fornece as bolsas de colostomia e ileostomia. Cada paciente deve ter uma bolsa, porque para acoplá-la na parede do abdômen, as bolsas têm diâmetros diferentes. 
  • A Associação dos Ostomizados no Espírito Santo,  que fica no Centro de Vitória, oferece diversas orientações. O telefone é 3223-2129.

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